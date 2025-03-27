Динс – Прообразы Христа

Библия — это Божье послание людям. Ее 66 книг разбиты на две основные части — Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет помогает нам понять Новый Завет, и, наоборот, Новый Завет помогает нам понять Ветхий.

Ветхий Завет был написан много лет тому назад, еще до того, как родился Господь Иисус Христос. Однако он важен для нас и сегодня, потому что содержит то, что Бог пожелал сообщить нам. Эти слова были записаны святыми Божьими людьми под руководством Святого Духа.

Отдельные главы Ветхого Завета рассказывают нам о том, что произойдет в будущем. Однако не все эти пророчества уже исполнились. Некоторые писатели Ветхого Завета пророчествовали о Христе.

Несмотря на то что Ветхий Завет был написан до рождения Христа, в нем присутствует много замечательных прообразов Господа Иисуса. Эти прообразы заставляют нас думать о Его жизни, Его смерти, Его воскресении, о том служении, которое Он несет в настоящее время, и о той славе, которая будет принадлежать Ему в будущем. Мы можем увидеть эти прообразы в людях, живших во времена Ветхого Завета, и в событиях, происходивших с Израильским народом. Красота убранства скинии удивительным образом рассказывает нам о красоте Христа и Его совершенном служении.

Некоторые события, произошедшие очень давно, являются яркими иллюстрациями дел Христа. Существуют также и менее очевидные прообразы нашего Господа. Они — как тень человека, которую можно увидеть раньше, чем появляется сам человек. Это тоже прообразы Христа, данные нам лишь отчасти и не столь явно.

Если мы хотим понять все это, мы должны прочитать Новый Завет. В нем мы найдем стихи, которые очень ясно объясняют значение этих прообразов. Поэтому мы будем исследовать прообразы Христа в Ветхом Завете, а затем обращаться к Новому Завету, чтобы понять их значение.

Для того чтобы узнать как можно больше о нашем Спасителе Господе Иисусе Христе, мы будем пользоваться всей Библией. Просите Бога открыть Вам Христа через эти прообразы. Вы будете изумлены, когда увидите, как Ветхий Завет и Новый Завет вместе являют нам красоту Иисуса Христа и Его замечательные дела.

Представленные ниже стихи показывают, что Сам Бог дал нам Священное Писание через апостолов. Они также говорят о том, что пророки Ветхого Завета пророчествовали о Господе Иисусе Христе. Прочтите следующие стихи: 2 Тимофею 3:16; 2 Петра 1:20,21; Иоанна 8:56; Евреям 10:7; Матфея 22:45.

В. А. Динс – Прообразы Христа

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 1996. – 68 с.

ISBN 6-7454-0086-2

В. А. Динс – Прообразы Христа – Содержание

Вступление