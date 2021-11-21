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​Серия HELLENICA

Киники были крайними номиналистами. Отрицая в онтологии какое-либо сущее помимо единичностей, отрицая вечное и неизменное сущее (во всяком случае, как отличное от того, которое нам дается в опыте), они отрицали в сфере познания и теорию идей, т. е. теорию, согласно которой вечное сущее присутствует в познающем рассудке в качестве его начал и регулятивов.

Говоря языком латинской схоластики, киники отрицали наличие универсалий как до вещей, так и после вещей.

Дион Хризостом - Кинические речи

Перевод Т. Г. Сидаша. — СПб.: Нестор-История, 2012. — 260 с.

ISBN 9-785-90598-610-9

Дион Хризостом - Кинические речи - Содержание

О внешнем виде [философа]

О философе

О философии

О добродетели

Диоген, или о тирании

Диоген, или о добродетели

Диоген, или истмийская речь

Диоген, или о рабах

О царстве и тирании

О славе I

О славе II

О славе III

О рабстве и свободе I

О рабстве и свободе II

О судьбе I

О судьбе II

О судьбе III

Философия Диона Хризостома в контексте эпохи и школы (Сидаш Т. Г.)

Дион Хризостом - Кинические речи - О внешнем виде [философа]

Перевод выполнен по изданию: DIO Chrysostom. London, 1971 (Loeb Classical Library).

Здесь и далее нумерация речей следует этому изданию.

В каком городе была произнесена эта речь (№ 72) * ? Фон Арным считает что в Риме, поскольку в §§ 3—4 описывается одежда представителей разных частей империи, которых можно увидеть на улицах города; кроме того, в § 5 говорится, что местные статуи отличаются от египетских и финикийских, но принадлежат к греческому типу.

Вероятно, Дион произнес эту речь в свой первый после возвращения из ссылки визит в Рим.

<1> Почему — когда люди видят кого-то облаченным в хитон и ни во что больше, — они никогда не обращаются на него и не высмеивают его? Возможно, потому что они считают этого человека матросом и полагают, что смеяться здесь не над чем. Подобным же образом, если видят человека, облаченного в столу1 земледельца или пастуха — а они облачаются в эксомии2, заворачиваются в шкуры или кутаются в косюмбы3, — то это не вызывает раздражения: их даже вовсе не замечают, считая, что стола прилична тому, кто занимается таким делом.

<2> Да и наши кабатчики: хотя их видят каждый день распоясанными ((άνζωσμένους) перед их кабаками, никто над ними никогда не насмехается, но напротив — их подняли бы на смех, если бы они нарядились иначе, поскольку считается, что их внешний вид есть нечто присущее тому труду, за который они взялись. Когда же люди видят человека в гиматии4, но без хитона5, волосатого и бородатого, — они не считают возможным молчать об этом, не могут пройти мимо него молча: нет, они подходят к нему, заводят (έρεθίζουσι) его своими насмешками или бранью, иногда же, напав на него, валтузят его — когда видят, что он не слишком силен, и нет никого, кто пришел бы на помощь; они делают это — зная, что одежда, в которую он облачен, в обычае у тех, кого называют философами и кому она в определенном смысле предписана.

2016-01-24