ГОЛОС БОЖИЙ В БИБЛИИ И ИСТОРИИ

ЯЗЫК СВЯТОГО ДУХА

КАК ВЫУЧИТЬ ЯЗЫК СВЯТОГО ДУХА

ПОЧЕМУ БОГ СО МНОЙ ТАК НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ?

КТО УСЛЫШИТ ЕГО ГОЛОС

Джек Дир - Удивлен голосом Божьим - Как Бог говорит сегодня - Как нельзя читать Библию

Итак, многие из нас привыкли читать Библию через призму своего личного опыта, а не опыта людей Библии. Если мы сами никогда не слышали Божий голос, обращенный к нам сегодня, мы делаем вывод, что Он больше не говорит сегодня с людьми. Если мы не видим никаких чудес, мы предполагаем что Бог больше не творит их. Да, Библия переполнена чудесами, знамениями, пророчествами, видениями и другими сверхъестественными проявлениями. Но либеральные богословы утверждают, что на самом деле никаких чудес не было. Они говорят, что все эти истории — мифы, которые ни в коем случае нельзя истолковывать буквально. Они были использованы для иллюстрации важных духовных истин.

Многие консервативные христиане в наши дни придут в ужас от одной мысли, что либералы могут таким образом толковать Священное Писание. Они глубоко убеждены, что каждое чудо в Библии произошло на самом деле. Однако, когда разговор заходит о явлении таких же чудес в наши дни, они наполнены таким же скептицизмом, как и либеральные христиане. Для многих христиан Библия — это книга абстрактных истин о Боге, а не руководство по проявлению Божьей сверхъестественной силы.

Такое "обездуховленное" отношение приводит к двум печальным результатам. Во-первых, люди переживают очень мало сверхъестественных Божьих проявлений. Почему? Потому что у нас нет веры в молитву о чудесах и нет уверенности, что Бог может проявить Себя сверхъестественным образом. Почему же у нас не хватает веры? Потому что мы научились читать Библию, не ожидая ничего подобного. Такое отношение предлагает нам всего лишь нравственное христианство, утверждающее, что дисциплина — это ключ к успеху христианской жизни. Наша дисциплина. Добавьте к этой дисциплине немного помощи от Бога — и вот вам описание правильного способа попасть на небо. Например, мы можем применять принципы из книги Притчи для правильного воспитания детей, но это не добавит нам веры для молитвы об освобождении сына-гомосексуалиста или дочери-наркоманки. Кроме вечной жизни, мы практически ничего другого от Бога не ждем. А обычно что мы ожидаем, то и получаем.

Второй результат "обездуховленного" отношения хорошо выразил Даллас Виллард:

“Проблема, которая возникает у человека, если он не ожидает применения Библии в своей жизни, заключается в том, что он полностью перестает ее читать. Или же мы регулярно принимаем ее небольшими дозами, поскольку нам кто-то сказал, что это принесет нам пользу, хотя сами мы ничего такого не ощущаем. Секрет многих "библейских" церквей заключается в том, что только очень маленький процент верующих имеют к Библии тот интерес и получают от нее ту радость, о которой они рассказывают в своих газетах и журналах. Мое мнение состоит в том, что это происходит, в основном, потому, что эти христиане не научены воспринимать слова Библии и допускать их реальность в своей жизни".