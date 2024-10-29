Перед Вами небольшая книжечка — «Диспут Нахманида», которая стоит многих больших книг. Ее можно перечитывать без конца, и каждый раз в ее строках Вы будете находить жемчужинки. Эти строки-жемчужинки захватят Вас блеском ума, живостью изложения, тонкой иронией, юмором, нежданной шуткой. А ведь автор ведет речь о важнейших философских (теологических) проблемах, и один парирует удары многочисленных, притом высокопоставленных противников, постоянно балансируя на острие ножа...

Автор — величайший еврейский ученый, широко известный под именем Нахманида (РаМБаНа), родился в 1194 году в Героне, в испанской провинции Каталонии; умер в 1270 году, похоронен в Хевроне (Израиль).

Нахманид — философ, астроном, врач, талмудист, комментатор Священного Писания и каббалист.

В 1263 г. в Барселоне (Испания) по инициативе короля состоялся диспут Нахманида с доминиканским монахом, крещеным евреем братом Пабло. Как Вы увидите из текста, «Диспут» касался основ христианской и иудейской веры и. шел вокруг спора о мессии в двух аспектах: ((Пришел ли он уже, как Верят христиане, или должен прийти, как Верят иудеи. Затем будем говорить о том, является ли мессия самим Б-гом или же он полностью человек, родившийся от мужа и жены». В этом суть диспута.

Углубляясь в чтение, Вы очень скоро видите перед собой недюжинного человека, через семь веков живым встающего перед Вами. Егоум быстр, как молния, парирование ударов мгновенно и неожиданно, логика смертельна для противника, дух несгибаем. А в целом — это борец за Идею, за Истину в науке, это непобедимый Титан, полный жизни И огня.

Борцом за Истину можно быть, только будучи убежденным в этой Истине, убеждение же крепко только тогда, когда оно базируется на знанк и, а не на слепой вере. Знания — основа Всего, такова точка зрения ученого. «Я встал и сказал: «Но ясно же, что никто не верит в то, чего он не знает». Вот основа всякой веры, вот критерий ученого!

А оппонент Нахманида, брат Пабло, этих знаний не имеет, поэтому и терпит поражение. Как слепец, он приводит без конца доводы, которые Нахманид ловит на лету и тут же отправляет обратно, вонзая острие их в противника: «Я сказал, насмехаясь над ним: «Это довод в мою пользу...»

Смотрите, как он разоблачает, как издевается над леевдоуч^еностью своего противника:

«Я сказал: «Горе тому, кто ничего не знает и считает себя ученым и эрудитом!... Однако тот, кто не разбирается в книгах и не знает, что написано выше и ниже, извращает живые слова Б-жьи».

Диспут Нахманида - Б. Хаскелевич – Об искажении переводов Библии и о проповеди христианства евреям

Иерусалим: «Гешарим» - Москва: «Хама», 1992. – 84 с.

Диспут Нахманида - Б. Хаскелевич – Об искажении переводов Библии и о проповеди христианства евреям – Содержание