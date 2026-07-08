Диянова - Общая психология
Практикум по общей психологии — один из разделов общего психологического практикума, в процессе которого будущие бакалавры приобретают начальные навыки практической деятельности. Он является продолжением курса «Общая психология» и направлен на формирование умений использовать теоретические знания о психике, индивидуально-психологических особенностях человека, эмоциональной, потребностно-мотивационной сферах и самосознании в практическом исследовании.
Пособие содержит диагностический инструментарий, инструкции, ключи, схемы обработки и интерпретации результатов, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. Материал организован вокруг четырех крупных областей изучения личности: индивидных свойств человека, эмоциональных особенностей, самосознания и мотивации, что позволяет студенту постепенно перейти от отдельных методик к составлению целостного психологического заключения.
Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Общая психология. Личность и мотивация. Практикум – Учебное пособие для вузов
Диянова, З. В. Общая психология. Личность и мотивация. Практикум : учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 139 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-11876-6
Диянова, Щеголева – Общая психология. Личность и мотивация. Практикум – Содержание
Предисловие
Индивидные свойства человека
Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма
Изучение нейродинамических свойств
Исследование формально-динамических свойств
Исследование типов темперамента
Исследование свойств темперамента
Контрольные вопросы
Задание к самостоятельной работе
Эмоциональные особенности личности
Исследование эмоциональной направленности личности
Исследование эмпатических тенденций
Исследование ситуативной и личностной тревожности
Исследование реакций на фрустрацию
Контрольные вопросы
Задание к самостоятельной работе
Самосознание личности
Определение уровня субъективного контроля
Изучение самооценки
Изучение системы самооценок личности
Изучение «Я»-образов в структуре самосознания
Изучение самоотношения личности
Изучение особенностей самосознания
Контрольные вопросы
Задание к самостоятельной работе
Мотивация личности
Изучение потребности в самоактуализации
Исследование базовых потребностей личности
Изучение мотивации достижения успеха и избегания неудач
Изучение мотивации одобрения
Изучение мотива аффилиации
Изучение мотивов учебной деятельности
Исследование смысложизненных ориентаций личности
Изучение мотивационных тенденций личности
Изучение структуры мотивации учебной деятельности
Исследование ценностных ориентаций
Изучение социально-психологических установок
Контрольные вопросы
Задание к самостоятельной работе
Использованная литература
Новые издания по дисциплине «Общая психология» и смежным дисциплинам
Приложение 1. Стимульный материал к тесту С. Розенцвейга
Приложение 2. Стимульный материал к тесту КИСС
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