Диянова - Общая психология

Практикум по общей психологии — один из разделов общего психологического практикума, в процессе которого будущие бакалавры приобретают начальные навыки практической деятельности. Он является продолжением курса «Общая психология» и направлен на формирование умений использовать теоретические знания о психике, индивидуально-психологических особенностях человека, эмоциональной, потребностно-мотивационной сферах и самосознании в практическом исследовании.

Пособие содержит диагностический инструментарий, инструкции, ключи, схемы обработки и интерпретации результатов, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. Материал организован вокруг четырех крупных областей изучения личности: индивидных свойств человека, эмоциональных особенностей, самосознания и мотивации, что позволяет студенту постепенно перейти от отдельных методик к составлению целостного психологического заключения.

Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Общая психология. Личность и мотивация. Практикум – Учебное пособие для вузов

Диянова, З. В. Общая психология. Личность и мотивация. Практикум : учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 139 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-11876-6

Диянова, Щеголева – Общая психология. Личность и мотивация. Практикум – Содержание