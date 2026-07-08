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Диянова - Общая психология

Диянова - Общая психология
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Educational, Reference
Series Высшее образование (9 books)

Практикум по общей психологии — один из разделов общего психологического практикума, в процессе которого будущие бакалавры приобретают начальные навыки практической деятельности. Он является продолжением курса «Общая психология» и направлен на формирование умений использовать теоретические знания о психике, индивидуально-психологических особенностях человека, эмоциональной, потребностно-мотивационной сферах и самосознании в практическом исследовании.

Пособие содержит диагностический инструментарий, инструкции, ключи, схемы обработки и интерпретации результатов, контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы. Материал организован вокруг четырех крупных областей изучения личности: индивидных свойств человека, эмоциональных особенностей, самосознания и мотивации, что позволяет студенту постепенно перейти от отдельных методик к составлению целостного психологического заключения.

Диянова З. В., Щеголева Т. М. – Общая психология. Личность и мотивация. Практикум – Учебное пособие для вузов

Диянова, З. В. Общая психология. Личность и мотивация. Практикум : учебное пособие для вузов / З. В. Диянова, Т. М. Щеголева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 139 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-11876-6

Диянова, Щеголева – Общая психология. Личность и мотивация. Практикум – Содержание

  • Предисловие

  • Индивидные свойства человека

    • Исследование экстраверсии-интроверсии и нейротизма

    • Изучение нейродинамических свойств

    • Исследование формально-динамических свойств

    • Исследование типов темперамента

    • Исследование свойств темперамента

    • Контрольные вопросы

    • Задание к самостоятельной работе

  • Эмоциональные особенности личности

    • Исследование эмоциональной направленности личности

    • Исследование эмпатических тенденций

    • Исследование ситуативной и личностной тревожности

    • Исследование реакций на фрустрацию

    • Контрольные вопросы

    • Задание к самостоятельной работе

  • Самосознание личности

    • Определение уровня субъективного контроля

    • Изучение самооценки

    • Изучение системы самооценок личности

    • Изучение «Я»-образов в структуре самосознания

    • Изучение самоотношения личности

    • Изучение особенностей самосознания

    • Контрольные вопросы

    • Задание к самостоятельной работе

  • Мотивация личности

    • Изучение потребности в самоактуализации

    • Исследование базовых потребностей личности

    • Изучение мотивации достижения успеха и избегания неудач

    • Изучение мотивации одобрения

    • Изучение мотива аффилиации

    • Изучение мотивов учебной деятельности

    • Исследование смысложизненных ориентаций личности

    • Изучение мотивационных тенденций личности

    • Изучение структуры мотивации учебной деятельности

    • Исследование ценностных ориентаций

    • Изучение социально-психологических установок

    • Контрольные вопросы

    • Задание к самостоятельной работе

  • Использованная литература

  • Новые издания по дисциплине «Общая психология» и смежным дисциплинам

  • Приложение 1. Стимульный материал к тесту С. Розенцвейга

  • Приложение 2. Стимульный материал к тесту КИСС

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Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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