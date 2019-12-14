Труды исторического факультета МГУ Схизма. В центре исследования - генезис Брестской церковной унии, породившей глубокий конфессиональный раскол в истории Украины и Белоруссии и заложившей основы Греко-католической церкви.

В книге показано, какие религиозные и общественные процессы в украинско-белорусских землях привели к переходу Киевской митрополии в 1595-1596 гг. под юрисдикцию Римского престола и как в отношениях православных и католиков той эпохи выявились особенности двух христианских традиций - восточной и западной.

23 декабря 1595 года в Риме два православных епископа подписали документы о переходе православных христиан Украины и Белоруссии в подчинение Папе Римскому. Ратификация унии состоялась на соборе православного духовенства 9 октября 1596 года в Бресте.

Однако уния была одобрена не всеми православными верующими, что послужило многовековому расколу и кровавому противостоянию на Украине и Белоруссии. В своей книге Дмитриев раскрывает причины заключения Брестской унии и последствия этого события.

Михаил Владимирович Дмитриев - Между Римом и Царьградом - Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг.

М.: Изд-во Моcк, ун-та, 2003. — 320 с. — (Труды исторического факультета МГУ: Вып. 22; Сер. И, Исторические исследования: 7). ISBN 5-211-04463-0 Михаил Дмитриев - Между Римом и Царьградом - Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг. - Содержание

Введение. Предмет и задачи исследования. Использованные источники. Историография

Глава 1. Православие в Великом княжестве Литовском и Польском королевстве во второй половине XVI в.: церковные институты и перемены в религиозной культуре

Глава 2. Братства и епископат Киевской митрополии в конце XVI века: две программы реформ в православной церкви

Глава 3. Кризис Киевской митрополии и подготовка унии церквей в 1590-1595 гг.

Глава 4. Церковная уния: взгляд православных и взгляд католиков Заключение Список сокращений Библиография Именной указатель

Михаил Дмитриев - Между Римом и Царьградом - Генезис Брестской церковной унии 1595-1596 гг. - Политика Рима и Польского государства, проекты унии и католическое миссионерство в 1570-1580-е гг. Брестская уния была результатом межконфессиональных отношений и церковной политики не только в самой Речи Посполитой, но и в христианском мире в целом. Мы никак не сможем понять ни ее характера, ни происхождения, ни последствий, если абстрагируемся от того, какими были политика папской курии в отношении православного Востока и господствовавший в Риме взгляд на православие и унию. Этот вопрос давно изучается, а в последнее время стал предметом специального анализа в трудах Э.Х. Зуттнера, В. Пери, Б. Хайбергера. Восточнославянский регион рассматривался в Риме лишь как одна из областей «схизматического» Востока, к которому Ватикан подходил в целом так же, как к грекам Средиземноморья, египетским коптам и ливанским маронитам. Политика же Рима в отношении всех этих «схизматиков» подчинялась определенным императивам, продиктованным характером Тридентских постановлений и Католической Реформы в целом. Один из важнейших аспектов этой политики — развертывание наступательной миссионерской деятельности на православном Востоке. Этой цели служила созданная в 1573 г. в Риме «Греческая конгрегация» и основанный четырьмя годами позже (в 1577 г.) «Греческий коллегиум» для подготовки миссионеров. Католический катехизис (так наз. «Римский Катехизис») был переведен на греческий язык, и 12000 экземпляров (для того времени громадный тираж!) были посланы в 1576 г. в страны Леванта. В 1577 г. по-гречески было опубликовано приписываемое Геннадию Схоларию сочинение о Флорентийской унии и принято решение об издании по-гречески и постановлений Флорентийского собора, к которым было присовокуплено специальное обращение к православным.