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Дмитриев - Упрямый Галилей

Игорь Дмитриев - Упрямый Галилей
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, History
История науки
Настоящая монография является продолжением моей книги «Увещание Галилея» (СПб.: Нестор—История, 2006). Чтобы не затруднять читателя поиском издания, вышедшего в 2006 году тиражом 500 экземпляров и уже практически полностью разошедшегося, я начал с краткого изложения некоторых фрагментов той работы, поскольку, не удерживая в памяти информацию о событиях 1610—1616 годов, трудно понять многое из того, что произошло в жизни Галилея в начале 1630-х. Вместе с тем эта вводная часть книги была существенно дополнена новым материалом.

Игорь Дмитриев - Упрямый Галилей

М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 848 с: ил. (Серия «История науки»)
ISBN 978-5-4448-0238-0

Игорь Дмитриев - Упрямый Галилей - Содержание

УВЕЩАНИЕ ГАЛИЛЕЯ
  • Звездный вестник в театре теней
  • Римские каникулы
  • Тревоги библиократии
  • «Голубиная лига», Или искусство теологического доноса
  • Зоркие глаза Святой веры
  • Римское эхоТридента
  • Физика священного текста
  • Рабы высокой доли
  • Утешение Галилея
  • Figlio Diletto
Часть I IMPRIMATUR
  • Введение, Или о божественном всемогуществе
  • Римские хлопоты
  • Дело Моранди
  • Падре Мостро
  • Игра в бисер по-научному
  • Гнев его Святейшества
  • Призрак атомизма, Или откровения монокулярного зрения
  • Падре Инхофер
  • Долгая дорога в Рим
  • «Трибунал сохранит свою репутацию»
  • Последний допрос
  • Приговор и отречение
  • «Tractatus Syllepticus». Теологическое оправдание приговора
  • «Prodromus». Натурфилософское оправдание приговора
Часть II АНТИПОД, ИЛИ ИСТИНА, «ВЫБРАННАЯ ПО ЖЕЛАНИЮ»
  • «Комбинируя физику и математику»
  • Комедия ошибок
  • «Я их все отрицаю»
  • «Я решил искать другие истины»
  • Мир без чудес
  • Brave New World
  • Геометризованное ясномыслие
  • Больше ясности — больше неопределенности
  • Превратности метода
  • Необыкновенные приключения теннисного мячика
  • Рационализованный гелиоцентризм
  • Эпилог
«ЗОЛОТОЕ КЛЕЙМО НЕУДАЧИ»
  • Гробница в Санта-Кроче
  • Процесс над Галилеем в системе контекстов

Игорь Дмитриев - Упрямый Галилей - Предисловие

Первый урок, который дает эта работа философии, таков: метафизические, а может быть, и глубже расположенные корни новоевропейской физики обнаруживаются не столько в системах, сколько в деталях, в сугубо исторических подробностях дела. Заглядывая в частную переписку, ломая голову над схоластическими определениями и астрономическими расчетами, вчитываясь в доносы, в протоколы и вердикты заседаний Конгрегации святой инквизиции, испытываешь интеллектуальное наслаждение, потому что за спорами, склоками и интригами удается уловить внутреннюю жизнь мысли, а не только людей.
Поневоле вспоминаешь характеристику, которую дал Борис Пастернак марбургской школе неокантианцев: «...школа обращалась к первоисточникам, т.е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки. <...> Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. <...> Школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой переписке семьи Бернулли, но при этом она знала, что всякая мысль, сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию».
Views 292
Rating 5.0 / 5
Added 03.06.2019
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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