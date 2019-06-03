История науки

Настоящая монография является продолжением моей книги «Увещание Галилея» (СПб.: Нестор—История, 2006). Чтобы не затруднять читателя поиском издания, вышедшего в 2006 году тиражом 500 экземпляров и уже практически полностью разошедшегося, я начал с краткого изложения некоторых фрагментов той работы, поскольку, не удерживая в памяти информацию о событиях 1610—1616 годов, трудно понять многое из того, что произошло в жизни Галилея в начале 1630-х. Вместе с тем эта вводная часть книги была существенно дополнена новым материалом.

Игорь Дмитриев - Упрямый Галилей

М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 848 с: ил. (Серия «История науки»)

ISBN 978-5-4448-0238-0

Игорь Дмитриев - Упрямый Галилей - Содержание

УВЕЩАНИЕ ГАЛИЛЕЯ

Звездный вестник в театре теней

Римские каникулы

Тревоги библиократии

«Голубиная лига», Или искусство теологического доноса

Зоркие глаза Святой веры

Римское эхоТридента

Физика священного текста

Рабы высокой доли

Утешение Галилея

Figlio Diletto

Часть I IMPRIMATUR

Введение, Или о божественном всемогуществе

Римские хлопоты

Дело Моранди

Падре Мостро

Игра в бисер по-научному

Гнев его Святейшества

Призрак атомизма, Или откровения монокулярного зрения

Падре Инхофер

Долгая дорога в Рим

«Трибунал сохранит свою репутацию»

Последний допрос

Приговор и отречение

«Tractatus Syllepticus». Теологическое оправдание приговора

«Prodromus». Натурфилософское оправдание приговора

Часть II АНТИПОД, ИЛИ ИСТИНА, «ВЫБРАННАЯ ПО ЖЕЛАНИЮ»

«Комбинируя физику и математику»

Комедия ошибок

«Я их все отрицаю»

«Я решил искать другие истины»

Мир без чудес

Brave New World

Геометризованное ясномыслие

Больше ясности — больше неопределенности

Превратности метода

Необыкновенные приключения теннисного мячика

Рационализованный гелиоцентризм

Эпилог

«ЗОЛОТОЕ КЛЕЙМО НЕУДАЧИ»

Гробница в Санта-Кроче

Процесс над Галилеем в системе контекстов

Игорь Дмитриев - Упрямый Галилей - Предисловие

Первый урок, который дает эта работа философии, таков: метафизические, а может быть, и глубже расположенные корни новоевропейской физики обнаруживаются не столько в системах, сколько в деталях, в сугубо исторических подробностях дела. Заглядывая в частную переписку, ломая голову над схоластическими определениями и астрономическими расчетами, вчитываясь в доносы, в протоколы и вердикты заседаний Конгрегации святой инквизиции, испытываешь интеллектуальное наслаждение, потому что за спорами, склоками и интригами удается уловить внутреннюю жизнь мысли, а не только людей.

Поневоле вспоминаешь характеристику, которую дал Борис Пастернак марбургской школе неокантианцев: «...школа обращалась к первоисточникам, т.е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки. <...> Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. <...> Школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой переписке семьи Бернулли, но при этом она знала, что всякая мысль, сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию».