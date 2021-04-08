Алексей Дмитриевский - Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриархах

При необозримости литературы об исторических аспектах раскола, первые серьезные работы, посвященные текстологии никоновской справы, появились лишь в последней четверти XIX века. Столь позднее освоение академической наукой этой темы связано не с отсутствием интереса к ней, а с тем, что исследователи, занимающиеся проблемами никоновской справы, сталкивались с цензурными сложностями. Общепринятой оставалась историографическая схема, содержащаяся в предисловиях к никоновским изданиям богослужебных книг. Эту точку зрения хорошо сформулировал митр. Макарий (Булгаков): «Никон, — писал он, — пожелал исправить наши церковные книги не по одним славянским, но и по греческим спискам, и при том по спискам, славянским и греческим, древним, чтобы очистить эти книги от всех погрешностей, прибавок и новшеств, которые вкрались в них с течением времени, особенно в два последних столетия» (Макарий V, 117). Эта традиционная схема воспроизводится в подавляющем большинстве работ, посвященных истории старообрядчества.

Алексей Афанасьевич Дмитриевский - Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриархах

Рос. академия наук; Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова; Отв. ред. В. В. Калугин; Подгот. текста А. Г. Кравецкого

М.: Языки славянской культуры, 2004. — 160 с. — (Studia philologica. Series minor)

ISBN 5-94457-130-6

Алексей Афанасьевич Дмитриевский - Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриархах - Содержание

Предисловие к публикации

Текстология никоновской справы до работ А. А. Дмитриевского

Неосуществленная работа А. А. Дмитриевского

Использование выводов А. А. Дмитриевского позднейшими исследователями

Неопубликованная статья А. А. Дмитриевского о никоновской справе

Принципы публикации

Литература

Об исправлении книг при патриархе Никоне и последующих патриархах

Никоновская справа в трудах историков и литургистов XIX века

Различия между греческими и славянскими богослужебными чинами

Каким греческим текстом пользовались никоновские справщики

Мнение Е. Е. Голубинского о характере исправления богослужебных книг в XVII веке

Различия между Никоновским служебником 1655 и Венецианским евхологием 1602 годов

Влияние юго-западнорусских изданий на работу никоновских справщиков

Оригинал Московского служебника 1655 года

Какие славянские служебники оказали влияние на издание 1655 года

Состав Служебника 1655 года

10. Общие принципы работы никоновских справщиков

11. Кто работал над Служебником 1655 года

12. Сколько раз издавался Служебник 1655 года

13. Второе издание исправленного Служебника (1656 г.)

14. Третье издание исправленного Служебника (1657 г.)

15. Четвертое издание исправленного Служебника (1657 г.)

16. Пятое издание исправленного Служебника (1658 г.)

17. Шестое издание исправленного Служебника (1658 г.)

18. Московский служебник 1667 года

19. Московский служебник 1668 года

20. Московский служебник 1676 года

21. Московский служебник 1684 года

22. Московский служебник 1699 года

23. Синодальные издания Служебника

24. Исправление молений о властях в Архиерейском чиновнике Петра Великого (1721 г.)

25. Служебник 1723 года

26. Издания служебников 1751 и 1777 годов

27. Московский служебник 1793 года

28. Служебник 1817 года

Приложения Материалы по истории и источникам книжной справы в России, содержащиеся в рецензии А. А. Дмитриевского на книгу прот. М. И. Орлова «Литургия св. Василия Великого»

29. Служебники, изданные в Москве до никоновской справы

30. Стрятинский служебник 1604 года и его место в истории славянского Служебника

31. Архиерейский чиновник и стандартный текст Служебника

32. Основные редакции Греческого печатного евхология

33. О влиянии сербской традиции на никоновские издания Служебника

34. Какой Служебник принес Антиохийский патриарх Макарий на Собор 1664 г

34.1. Служебники, переписанные Макарием, патриархом Антиохийским

34.2. Митрополит Алеппский Макарий и патриарх Антиохийский Евфимий II, занимавшийся исправлением богослужебных книг, — одно и то же лицо

34.3. Литургическая деятельность Евфимия II

34.4. На Московском соборе 1655 года патриарх Макарий имел под рукой Евхологий, исправленный Евфимием

Указатели

1. Именной указатель

2. Издания богослужебных книг на славянских языках

3. Издания богослужебных книг на греческом языке

Алексей Афанасьевич Дмитриевский - Исправление книг при патриархе Никоне и последующих патриархах - Неосуществленная работа А. А. Дмитриевского

Книги, посвященной книжной справе XVII века, А. А. Дмитриевский так и не написал. По этой теме он сделал два доклада (один из них был прочитан в 1894, а другой -г- в 1909 году), о содержании которых мы можем судить лишь по кратким резюме. Некоторые сведения содержатся в напечатанной в 1912 году рецензии (Дмитриевский 1912). Однако текст статьи «Об исправлении книг при патриархе Никоне и последующих патриархах» так и не был опубликован. В настоящем издании мы приводим все известные на сегодняшний день материалы Дмитриевского, посвященные этому вопросу.

2.1. Доклад «Новые данные по исправлению богослужебных книг в Москве в XVII и XVIII в.» был прочитан Дмитриевским на заседании Исторического общества Нестора Летописца, которое состоялось 1 мая 1894 года.

В опубликованном отчете Общества об этом докладе сообщается следующее:

Д(ействительный) чл(ен) А. А. Дмитриевский представил «Новые данные по исправлению богослужебных книг в Москве в XVII и XVIII в.». По его мнению, ни греческие, ни другие рукописи, на которые ссылался Никон, в сущности не имели здесь важного значения, а дело велось келейно, просто на основании южнорусских служебников 1620 и 1629 г., которые московскими «справщиками» и утилизировались сообразно своим целям. Главные справщики Арсений Грек и Евфимий прямо пользовались работами, произведенными еще Петром Могилой. Референт сам разыскал три таких корректурных служебника, которые совершенно подтверждают его соображения. Да и сами исправители, по своим связям с Киевом, имели к тому тенденцию. Исправления книг шли долго и после Никона, и нельзя сказать, чтобы делалось это безукоризненно (Дмитриевский 1895).

Этим кратким отчетом наши сведения о докладе ограничиваются.

2.2. Второй раз Дмитриевский обращается к этой теме в докладе, прочитанном на заседании Императорского общества любителей древней письменности в середине февраля

1909 года. Председательствовал на заседании С. Д. Шереметьев. Информация о выступлении А. А. Дмитриевского ограничивается газетным отчетом, который мы также приводим целиком:

Вторым докладчиком выступил А. А. Дмитриевский. Основываясь на не изданных еще данных, он бросил свет на темный до настоящего времени вопрос в нашей духовно-исторической литературе: об исправлении богослужебных книг при патриархе Никоне. Исправленный Служебник Никона 1655 г., вызвавший раскол в Православной церкви, совершенно не обследован с точки зрения общелитературной и библиографической. Докладчик сделал попытку выяснить, откуда заимствованы были исправления, чье влияние отразилось на их характере и кто были главные «справщики».

В эпоху Никона, когда пользовались богослужебными книгами, заимствованными еще из древней Византии, весь православный восток давно уже преобразовал богослужение, забыв древние образцы. Наше дониконовское богослужение восточным отцам церкви казалось непонятным, «зазорным». Восток в отношении богослужебных книг был объединен; он пользовался исключительно богослужебными книгами, печатавшимися в Венеции и совершенно вытеснившими рукописные служебники. Перед реформой 1655 г. Никоном было организовано несколько экспедиций. Но как восток, так и наш юг в лице киевского митрополита Петра Могилы рабски следовали венецианским образцам и поэтому никакого иного материала не могли дать для выполнения предпринятой у нас реформы. Экспедиция Арсения Грека в Новгород 3 для покупки там богослужебных книг имела тот же конечный результат: приобретены были венецианские издания. Собор восточных иерархов окончательно повлиял на исправление книг по образцам, печатавшимся в Венеции.

Главными «справщиками» и редакторами нового Служебника были также люди, склонные к исправлению книг по указанным образцам. Один из них, хотя и москвич, трудолюбивый, но без выдающихся способностей, мало влиял на исправление книг; другой, Евфимий диакон, был киевлянином; третий, Арсений Грек, появившийся в Москве случайно с патриархом греческим Паисием и задержанный здесь как знаток греческого и русского языков, — несомненно были на стороне привычных й уже введенных у них на родине венецианских образцов. Основным материалом Служебника 1655 года, таким образом, послужили: венецианские служебники изданий 1602 и 1604 года и киевские — 1620 и 1629 г. Первое издание Служебника оказалось, однако, неудачным: его сжигали и отбирали. Вошедший в употребление Служебник выпущен был вторым, исправленным изданием. Доклад сопровождался оживленным обменом мнений. Собрание было весьма многочисленным [1]

Этот не отличающийся точностью газетный отчет сразу стал активно использоваться старообрядческими полемистами.