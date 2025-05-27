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Крымов - Новый курс: Разговоры с самим собой

Дмитрий Крымов - Новый курс: Разговоры с самим собой
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature
В какойто момент я подумал, что мои спектакли оказались так разбросаны во времени и в пространстве, что картина стала похожа на цветной горох, рассыпанный на полу. Если разбросанность во времени еще кое-как понятна, то пространство в последнее время вышло изпод контроля и просто подкладывает какуюто шутку: если раньше это были хотя бы разные театры одного города и была надежда, что человек, посмотрев нашу «Безприданницу» в Школе драматического искусства, пойдет в МХТ на «Сережу» — пойдет и дойдет: это же в одном городе! — то кто сейчас сможет поехать в НьюЙорк смотреть наш новый спектакль, даже если ему очень понравится мой спектакль в Клайпеде?

Со временем тоже все оказалось не так просто: некоторые мои любимые зрители последних спектаклей были еще очень маленькими, когда мы начинали нашу Лабораторию в Москве, и не могли видеть первых наших спектаклей, а только слышали о них, а иногда и не слышали.

Осознав эту картину, я немного испугался. Мной овладело такое чувство, как будто твой портрет сделан художником-кубистом, причем, делая его, он то ли был занят какимито другими работами, то ли современный стиль позволяет, — но некоторых кубиков не хватает.

Мне стало страшно жалко, что никто не узнает, как горел дом Прозоровых во «Фрагменте» в Клайпеде, или как тонула Офелия в «Реквиеме», или как моя бабушка гарцевала на лошади и улетала в шкаф в «Трех мушкетерах» в Праге.

Кроме того, а может быть, это даже главное: я както открыл свой дневник, куда я записываю разные вещи и в том числе первые (а потом и вторые и третьи) мысли по поводу спектаклей, которые собираюсь делать, открыл и подумал: а может быть, собрать именно эти первые мысли в один пучок (не поворачивается сказать «букет») и таким образом собрать этот рассыпавшийся горох? Достать закатившиеся горошины из-под кровати, дивана и рукомойника? Может быть, подумал я, эти первые мысли иногда даже более точно и остро отражают мои желания, которые чаще всего видоизменяются в процессе работы, и не всегда в лучшую сторону. Ведь спектакль — это довольно большая и долгая работа многих людей: иногда едешь открывать Индию, а обнаруживаешь себя в Америке, и это в лучшем случае. Но эти первые записи, как и первые толчки ребенка в животе матери, говорят о том, что жизнь есть и можно уже собирать команду, мечтать об Индии или думать о школе, куда пойдет твой ребенок.

В самом конце я осмелился поместить несколько мыслей, которые назвал «Мысли вообще». Во-первых, потому, что книжечка выходила очень уж тонкая, а во-вторых, показалось, что эти кусочки, записанные в разное время для себя, до некоторой степени могут оказаться полезными для понимания того, что перед этим.

Некоторые записи совсем короткие, а некоторые горошины так и не удалось найти, значит, так тому и быть, имитировать свои старые мысли не нужно — как есть, так есть.

Некоторые записи относятся к спектаклям, которые я еще не начинал делать, и кто знает, как все сложится и сложится ли, но толчок есть, мечты об Индии появились, и поэтому они тут, составляя многоточие в конце этого списка.

Дмитрий Крымов - Новый курс - Разговоры с самим собой

ISBN 978-5-4448-2830-4
OOO «Новое литературное обозрение», 2025

Дмитрий Крымов - Новый курс - Разговоры с самим собой - Cодержание

От автора
  • Смерть Жирафа
  • Opus № 7
  • Тарарабумбия. Шествие
  • Темные аллеи
  • Барышников
  • С песней по жизни
  • Сон в летнюю ночь
  • Три сестры
  • За грибами
  • «Евгений Онегин». Своими словами
  • Гоголь «Мертвые души». История подарка
  • Своими словами. Чехов «Остров Сахалин»
  • Хемингуэй «За рекой, в тени деревьев»
  • О-й. Поздняя любовь
  • Безприданница
  • Ромео и Джульетта
  • Муму
  • Анна Каренина
  • Наш городок
  • Борис
  • Двое
  • Дон Джованни
  • Чайка
  • Вишневый сад
  • Ольга, III акт
  • Питер Пэн
  • Реквием
  • Метаморфозы
  • Несделанные спектакли (пока)
  • Идеи разных спектаклей (куски)
  • Мысли «вообще»
  • Анатолий Смелянский «Непредсказуемость и есть стиль…»
Views 278
Rating 4.8 / 5
Added 27.05.2025
Author brat Artem
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4.8/5 (2)

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