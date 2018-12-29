Дмитрий Веденеев - Атеисты в мундирах - Советские спецслужбы и религиозная сфера Украины
Органы государственной безопасности на протяжении практически всего периода советской истории играли особую, активную и нередко зловещую роль в церковно-государственных отношениях.
В определенные периоды именно профильные контрразведывательные подразделения ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ (Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР, 1922-1934; Народный комиссариат внутренних дел; Народный комиссариат государственной безопасности; Министерство государственной безопасности; Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР) выступали ведущим инструментом либо подавления религиозной жизни, незаконных репрессий по отношению к «служителям культа» и верующим различных конфессий, либо жесткого контроля со стороны государства и активного вмешательства в жизнедеятельность религиозной сферы советского общества.
Существование мощной государственной машины по преследованию религии и насаждению безверия (от сети кафедр «научного атеизма» и до специализированных подразделений одной из самых сильных в мире спецслужб) удивляла даже убежденных марксистов и верных союзников СССР. В этой связи показательно свидетельство одного из руководителей внешней разведки КГБ Николая Леонова1, который тесно общался с лидером революционной Кубы Фиделем Кастро: «У Фиделя Кастро, воспитанника католических колледжей... спросил: как у тебя увязывается и то, и другое? Он говорит: знаешь, одна только партия, КПСС, в своих уставах писала, что член партии обязан быть научным атеистом, никто больше такого в уставах не писал — ни французы, ни итальянцы, ни кубинцы. Они говорят: наоборот, Иисус Христос в свое время был проповедником очень многих морально-нравственных ценностей, которые потом унаследовала партия». В современных же условиях, подчеркнул ветеран тайного фронта, общество «объединяет только одно — наша вера православная».
Органы госбезопасности долгое время выступали ведущим инструментом политики государства в религиозной сфере, их служебные приоритеты и тактика оперативной работы решающим образом определялись директивными установками Коммунистической партии и правительства СССР. Именно органы ВЧК-ОГПУ-НКВД стали непосредственными и ведущими исполнителями жутких физических репрессий 1920-1930-х гг., унесших лишь в Православной церкви жизни свыше 150 архиереев и десятков тысяч священнослужителей, не поддающегося учету количества истинно верующих мирян. Печальную известность получили инспирированные «чекистами-религиоведами» расколы в православии (обновленческий, автокефальный, «лубенский» и др.), причем сами организаторы и активисты раскольнических движений вскоре пополнили мартиролог жертв незаконных репрессий, лишились свободы или бежали за рубеж.
В дальнейшем органы госбезопасности также выполняли богоборческие функции, держали религиозную сферу под неусыпным агентур-но-оперативным контролем, вмешивались в нее, грубо нарушая положения о свободе совести, закрепленные в конституционно-правовых актах самого же Союза ССР.
Дмитрий Валерьевич Веденеев - Атеисты в мундирах - Советские спецслужбы и религиозная сфера Украины
Д. В. Веденеев. - М.: ООО «ТД Алгоритм», 2016 - 496 с.
ISBN 978-5-906880-40-6
Дмитрий Веденеев - Атеисты в мундирах - Советские спецслужбы и религиозная сфера Украины - Содержание
От автора
Часть первая СПЕЦСЛУЖБЫ НА «РЕЛИГИОЗНОМ ФРОНТЕ»
- Покушение на проселочной дороге. Спецслужбы и роспуск Греко-католической церкви в Закарпатье
- «Мне есть что вспомнить...» Богоборческая карьера Евгения Тучкова
- Полвека на тайном поприще. Страницами биографии полковника Сергея Карина-Даниленко
- Победа креста над свастикой. Поединок спецслужб в религиозной сфере Украины (1941-1945 гг.)
- Пасхальный взлет веры. Православная церковь в Украине в первые послевоенные годы
- «...Являясь резидентурой Ватикана». Римско-католическая церковь и советские спецслужбы
- Пули для протопресвитера. Гавриил Костельник и ликвидация Брестской унии в Западной Украине
- Эрудиты из отдела «О». Полковник Виктор Сухонин и «антирелигиозное подразделение МГБ-КГБ УССР
- «Отвечает требованиям к епископу...» Духовные школы Украины как объект интереса спецслужб
- «Церковно-монархическое подполье». Операции спецслужбы против общин Истинно-Православной церкви в Украинской ССР
- Наследники старца Стефана. Нелегалы-«подгорновцы» как объект разработки государственной безопасности
- Вопросники из Бруклинского центра. Контрразведка и подполье «Свидетелей Иеговы» в Советской Украине
Часть вторая СТЕЗЕЮ МУЧЕНИЧЕСТВА И ИСПОВЕДНИЧЕСТВА: СУДЬБЫ ИЕРАРХОВ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТЕ БОГОБОРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
- Первый священномученник XX столетия: документальное расследование гибели митрополита Владимира (Богоявленского)
- Пасха на Лубянке. Исповеднический путь Патриаршего экзарха Украины митрополита Михаила (Еомакова)
- Объект дела «Мракобес». Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и спецслужбы
Примечания
Дмитрий Веденеев - Атеисты в мундирах - Советские спецслужбы и религиозная сфера Украины - От автора
Территория Украины и ее конфессиональное поле требовали особого внимания спецслужб в силу ряда исторических обстоятельств:
- наличия большой православной общины — наследницы кре-щальной купели Руси, понесшей страшный урон от репрессий и преследований;
- масштабного религиозно-оппозиционного движения (катакомб-ников по типу «Истинно-Православной церкви» или «подгорновцев»);
- тесного переплетения социально-политического и национально-идеологического протеста с лозунгами защиты веры и свободы совести;
- присутствия значительной католической общины (питательной среды для «агентуры Ватикана» в понимании чекистов);
- острых коллизий вокруг ликвидации Греко-католической (униатской) церкви в 1946-1949 гг. (операциями НКГБ-МГБ, неразрывно связанными с подавлением движения ОУН И УПА, форсированной советизацией Западной Украины);
- распространения в годы «холодной войны» течений, находившихся под контролем противников СССР (прежде всего общины «Свидетелей Иеговы», базировавшейся в Украине);
- приоритетности для спецслужб нацистской Германии, а затем и держав — противников СССР по «холодной войне», конъюнктурного использования религиозной сферы Украины.
Отметим, однако, что деятельность спецслужб по отношению к Церкви в 1943-1953 гг. все же имела определенную конструктивную специфику, обусловленную особенностями курса политического руководства СССР на заметную либерализацию по отношению к Православной церкви и некоторым другим конфессиям, признание ее духовно-патриотических заслуг, конъюнктурным использованием Церкви для достижения задач государственной политики, включая и международные отношения. Как это не покажется парадоксальным, но нередко позиция профильных подразделений спецслужбы по отношению к религиозным общинам была заметно более взвешенной и прагматичной, нежели у партийных органов, занимавших жестоко-догматическую идейно и «кровожадную» в уголовном отношении позицию.
К тому же нельзя не признать, что определенные острые мероприятия отечественных спецслужб были закономерно обусловлены необходимостью противодействия разведывательно-подрывной деятельности гитлеровской разведки, беззастенчиво использовавшей религиозную сферу, а также цинично превратившей вероисповедальное измерение в поле информационно-психологического противоборства в период «холодной войны» и межблокового противостояния 19461991 гг. (где инициатива, как правило, принадлежала геополитическим противникам Советского Союза, мастерски овладевшим инструментарием направленного воздействия на сознание социальных групп).
На сегодняшний день наряду с масштабной работой, проведенной исследователями по изучению репрессивной политики советской власти и правящей коммунистической партии по отношению к религии в Украине и роли в ней спецслужб, одним из наиболее малоизученных аспектов истории церковно-государственных отношений советской эпохи является, на наш взгляд, собственно оперативная (контрразведывательная, оперативно-розыскная, информационно-аналитическая) деятельность органов госбезопасности в конфессиональной среде.
Думается, что углубленное изучение (на основе документов самих спецслужб) упомянутых аспектов прошлого церковно-государственных отношений открывает дополнительные возможности для лучшего научного понимания инструментария богоборческой политики властей и особенностей вынужденного реагирования на нее религиозных общин, механизма обеспечения реализации государственных актов в религиозной сфере, исследования репрессивной политики сталинизма как таковой, дальнейшего изучения истории Церкви, религиозной пер-соналистики, а также истории отечественных спецслужб.
В этом отношении перспективными направлениями исследования деятельности советских спецслужб в религиозной сфере представляются:
- исследование концептуального и нормативно-распорядительного механизма воплощения партийно-государственных актов в области религиозной политики в оперативно-служебную деятельность органов госбезопасности в целом и на уровне союзной республики;
- изучение детерминационного влияния международного положения и внешней политики СССР, внутренней политики «государственно
го атеизма» и деятельности правящей партии в культурно-ментальной сфере на содержание работы спецслужбы по религиозной линии;
- анализ организационно-функционального устройства и эволюции подразделений органов госбезопасности, которые специализировались на агентурно-оперативной «разработке» и информационном мониторинге религиозной жизни страны;
- освещение устремлений зарубежных разведок и соответствующих иностранных негосударственных (конфессиональных) центров, а также Ватикана по отношению к религиозной сфере Украины, противоборства с ними советских спецслужб;
- углубленное исследование форм и методов агентурно-оперативной, следственной и информационно-аналитической работы органов госбезопасности СССР;
- изучение служебной биографии руководителей и ведущих сотрудников тех оперативных подразделений «чекистских органов», на которые возлагалась работа «по борьбе с антисоветскими элементами из числа духовенства, церковников и сектантов» (распространенное в свое время определение данного профиля оперативной работы).
В силу присущему советскому периоду истории тотальному контролю и вмешательству госбезопасности в религиозную сферу СССР и Украинской ССР, в частности (от подбора и вербовки монахинь монастырей Украины для перевода в Горненский монастырь близ Иерусалима до слежки за Патриархом Московским и всея Руси на отдыхе в Одессе), документы упомянутых подразделений спецслужб представляют собой исключительно продуктивный исторический источник в сфере изучения прошлого церковно-государственных отношений. Правда, требующий одновременно тщательной источниковедческой и историко-герменевтической экспертизы и критики. Более того, акции спецслужб в религиозной сфере, изменения служебных приоритетов, форм и методов оперативной работы представляют своеобразную квинтэссенцию государственного курса по отношению к религии на определенных этапах истории советского общества.
Дякую за цікаву книгу! Цю історію треба всім знати, щоб вона більше не повторилась!
Не раджу вам читати книни Веденеева. Надто багато брехні і перекручень. По суті він часто виступає апологетом переслідувань релігійних громад в СССР.