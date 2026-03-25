Дмитрук - Краткая история Поместных и Автономных Православных Церквей

Учебное пособие протоиерея Анатолия Дмитрука «Краткая история Поместных и Автономных Православных Церквей» представляет собой компактный и доступный исторический обзор, предназначенный для ознакомления с административным и духовным устройством Вселенского Православия. Автор ставит задачу систематизировать сложный исторический путь каждой церковной структуры, объясняя принципы автокефалии и автономии в контексте канонического права. Основная идея книги заключается в том, что история Церкви — это непрерывное свидетельство о единстве веры, которое сохраняется вопреки политическим изменениям, государственным границам и национальным особенностям различных народов.

Содержательная часть пособия охватывает все общепризнанные Поместные Церкви, следуя их порядку в диптихе, а также уделяет внимание Автономным Церквам (например, Синайской, Финляндской или Японской). Анатолий Дмитрук последовательно разбирает ключевые этапы: от апостольской проповеди и формирования древних патриархатов до современных процессов признания новых автокефалий в XX веке. Автор уделяет значительное внимание каноническим основаниям самостоятельности церквей, описывая роль Вселенских Соборов и историческое значение Константинополя и Москвы в жизни православного мира. В книге исследуются не только победные периоды расцвета, но и трагические страницы гонений, разделений и борьбы за сохранение православия в иноверном окружении.

Текст написан в строгом, лаконичном и вместе с тем глубоко церковном стиле, что делает его идеальным вводным курсом для студентов духовных училищ и воскресных школ. Протоиерей Анатолий Дмитрук мастерски соединяет фактологическую точность с пастырским взглядом на исторические события, подчеркивая промыслительный характер развития церковных институтов. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет быстро и качественно разобраться в структуре современного православия, не погружаясь в многотомные академические исследования. Это чтение помогает осознать, что каждая Поместная Церковь — это живая ветвь единого древа, питаемого одним и тем же евангельским корнем.

Учебное пособие. - Составил протоиерей Анатолий Дмитрук, канд. богословия. — Одесса: Астропринт, 2011. — 672 с.

ISBN 978-966-190-324-0

Дмитрук Анатолий, протоиерей - Краткая история Поместных и Автономных Православных Церквей – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I ПОМЕСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ

I. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк Константинопольской Православной Церкви 2. Современное устройство и жизнь Константинопольского патриархата 3. Монастыри Константинопольского патриархата 4. Духовное образование в Константинопольской Церкви 5. Предстоятель Константинопольского патриархата

II. АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк Александрийской Православной Церкви 2. Современное положение Александрийского патриархата 3. Духовное просвещение Александрийской Православной Церкви 4. Предстоятель Александрийской Православной Церкви

III. АНТИОХИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк Антиохийской Православной Церкви 2. Монастыри Антиохийского патриархата 3. Современное положение Антиохийского патриархата 4. Духовные учебные заведения Антиохийского патриархата 5. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви

IV. ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк Иерусалимской Православной Церкви 2. Современное положение Иерусалимской Православной Церкви 3. Монастыри и монашество 4. Неортодоксальные христианские церкви Святой Земли 5. Храм Гроба Господня 6. Духовное просвещение Иерусалимского патриархата 7. Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви

V. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Краткий исторический очерк Русской Православной Церкви (I-XVII вв.) 2. Четвертый период русской церковной истории — Синодальный (1721-1917 гг.) 3. Пятый и шестой периоды (1917-2009 гг.) русской церковной истории 4. Современное положение Русской Православной Церкви 5. Предстоятель Русской Православной Церкви

VI. ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Грузинская Православная Церковь от апостольских времен до конца XVIII в 2. Исторический путь Грузинского экзархата Русской Православной Церкви (1811-1917) 3. Мцхетский собор 1917 года и состояние Грузинского православия в XX веке 4. Древнейшие храмы, монастыри и другие святыни Православной Грузии 5. Ново-Афонский Симона-Кананитский монастырь 6. Современное положение Грузинского патриархата 7. Предстоятель Грузинской Православной Церкви

VII. СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Краткий исторический очерк Сербской Православной Церкви от основания до завоевания турками-османами в 1459 году 2. Сербская Православная Церковь в период турецкого господства 3. Карловацкая митрополия — патриархат в Австро-Венгрии 4. Положение Православия в Далмации, Боснии и Герцеговине 5. Православная автокефальная митрополия в Черногорском княжестве 6. Сербская Православная Церковь в XX веке 7. Современное положение Сербской Православной Церкви 8. Монастыри Сербской Православной Церкви 9. Церковная письменность Сербской Православной Церкви в прошлом и в настоящем 10. Предстоятель Сербского патриархата

VIII. РУМЫНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Краткий очерк Румынской Православной Церкви от апостольских времен до османского владычества 2. Православная Церковь Валахии и Молдовы при Османском владычестве 3. Румынская Православная Церковь в XIX веке 4. Учреждения Румынского патриархата и состояние Румынской Православной Церкви в XX в 5. Монашество в Румынской Православной Церкви 6. Современное положение Румынского патриархата 7. Предстоятель Румынского патриархата

IX. БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Образование Болгарского государства и крещение болгар 2. Золотой век царя Симеона и падение Первого Болгарского царства 3. Охридская автокефальная архиепископия 4. Тырновский патриархат и Второе Болгарское царство 5. Болгарская Церковь во время турецкого и фанариотского господства 6. Возрождение Болгарского народа и учреждение Болгарского экзархата в 1872 г. 7. Болгарская диаспора на юге Украины 8. Болгарская Церковь в XX веке 9. Болгарские монастыри 10. Современное положение Болгарского патриархата 11. Предстоятель Болгарской Православной Церкви

X. КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. История Кипрской Православной Церкви от апостольских времен до окончания византийского периода 2. Кипрская Православная Церковь во времена латинского, турецкого и английского господства 3. Кипрская Православная Церковь со времени получения Кипром независимости 4. Современное положение Кипрской Церкви 5. Предстоятель Кипрской Православной Церкви

XI. ЭЛЛАДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Распространение христианства на юге Балканского полуострова от апостольских времен до IV крестового похода 1204 года 2. Новые Балканские государства, образовавшиеся в результате IV крестового похода 3. Православная Церковь в Элладе во времена турецкого господства 4. Основание автокефальной Элладской Православной Церкви 5. Элладская Православная Церковь в XX веке 6. Православные монастыри Греции 7. Современное положение Элладской Православной Церкви 8. Предстоятель Элладской Православной Церкви XII. АЛБАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Распространение христианства в Албании от апостольских времен до турецкого ига в XV веке 2. Албанское православное княжество Скандербега и Турецкая империя 3. Албанская Православная Церковь в XX в 4. Современное положение Албанской Православной Церкви 5. Предстоятель Албанской Православной Церкви

XIII. ПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Православие на территории Польши от правления Мечислава до конца XVIII столетия 2. Т£>и раздела Польши и возрождение Православия на присоединенных к России польских землях 3. Польская Православная Церковь в XX веке 4. Современное положение Польской Православной Церкви 5. Предстоятель Польской Православной Церкви

XIV. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ 1. Основание Чехо-Словацкой Церкви в IX веке и исторический очерк церковно-исторических событий до Первой мировой войны 2. Возрождение Православия в Чехии в XIX веке. Образование Чехословацкой республики и состояние Православия до конца Второй мировой войны 3. Чехословацкая Православная Церковь после Второй мировой войны 4. Современное положение Православной Церкви Чешских земель и Словакии 5. Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии

XV. АМЕРИКАНСКАЯПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк Православной Церкви в Америке от основания Кадьякской миссии до начала Первой мировой войны 2. Православная Церковь в Америке после Первой мировой войны до конца XX века 3. Современное положение Православной Церкви в Америке 4. Предстоятель Американской Православной Церкви



ЧАСТЬ 2 АВТОНОМНЫЕ И САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ И ЕПАРХИИ

Иерусалимский патриархат СИНАЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк Синайской Православной Церкви 2. Современное положение Синайской Автономной архиепископии 3. Предстоятель Синайской Православной Церкви АФОНСКАЯ МОНАШЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА — УДЕЛ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 1. Афон дохристианский 2. Святая Гора Афон — удел Божией Матери 3. Разряды Афонского монашества в XIX и XXI вв. и столица Афона — Карея 4. Краткая история Афонских монастырей 4.1. Лавра св. Афанасия (идиоритм) 4.2. Греческий монастырь Ватопед (идиоритм) 4.3. Монастырь Ивер (идиоритм) 4.4. Сербский монастырь Хилендар (идиоритм) 4.5. Монастырь Дионисиат (киновия) 4.6. Монастырь Котломуш (киновия) 4.7. Монастырь Пандократор (идиоритм) 4.8. Монастырь Ксиропотам (идиоритм) 4.9. Болгарский монастырь Зограф (киновия) 4.10. Монастырь Дохиар (идиоритм) 4.11. Монастырь Каракалл (киновия) 4.12. Монастырь Филофей (идиоритм) 4.13. Монастырь Симонопетр (киновия) 4.14. Монастырь св. Павла (киновия) 4.15. Монастырь Ставроникита (идиоритм) 4.16. Монастырь Ксеноф (киновия) 4.17. Монастырь Григориат (киновия) 4.18. Монастырь Есфигмен (киновия) 4.19- Русский монастырь св. великомученика и целителя Пантелеймона (киновия) 4.20. Монастырь Костамонит (киновия) 5. Афон — оазис православной культуры и духовности в настоящее время КРИТСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Христианство на Крите (в I—III вв.) 2. Византийский период в истории Критской Церкви 3. Критская Церковь во время арабских латинских и турецких завоеваний 4. Современное положение Критской Православной Церкви ФИНЛЯНДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Принятие финнами христианства. Православие в Финских землях до 1721 года 2. Православие в Финляндии в 1721-1917 гг. 3. Церковь в независимой Финляндии 4. Современное положение Финляндской Православной Церкви 5. Предстоятель Финляндской Православной Церкви АМЕРИКАНСКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ АРХИЕПИСКОПИЯ Краткий исторический очерк Американской Греческой Автономной архиепископии КОРЕЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический путь Русской духовной миссии в Корее 2. Возрождения Православия в Южной Корее во второй половине XX века 3. Столетний юбилей Корейской Православной Церкви (1900-2000 гг.) 4. Возрождение первого православного храма в Северной Корее (КНДР) ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИНДИИ Православная Церковь в Индии

Московский патриархат КИТАЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк бытия Русской Духовной миссии в Китае в XVII-XIX вв 2. Восстание ихэтуаней в Китае и состояние Китайской Православной Церкви в начале XX века 3. Упразднение Восточноазиатского экзархата РПЦ и учреждение Китайской Автономной Церкви 4. Возрождение Православия в Китае в конце XX века 5. Епископ Василий (Шуан) — первый предстоятель Китайской Православной Церкви ЯПОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. История распространения христианства в Японии католическими миссионерами в XVI веке 2. Исторический очерк распространения Православия в Японии в XIX веке 3. Предоставление автономии Японской Православной Церкви и современное положение 4. Предстоятель Японской Православной Церкви УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Поместный Собор РПЦ 1917-1918 гг. Образование Украинской Православной Автономной Церкви 2. Православие на Украине во время Великой Отечественной войны 3. Львовский собор 1946 года и Украинская Греко-Католическая Церковь 4. Исторический путь Украинского Экзархата РПЦ в послевоенный период 5. Харьковский архиерейский собор УПЦ 1992 года и образование Филаретовского раскола 6. Украинская Православная Церковь при Блаженнейшем митрополите Владимире (1992-2008) 7. Возрождение монастырей в Украинской Православной Церкви 8. Канонизация святых в УПЦ 9. Духовное просвещение УПЦ 10. Предстоятель Украинской Православной Церкви РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА РУБЕЖОМ (РПЦЗ) 1. Русская Православная Церковь за границей 2. Вторая ветвь Русского православия зарубежья — история Западно-Европейской Православной Архиепископии 3. Третья ветвь Русского Зарубежного Православия 4. Архиерейский собор РПЗЦ 2000 г. и акт воссоединения Церквей 6. Первоиерарх Русской Православной Церкви за рубежом ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРСИИ 1. Распространение христианства в Персии от апостольских времен до XV века 2. Российско-Персидские взаимоотношения в XVI-XIX веках 3. Образование и исторический путь Урмийской миссии 4. Православные приходы Персии в составе РПЦЗ 5. Православные приходы Персии в составе Московского патриархата ГОЛЛАНДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк Православной Церкви в Голландии от основания первого православного прихода до 1952 года 2. Архиепископ Брюссельский и Западноевропейский Иоанн (Максимович) и Голландская Православная Церковь 3. Современное положение Голландской Православной Церкви (епархии)

Сербский патриархат МАКЕДОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Исторический очерк Православной Церкви в Македонии от апостольских времен до Второй мировой войны 2. Македонская Православная Церковь после Второй мировой войны. Раскол. Современные гонения на православных в Македонии (XXI в.)

Румынский патриархат ФРАНЦУЗСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (ЗАПАДНОГО ОБРЯДА) Краткий очерк истории Французской Православной Церкви (Западного обряда)

Польская поместная православная Церковь ПОРТУГАЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 1. Распространение христианства на Иберийском полуострове от апостольских времен до освобождения Лиссабона от мавров 2. Основание Португальской Православной миссии и исторический путь Православия в Португалии в XX веке ТУРЕЦКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (НЕКАНОНИЧЕСКАЯ)



ПРИЛОЖЕНИЕ I. Предстоятели и епархии Поместных Православных Церквей

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Зарубежные приходы и представительства Русской Православной Церкви

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Западноевропейские СВЯТЫЕ, внесенные в Православный месяцеслов РПЦЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Хронологический перечень достопамятных исторических событий Православной Церкви

ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

БИБЛИОГРАФИЯ

О СОСТАВИТЕЛЕ