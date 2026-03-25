Дмитрук - Краткая история Поместных и Автономных Православных Церквей

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History

Учебное пособие протоиерея Анатолия Дмитрука «Краткая история Поместных и Автономных Православных Церквей» представляет собой компактный и доступный исторический обзор, предназначенный для ознакомления с административным и духовным устройством Вселенского Православия. Автор ставит задачу систематизировать сложный исторический путь каждой церковной структуры, объясняя принципы автокефалии и автономии в контексте канонического права. Основная идея книги заключается в том, что история Церкви — это непрерывное свидетельство о единстве веры, которое сохраняется вопреки политическим изменениям, государственным границам и национальным особенностям различных народов.

Содержательная часть пособия охватывает все общепризнанные Поместные Церкви, следуя их порядку в диптихе, а также уделяет внимание Автономным Церквам (например, Синайской, Финляндской или Японской). Анатолий Дмитрук последовательно разбирает ключевые этапы: от апостольской проповеди и формирования древних патриархатов до современных процессов признания новых автокефалий в XX веке. Автор уделяет значительное внимание каноническим основаниям самостоятельности церквей, описывая роль Вселенских Соборов и историческое значение Константинополя и Москвы в жизни православного мира. В книге исследуются не только победные периоды расцвета, но и трагические страницы гонений, разделений и борьбы за сохранение православия в иноверном окружении.

Текст написан в строгом, лаконичном и вместе с тем глубоко церковном стиле, что делает его идеальным вводным курсом для студентов духовных училищ и воскресных школ. Протоиерей Анатолий Дмитрук мастерски соединяет фактологическую точность с пастырским взглядом на исторические события, подчеркивая промыслительный характер развития церковных институтов. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто хочет быстро и качественно разобраться в структуре современного православия, не погружаясь в многотомные академические исследования. Это чтение помогает осознать, что каждая Поместная Церковь — это живая ветвь единого древа, питаемого одним и тем же евангельским корнем.

Дмитрук Анатолий, протоиерей - Краткая история Поместных и Автономных Православных Церквей

Учебное пособие. - Составил протоиерей Анатолий Дмитрук, канд. богословия. — Одесса: Астропринт, 2011. — 672 с.

ISBN 978-966-190-324-0

Дмитрук Анатолий, протоиерей - Краткая история Поместных и Автономных Православных Церквей – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ I ПОМЕСТНЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ

  • I. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Исторический очерк Константинопольской Православной Церкви

    • 2. Современное устройство и жизнь Константинопольского патриархата

    • 3. Монастыри Константинопольского патриархата

    • 4. Духовное образование в Константинопольской Церкви

    • 5. Предстоятель Константинопольского патриархата

  • II. АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Исторический очерк Александрийской Православной Церкви

    • 2. Современное положение Александрийского патриархата

    • 3. Духовное просвещение Александрийской Православной Церкви

    • 4. Предстоятель Александрийской Православной Церкви

  • III. АНТИОХИЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Исторический очерк Антиохийской Православной Церкви

    • 2. Монастыри Антиохийского патриархата

    • 3. Современное положение Антиохийского патриархата

    • 4. Духовные учебные заведения Антиохийского патриархата

    • 5. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви

  • IV. ИЕРУСАЛИМСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Исторический очерк Иерусалимской Православной Церкви

    • 2. Современное положение Иерусалимской Православной Церкви

    • 3. Монастыри и монашество

    • 4. Неортодоксальные христианские церкви Святой Земли

    • 5. Храм Гроба Господня 6. Духовное просвещение Иерусалимского патриархата

    • 7. Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви

  • V. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Краткий исторический очерк Русской Православной Церкви (I-XVII вв.)

    • 2. Четвертый период русской церковной истории — Синодальный (1721-1917 гг.)

    • 3. Пятый и шестой периоды (1917-2009 гг.) русской церковной истории

    • 4. Современное положение Русской Православной Церкви

    • 5. Предстоятель Русской Православной Церкви

  • VI. ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Грузинская Православная Церковь от апостольских времен до конца XVIII в

    • 2. Исторический путь Грузинского экзархата Русской Православной Церкви (1811-1917)

    • 3. Мцхетский собор 1917 года и состояние Грузинского православия в XX веке

    • 4. Древнейшие храмы, монастыри и другие святыни Православной Грузии

    • 5. Ново-Афонский Симона-Кананитский монастырь

    • 6. Современное положение Грузинского патриархата

    • 7. Предстоятель Грузинской Православной Церкви

  • VII. СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Краткий исторический очерк Сербской Православной Церкви от основания до завоевания турками-османами в 1459 году

    • 2. Сербская Православная Церковь в период турецкого господства

    • 3. Карловацкая митрополия — патриархат в Австро-Венгрии

    • 4. Положение Православия в Далмации, Боснии и Герцеговине

    • 5. Православная автокефальная митрополия в Черногорском княжестве

    • 6. Сербская Православная Церковь в XX веке

    • 7. Современное положение Сербской Православной Церкви

    • 8. Монастыри Сербской Православной Церкви

    • 9. Церковная письменность Сербской Православной Церкви в прошлом и в настоящем

    • 10. Предстоятель Сербского патриархата

  • VIII. РУМЫНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Краткий очерк Румынской Православной Церкви от апостольских времен до османского владычества

    • 2. Православная Церковь Валахии и Молдовы при Османском владычестве

    • 3. Румынская Православная Церковь в XIX веке

    • 4. Учреждения Румынского патриархата и состояние Румынской Православной Церкви в XX в

    • 5. Монашество в Румынской Православной Церкви

    • 6. Современное положение Румынского патриархата

    • 7. Предстоятель Румынского патриархата

  • IX. БОЛГАРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Образование Болгарского государства и крещение болгар

    • 2. Золотой век царя Симеона и падение Первого Болгарского царства

    • 3. Охридская автокефальная архиепископия

    • 4. Тырновский патриархат и Второе Болгарское царство

    • 5. Болгарская Церковь во время турецкого и фанариотского господства

    • 6. Возрождение Болгарского народа и учреждение Болгарского экзархата в 1872 г.

    • 7. Болгарская диаспора на юге Украины

    • 8. Болгарская Церковь в XX веке

    • 9. Болгарские монастыри

    • 10. Современное положение Болгарского патриархата

    • 11. Предстоятель Болгарской Православной Церкви

  • X. КИПРСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. История Кипрской Православной Церкви от апостольских времен до окончания византийского периода

    • 2. Кипрская Православная Церковь во времена латинского, турецкого и английского господства

    • 3. Кипрская Православная Церковь со времени получения Кипром независимости

    • 4. Современное положение Кипрской Церкви

    • 5. Предстоятель Кипрской Православной Церкви

  • XI. ЭЛЛАДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Распространение христианства на юге Балканского полуострова от апостольских времен до IV крестового похода 1204 года

    • 2. Новые Балканские государства, образовавшиеся в результате IV крестового похода

    • 3. Православная Церковь в Элладе во времена турецкого господства

    • 4. Основание автокефальной Элладской Православной Церкви

    • 5. Элладская Православная Церковь в XX веке

    • 6. Православные монастыри Греции

    • 7. Современное положение Элладской Православной Церкви

    • 8. Предстоятель Элладской Православной Церкви

    • XII. АЛБАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Распространение христианства в Албании от апостольских времен до турецкого ига в XV веке

    • 2. Албанское православное княжество Скандербега и Турецкая империя

    • 3. Албанская Православная Церковь в XX в

    • 4. Современное положение Албанской Православной Церкви

    • 5. Предстоятель Албанской Православной Церкви

  • XIII. ПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Православие на территории Польши от правления Мечислава до конца XVIII столетия

    • 2. Т£>и раздела Польши и возрождение Православия на присоединенных к России польских землях

    • 3. Польская Православная Церковь в XX веке

    • 4. Современное положение Польской Православной Церкви

    • 5. Предстоятель Польской Православной Церкви

  • XIV. ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

    • 1. Основание Чехо-Словацкой Церкви в IX веке и исторический очерк церковно-исторических событий до Первой мировой войны

    • 2. Возрождение Православия в Чехии в XIX веке. Образование Чехословацкой республики и состояние Православия до конца Второй мировой войны

    • 3. Чехословацкая Православная Церковь после Второй мировой войны

    • 4. Современное положение Православной Церкви Чешских земель и Словакии

    • 5. Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии

  • XV. АМЕРИКАНСКАЯПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

    • 1. Исторический очерк Православной Церкви в Америке от основания Кадьякской миссии до начала Первой мировой войны

    • 2. Православная Церковь в Америке после Первой мировой войны до конца XX века

    • 3. Современное положение Православной Церкви в Америке

    • 4. Предстоятель Американской Православной Церкви

ЧАСТЬ 2 АВТОНОМНЫЕ И САМОУПРАВЛЯЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ЦЕРКВИ И ЕПАРХИИ

  • Иерусалимский патриархат

    • СИНАЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Исторический очерк Синайской Православной Церкви

      • 2. Современное положение Синайской Автономной архиепископии

      • 3. Предстоятель Синайской Православной Церкви

    • АФОНСКАЯ МОНАШЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА — УДЕЛ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

      • 1. Афон дохристианский

      • 2. Святая Гора Афон — удел Божией Матери

      • 3. Разряды Афонского монашества в XIX и XXI вв. и столица Афона — Карея

      • 4. Краткая история Афонских монастырей

        • 4.1. Лавра св. Афанасия (идиоритм)

        • 4.2. Греческий монастырь Ватопед (идиоритм)

        • 4.3. Монастырь Ивер (идиоритм)

        • 4.4. Сербский монастырь Хилендар (идиоритм)

        • 4.5. Монастырь Дионисиат (киновия)

        • 4.6. Монастырь Котломуш (киновия)

        • 4.7. Монастырь Пандократор (идиоритм)

        • 4.8. Монастырь Ксиропотам (идиоритм)

        • 4.9. Болгарский монастырь Зограф (киновия)

        • 4.10. Монастырь Дохиар (идиоритм)

        • 4.11. Монастырь Каракалл (киновия)

        • 4.12. Монастырь Филофей (идиоритм)

        • 4.13. Монастырь Симонопетр (киновия)

        • 4.14. Монастырь св. Павла (киновия)

        • 4.15. Монастырь Ставроникита (идиоритм)

        • 4.16. Монастырь Ксеноф (киновия)

        • 4.17. Монастырь Григориат (киновия)

        • 4.18. Монастырь Есфигмен (киновия)

        • 4.19- Русский монастырь св. великомученика и целителя Пантелеймона (киновия)

        • 4.20. Монастырь Костамонит (киновия)

      • 5. Афон — оазис православной культуры и духовности в настоящее время

    • КРИТСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Христианство на Крите (в I—III вв.)

      • 2. Византийский период в истории Критской Церкви

      • 3. Критская Церковь во время арабских латинских и турецких завоеваний

      • 4. Современное положение Критской Православной Церкви

    • ФИНЛЯНДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Принятие финнами христианства. Православие в Финских землях до 1721 года

      • 2. Православие в Финляндии в 1721-1917 гг.

      • 3. Церковь в независимой Финляндии

      • 4. Современное положение Финляндской Православной Церкви

      • 5. Предстоятель Финляндской Православной Церкви

    • АМЕРИКАНСКАЯ ГРЕЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ АРХИЕПИСКОПИЯ

      • Краткий исторический очерк Американской Греческой Автономной архиепископии

    • КОРЕЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Исторический путь Русской духовной миссии в Корее

      • 2. Возрождения Православия в Южной Корее во второй половине XX века

      • 3. Столетний юбилей Корейской Православной Церкви (1900-2000 гг.)

      • 4. Возрождение первого православного храма в Северной Корее (КНДР)

    • ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ИНДИИ

      • Православная Церковь в Индии

  • Московский патриархат

    • КИТАЙСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Исторический очерк бытия Русской Духовной миссии в Китае в XVII-XIX вв

      • 2. Восстание ихэтуаней в Китае и состояние Китайской Православной Церкви в начале XX века

      • 3. Упразднение Восточноазиатского экзархата РПЦ и учреждение Китайской Автономной Церкви

      • 4. Возрождение Православия в Китае в конце XX века

      • 5. Епископ Василий (Шуан) — первый предстоятель Китайской Православной Церкви

    • ЯПОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. История распространения христианства в Японии католическими миссионерами в XVI веке

      • 2. Исторический очерк распространения Православия в Японии в XIX веке

      • 3. Предоставление автономии Японской Православной Церкви и современное положение

      • 4. Предстоятель Японской Православной Церкви

    • УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Поместный Собор РПЦ 1917-1918 гг. Образование Украинской Православной Автономной Церкви

      • 2. Православие на Украине во время Великой Отечественной войны

      • 3. Львовский собор 1946 года и Украинская Греко-Католическая Церковь

      • 4. Исторический путь Украинского Экзархата РПЦ в послевоенный период

      • 5. Харьковский архиерейский собор УПЦ 1992 года и образование Филаретовского раскола

      • 6. Украинская Православная Церковь при Блаженнейшем митрополите Владимире (1992-2008)

      • 7. Возрождение монастырей в Украинской Православной Церкви

      • 8. Канонизация святых в УПЦ

      • 9. Духовное просвещение УПЦ

      • 10. Предстоятель Украинской Православной Церкви

    • РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА РУБЕЖОМ (РПЦЗ)

      • 1. Русская Православная Церковь за границей

      • 2. Вторая ветвь Русского православия зарубежья — история Западно-Европейской Православной Архиепископии

      • 3. Третья ветвь Русского Зарубежного Православия

      • 4. Архиерейский собор РПЗЦ 2000 г. и акт воссоединения Церквей

      • 6. Первоиерарх Русской Православной Церкви за рубежом

    • ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ПЕРСИИ

      • 1. Распространение христианства в Персии от апостольских времен до XV века

      • 2. Российско-Персидские взаимоотношения в XVI-XIX веках

      • 3. Образование и исторический путь Урмийской миссии

      • 4. Православные приходы Персии в составе РПЦЗ

      • 5. Православные приходы Персии в составе Московского патриархата

    • ГОЛЛАНДСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Исторический очерк Православной Церкви в Голландии от основания первого православного прихода до 1952 года

      • 2. Архиепископ Брюссельский и Западноевропейский Иоанн (Максимович) и Голландская Православная Церковь

      • 3. Современное положение Голландской Православной Церкви (епархии)

  • Сербский патриархат

    • МАКЕДОНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Исторический очерк Православной Церкви в Македонии от апостольских времен до Второй мировой войны

      • 2. Македонская Православная Церковь после Второй мировой войны. Раскол. Современные гонения на православных в Македонии (XXI в.)

  • Румынский патриархат

    • ФРАНЦУЗСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (ЗАПАДНОГО ОБРЯДА)

      • Краткий очерк истории Французской Православной Церкви (Западного обряда)

  • Польская поместная православная Церковь

    • ПОРТУГАЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

      • 1. Распространение христианства на Иберийском полуострове от апостольских времен до освобождения Лиссабона от мавров

      • 2. Основание Португальской Православной миссии и исторический путь Православия в Португалии в XX веке

    • ТУРЕЦКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ (НЕКАНОНИЧЕСКАЯ)

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Предстоятели и епархии Поместных Православных Церквей

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Зарубежные приходы и представительства Русской Православной Церкви

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Западноевропейские СВЯТЫЕ, внесенные в Православный месяцеслов РПЦЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Хронологический перечень достопамятных исторических событий Православной Церкви

ССЫЛКИ И ЛИТЕРАТУРА

БИБЛИОГРАФИЯ

О СОСТАВИТЕЛЕ

