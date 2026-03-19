Дністровий - Павленко - Фальшива наука Свідків Єгови

Книга Василя Дністрового та Івана Павленка «Фальшива наука „Свідків Єгови“» є полемічним та апологетичним виданням, спрямованим на критичний аналіз віровчення організації, відомої як «Свідки Єгови». Автори ставлять за мету озброїти читача — як пересічного вірянина, так і дослідника — аргументами для захисту класичних християнських догматів. Основна ідея твору полягає у викритті невідповідностей між тлумаченнями Товариства Вартової башти та оригінальним біблійним текстом, а також у висвітленні маніпулятивних технік, що використовуються для підтримання внутрішньої дисципліни в організації.

Змістовна частина книги детально розбирає ключові теологічні розбіжності, зокрема заперечення Трійці, божественності Ісуса Христа та особистісної природи Святого Духа. Дністровий та Павленко послідовно аналізують специфічний переклад Біблії («Переклад нового світу»), вказуючи на текстові викривлення, зроблені на догматичне замовлення організації. Автори приділяють значну увагу історії пророцтв про «кінець світу», які не справдилися, та соціальним аспектам життя адептів: забороні на переливання крові, відмові від святкування державних свят та практиці «позбавлення спілкування» з колишніми членами. Книга наповнена порівняльними таблицями, де цитати з видань «Свідків» зіставляються з історичними фактами та загальновизнаними біблійними коментарями.

Текст написаний у гострому, викривальному та водночас логічно структурованому стилі, характерному для антикультової літератури середини та кінця XX століття. Василь Дністровий та Іван Павленко майстерно поєднують теологічний аналіз із психологічними спостереженнями, роблячи видання корисним для душпастирської опіки та релігієзнавчої експертизи. Робота слугує фундаментальним ресурсом для тих, хто прагне зрозуміти механізми впливу релігійних течій, що претендують на винятковість знання істини. Це читання допомагає сформувати критичне ставлення до релігійної пропаганди та зміцнити фундамент традиційного християнського світогляду.

Василь Дністровий, Іван Павленко - Фальшива наука “Свідків Єгови”

Канада – Львів, 1998. – 52 с.

Василь Дністровий, Іван Павленко - Фальшива наука “Свідків Єгови” – Зміст

Передмова

І. Хто стукає у наші двері?

II. З історичних джерел організації “Свідки Єгови”

III. Ви знаєте ім’я Бога?

IV. Яку науку несуть нам “свідки Єгови”

1. Нескромність та самохвальство

2. Чому 144 000?

3. Вони не вірять у безсмертя людського духа

4. Свідки Єгови “ліквідували” пекло

5. Чи Ісус Христос є Син Божий?

6. Ісус Христос —Творець чи творіння?

7. Для “свідків Єгови” Христос не воскрес натурально

8. Вони не вірять у Триєдиного Бога

9. Що сталося у 1914-му році?

10. Заборона вакцинації та переливання крові

11. За хворих — не молитися!

12. “Свідки Єгови” заперечують розп’яття Христа на хресті

13. Християнські свята і вітання —теж під забороною і критикою

14. Милосердя — тільки для своїх по вірі

15. Відношення до існуючої земної влади

Висновки