Важнейшей особенностью современной эпохи является глубокий, невиданный по своим масштабам размах социальных преобразований и изменений, который охватил все сферы человеческой деятельности. Мировые процессы, вызванные Великой Октябрьской социалистической революцией — экономические, социальные, политические, идеологические, — определили характер современной эпохи. «Человечество, — говорилось на международном Совещании коммунистических и рабочих партий, — вступило в последнюю треть нашего столетия в обстановке обострения исторического противоборства сил прогресса и реакции, социализма и империализма. Ареной этого противоборства является весь мир, все основные области общественной жизни— экономика, политика, идеология, культура... Наша эпоха — эпоха перехода от капитализма к социализму».

Возникновение, развитие и упрочение социализма, распространение идей марксизма-ленинизма на всех континентах земного шара, обострение и углубление социально-экономических противоречий капитализма, вовлеченность огромных масс трудящихся в активную общественно-политическую деятельность, бурное развитие научных знаний, рост просвещения и образования, обусловленные главным образом научно-техническим прогрессом, процессы индустриализации и урбанизации — вот те объективные факторы, которые оказывают все более и более сильное влияние на миллионы людей, повышают их политическую и идейную зрелость, вызывают коренной переворот в их сознании, ломая старые отжившие представления и понятия.

Добреньков Владимир - Современный протестантский теологический модернизм в США: его замыслы и результаты

М., Издательство Московского университета, 1980 г. . 248 с.

Добреньков Владимир - Современный протестантский теологический модернизм в США: его замыслы и результаты - Оглавление

Глава 1. Протестантская теология и современный мир

Кризис религии в современную эпоху

Теологическая программа современного протестантского модернизма в США

Глава 2. Антропологически-пантеистические варианты модернизации христианства

«Безрелигиозное христианство» Бонхоффера как идейный источник антропологической тенденции в современной протестантской теологии

В поисках аутентичного библейского христианства (Г. Ваханян, Г. Кокс)

Евангелие «христианского атеизма» (Т. Альтицер)

Теология без бога, христианство без веры в бога (В. Гамильтон, П. Ван-Бурен)

Глава 3. Онтологически-пантеистические варианты модернизации христианства

Философско-онтологическая теология П. Тиллиха

Теология «процесса» (Ш. Огден, Д. Кобб)

Глава 4. О судьбах христианской теологии

Итоги реализации теологической программы современного протестантского модернизма

О бесперспективности спасения христианской религии посредством ее модернизации

Заключение

Литература

Добреньков Владимир - Современный протестантский теологический модернизм в США: его замыслы и результаты - Заключение

Модернистские протестантские теологические концепции наглядно выражают бессилие современных теологов найти пути выхода из современного кризиса религии, воспрепятствовать объективной исторической тенденции отмирания религии как изжившей себя формы общественного сознания. Они лишь воспроизводят кризис религиозного сознания и еще больше обнажают бесперспективность в отыскании 'средств спасения религии. Всякая попытка реконструировать христианство посредством изъятия его традиционного содержания приводит к его уничтожению. Желая спасти христианство, протестантские модернисты переводят решение теологических проблем в такую плоскость, где оно оказывается разрушенным. Это доказывает, что любые усилия современных протестантских теологов, направленные на предотвращение гибели религии, являются бесперспективными. Предлагаемые ими концепции новой религии не являются религией в строгом смысле этого слова. Их варианты нового секулярного христианства не только не являются христианством, но и представляют собой деформацию существа религии как таковой. Конечный результат, к которому приводят так называемые радикальные изыскания современных протестантских теологов, бесспорно доказывает, что «все возможности религии исчерпаны; после христианства, после абсолютной, т. е. абстрактной религии, после «религии как таковой», не может больше появиться никакой другой формы религии». Этот факт становится особенно очевидным на фоне тех бесчисленных теологических экспериментов по омоложению религии, которые предпринимают теологи всех религиозно-философских ориентаций.

Эксперименты по конструированию проектов «религии будущего» являются типичным явлением в современной религиозной жизни. Это явление не принадлежит исключительно нашему -времени. Но если в прежние времена разногласия касались главным образом формы старой веры, то теперь они касаются самого существа ее. Раньше более типичным было то, что возникающие религиозные концепции существенно удерживались на старой почве и строили свои новые догматы в -сущности из старых элементов. Теперь же обнаруживается стремление покинуть саму почву традиционного христианства и построить «религию будущего» из совершенно новых материалов, как можно меньше заимствуя элементов из исторического христианского придания. Если раньше на религиозной почве единственно актуальным был вопрос о том, как нужно верить в бога, то теперь все чаще возникает вопрос, не следует ли подумать о замене традиционной веры в бога верой во что-нибудь другое. В одной из своих работ Энгельс писал: «Даже самый последовательный христианин не может вполне эмансипироваться от условий нашего времени; время принуждает его вносить изменения в христианство».

Христианство изменялось вместе с изменениями общественных условий своего существования. Но эти вынужденные изменения внутри христианства всегда были чреваты серьезными последствиями для него. Наглядный пример тому современный протестантский теологический модернизм. Будучи призванным защищать христианство, протестантский модернизм в своем внутреннем развитии с необходимостью приходит к отрицанию его традиционных основ. Чем больше углубляется разрыв между религией и миром, тем шире разворачивается активная деятельность протестантских теологов в направлении преодоления кризиса и ликвидации бедственного положения религии. Но в лихорадочном производстве все новых и новых теологических концепций, призванных спасти христианство, осуществляется процесс его разрушения. Современный протестантский теологический модернизм — яркое свидетельство разрушения традиционного христианства.