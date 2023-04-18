Предлагая любителям духовного чтения известное всем Добротолюбие в русском переводе с прибавлением к нему, долгом считаем сказать несколько слов о том, что такое есть Добротолюбие.

Оно содержит в себе истолкование сокровенной в Господе Иисусе Христе жизни. Сокровенная в Господе нашем Иисусе Христе истинно христианская жизнь зачинается, раскрывается и к совершенству восходит в своей для каждого мере, по благоволению Бога Отца, действием присущей в христианах благодати Пресвятого Духа, под водительством Самого Христа Господа, обетовавшего быть с нами во вся дни неотлучно.

Благодать Божия призывает всех к такой жизни; и для всех она не только возможна, но и обязательна, потому что в ней существо христианства. Причастниками же ее являются не все призванные, и действительные ее причастники не все причащаются ее в одинаковой мере. Избранники глубоко в нее входят и по степеням ее высоко восходят.

Добротолюбие - Том 1

Издательство Сретенского монастыря, 2010. — 608 с.

ISBN 978-5-7533-0411-7

Добротолюбие - Том 1 – Содержание

Предисловие

Преподобный Антоний Великий

Краткие сведения о преподобном Антонии Великом

Наставления святого Антония Великого

Преподобный Макарий Великий

Краткие сведения о преподобном Макарии Великом

Наставления святого Макария Великого о христианской жизни, выбранные из его бесед

Блаженный авва Исайя

Краткие сведения о блаженном Исаии

1. Слова блаженного аввы Исаии

2. Правила и советы новоначальным инокам

3. Изречения аввы Исаии

4. О хранении ума, 27 глав

5. Главы о подвижничестве и безмолвии

Святой Марк Подвижник

Краткие сведения о святом Марке Подвижнике

Наставления святого Марка Подвижника о духовной жизни

Преподобный Евагрий монах

Краткие сведения о преподобном Евагрии монахе

Евагрия монаха наставления о подвижничестве

Добротолюбие - Том 2

Издательство Сретенского монастыря, 2010. — 736 с.

ISBN 978-5-7533-0412-4

Добротолюбие - Том 2 - Содержание

Предисловие

Преподобный Иоанн Кассиан римлянин

Краткие сведения о преподобном Иоанне Кассиане римлянине

Обозрение духовной брани

Преподобный Исихий, пресвитер Иерусалимский

Краткие сведения о преподобном Исихии, пресвитере Иерусалимском

Преподобный Нил Синайский

Краткие сведения о преподобном Ниле Синайском

Аскетические наставления преподобного Нила Синайского

Преподобный Ефрем Сирианин

Краткие сведения о преподобном Ефреме Сирианине

Подвижнические наставления святого Ефрема Сирианина

Преподобный Иоанн Лествинник

Краткие сведения о преподобном Иоанне Лествичнике

Подвижнические уроки святого Иоанна Лествичника

Святые преподобные отцы Варсонофии и Иоанн

Краткие сведения о преподобных Варсонофии и Иоанне

Святых преподобных отцов Варсонофия и Иоанна подвижнические наставления

Преподобный авва Дорофей

Краткие сведения о преподобном авве Дорофее

Подвижнические наставления святого аввы Дорофея

Преподобный Исаак Сирианин

Краткие сведения о преподобном Исааке Сирианине

Подвижнические наставления святого Исаака Сирианина

Добротолюбие - Том 3

Издательство Сретенского монастыря, 2010. — 448 с.

ISBN 978-5-7533-0413-1

Добротолюбие - Том 3 – Содержание

Предисловие

Блаженный Диадох, епископ Фотики в Епире Иллирийском

Краткие сведения о блаженном Диадохе

Блаженного Диадоха, епископа Фотики, указание последних пределов, или верха совершенства, главнейших добродетелей

Того же блаженного Диадоха, епископа Фотики, что в древнем Епире Иллирийском, подвижническое слово, разделенное на сто глав деятельных, исполненных ведения и рассуждения духовного

Преподобный Иоанн Карпафский

Краткие сведения о преподобном Иоанне Карпафском

Преподобного отца нашего Иоанна Карпафского к монахам, находившимся в Индии, писавшим к нему, сто увещательных глав

Блаженный авва Зосима Палестинский

Краткие сведения о блаженном авва Зосиме Палестинском

Блаженного аввы Зосимы собеседования

Преподобный Максим Исповедник

Краткие сведения о преподобном Максиме Исповеднике

Слово подвижническое в вопросах и ответах

Умозрительные и деятельные главы, выбранные из семисот глав греческого Добротолюбия

Блаженный Фалассий

Краткие сведения о блаженном Фалассии

Аввы Фалассия о любви, воздержании и духовной жизни

Святитель Феодор, епископ Едесский

Краткие сведения о святителе Феодоре, епископе Одесском

Преподобного и богоносного отца нашего Феодора, великого подвижника и епископа Едесского сто душеполезнейших глав

Преподобный Феодор

Предисловие к умозрительному слову

Преподобного отца нашего Феодора слово умозрительное

Преподобный авва Филимон

Краткие сведения о преподобном авве Филимоне

Многополезное сказание об авве Филимоне

Преподобный Феогност

Краткие сведения о преподобном Феогносте

Преподобного отца нашего Феогноста о жизни деятельной и созерцательной и о священстве главы

Преподобный Филофей Синайский

Краткие сведения о преподобном Филофее Синайском

Преподобного отца нашего Филофея Синайского сорок глав о трезвении

Илия Пресвитер и Екдик

Предисловие к «Цветособранию»

Добротолюбие - Том 4

Издательство Сретенского монастыря, 2010. — 608 с.

ISBN 978-5-7533-0414-8

Добротолюбие - Том 4 – Содержание

Введение

Очерк жизни преподобного Феодора Студита

Преподобного отца нашего Феодора Студита

Подвижнические монахам наставления (335 наставлений)

Добротолюбие - Том 5

Издательство Сретенского монастыря, 2010. — 560 с.

ISBN 978-5-7533-0415-5

Добротолюбие - Том 5 – Содержание

Предисловие

Преподобный Симеон Новый Богослов

Краткие сведения о преподобном Симеоне Новом Богослове

Деятельные и богословские главы

Подвижническое слово старца Симеона Благоговейного

Преподобный Никита Стифат

Краткие сведения о преподобном Никите Стифате

Феолипт, митрополит Филадельфийский

Краткие сведения о Феолипте, митрополите Филадельфийском

Феолипта, митрополита Филадельфийского, слово, в котором выясняется сокровенное во Христе делание и показывается вкратце, в чем состоит главное дело монашеского чина

Преподобный Григорий Синаит

Краткие сведения о преподобном Григории Синаите

Святого Григория Синаита главы о заповедях и догматах, угрозах и обетованиях, еще же — о помыслах, страстях и добродетелях, и еще — о безмолвии и молитве

Наставление безмолвствующим

О безмолвии и молитве

Преподобный Никифор Уединенник

Краткие сведения о преподобном Никифоре Уединеннике

Никифора Уединенника слово

О трезвении и хранении сердца многополезное

Из жития преподобного отца нашего Антония

Из жития Феодосия киновиарха

Из жития Арсения Великого

Из жития Павла Латрского

Из жития святого Саввы

Из жития аввы Агафона

Из послания аввы Марка к Николаю

Из святого Иоанна Лествичника

Из Аввы Исайи

Из Макария Великого

Из Диадоха

Из Исаака Сирианина

Из карпатского Иоанна

Из Симеона Нового Богослова

Из наставлений самого Никифора

Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунский

Краткие сведения о святителе Григории, архиепископе Солунском

Святого отца нашего Григория Паламы, архиепископа Фессалоникского, ко всечестной во инокинях Ксении, о страстях и добродетелях

и о плодах умного делания

Десятословие по христианскому законоположению

О священнобезмолвствующих

О молитве и чистоте сердца, три главы

Каллист патриарх и сподвижник его Игнатий Ксанфопулы

Араткие сведения о патриархе Каллисте и сподвижнике его Игнатиии Ксанфопулах

Иноков Каллиста и Игнатия Ксанфопулов наставление безмолвствующим в сотне глав

Блаженного Каллиста патриарха главы о молитве

Господин Каллиоп Тиликуд

Блаженный Симеон, архиепископ Солунский

Преподобный Симеон Новый Богослов

Преподобного Симеона Нового Богослова о вере, и к тем, которые говорят, что живущему в мире невозможно достигнуть совершенства в добродетелях.

Преподобный Максим Капсокаливит

Из жития преподобного отца нашего Максима Капсокаливита

Об умной благодатной молитве

Святитель Григорий Полома, архиепископ Солунский

Из жития святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского, чудотворца, составленного патриархом Константинопольским Филофеем

О том, что всем вообще христианам надлежит непрестанно молиться

Приложение Н. Я. Лисовой. Две эпохи — два Добротолюбия