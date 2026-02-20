Стало обычным делом представлять мужчин идиотами, ханжами, эксплуататорами, женоненавистниками, футбольными фанатами, сексуальными маньяками и законченными эгоистами. Если послушать некоторых сердитых дам, то мужчины сродни рептилиям и не стоят ломаного гроша. Как мужчина я воспринимаю все эти обвинения на свой счет. Но все-таки надо признать, что слишком много мужей не понимают эмоциональных потребностей своих жен. Мужчины живут совсем в другом мире, где вполне достаточно поводов для их собственных разочарований. Они либо не могут поставить себя на место женщин, увидеть и понять, что те чувствуют, либо не хотят ничего слышать, так как слишком заняты своей работой. Как бы то ни было, у женщин есть потребности, которые непонятны мужчинам. Потеря взаимопонимания — именно эта причина побудила меня взять за основу книги мнение замужних женщин о том, что их мужья должны знать о женщинах.

Все последующие страницы посвящены женщине, ее дому и семейной жизни. Женские проблемы можно решить, и есть способы помочь женщине справиться с фрустрацией и стрессовыми ситуациями в быту. Здесь я поделюсь с вами некоторыми подходами к решению женских проблем, которые дали хорошие результаты. Мы также обсудим природу женских эмоций и их влияние на повседневную жизнь. Таким образом, наши задачи можно сформулировать следующим образом:

Помочь женщине довести до сознания мужа ее особые потребности.

Помочь ей разорвать путы эмоциональной изолированности.

Указать пути к успешному выполнению материнских обязанностей.

Обсудить типичные источники депрессии и способы их устранения.

Найти ответ, как противостоять повседневным раздражающим факторам.

Объяснить, как достигается самоуважение и признание.

Раскрыть истинное значение романтической любви.

Как вы видите, круг перечисленных задач довольно широк и напоминает преамбулу к Конституции США. Но если мы видим цель, нам легче ее достичь. Давайте начнем с обсуждения источников.

Джеймс Добсон - Что хотят женщины, чтобы о них знали мужья

Пер. с англ. — СПб.: Библейский взгляд, 2006. — 208 с.

ISBN 5-8445-0114-4

МРО ХВЕП «Христианская Миссия»

198188, Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д. 46

Originally published in English under the title:

What Wives Wish Their Husbands Knew About Woman

by Dr. James Dob son

1975 by Tyndale House Publishers, Inc.

ISBN 0-8423-7889-8

Джеймс Добсон - Что хотят женщины, чтобы о них знали мужья - Содержание

1. Мать — созидатель семьи

2. Источники женской депрессии

3. Потеря самоуважения

4. Усталость и нехватка времени

5. Одиночество, замкнутость, тоска и отсутствие романтической любви в браке

6. Финансовые трудности

7. Сексуальные проблемы в браке

8. Физиологические и психологические проблемы

9.Проблемы с детьми

10. Немного о старении

11. Заключение

Послесловие автора