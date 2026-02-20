Добсон - Чувства можно ли им доверять

После очередного сокрушительного поражения он попросил разрешения поговорить с командой в раздевалке. Там бизнесмен произнес одну из самых патетических речей в истории футбола. Новый ”Форд" вот что ожидало каждого игрока и их тренера, если те в следующем матче одолеют своих непобедимых соперников! Даже выдающийся тренер того времени Кнут Рокни не мог бы лучше подзадорить ребят! Буря дикого восторга прокатилась по раздевалке. Мальчишки от радости визжали, вопили и хлопали друг друга по спине. Остальные семь дней они только и думали что о предстоящем матче. Мечты о победных голах и откидных сиденьях автомобилей не давали им спать по ночам. Дух лихорадочного возбуждения охватил всю школу, ученики в нетерпении ждали наступления пятницы. Каждый игрок уже видел себя за рулем шикарного ״Форда”, на шикарный кузов которого облокотились восемь шикарных девиц. Наконец наступила пятница, и футболисты перед матчем собрались в раздевалке. Возбуждение достигло апогея! Тренер дал несколько практических наставлений, и спортсмены рванулись к выходу, обуреваемые жаждой победы.

Выстроившись вдоль боковой линии поля, они взялись за руки и в один голос воскликнули: ”Ура!” А затем наши герои вышли на поле и... ”продули” в пух и прах со счетом 38:0! Увы, пыл юных футболистов никак не отразился на счетном табло! Семь дней восторженного ожидания и всяких ”гип-гип-ура!" не могли компенсировать игрокам недостатка дисциплины, закалки, навыков, техники, мастерства и опыта.

Такова природа чувств. Без них не существует человеческих отношений, но в то же время на эмоции нельзя полагаться, настолько они мимолетны, а порой даже глупы. С другой стороны, было бы ошибкой преуменьшать воздействие эмоций на поведение человека. Этому посвящена моя книга "Прямой разговор с мужчинами и их женами״. Вам, наверное, случалось прогуливаться летним вечерком возле дома, слушая зудение комара над ухом. ”Похоже, он собрался меня продырявить”, мелькает у вас мысль. И туг кожа предплечья сигнализирует вам о чьем-то прикосновении. Взгляд сразу же прилипает к месту атаки. Но, к вашему удивлению, комара там нет. Нападение вам просто почудилось. Или, к примеру, вам приснился страшный сон. Проснувшись, вы лежите не шелохнувшись в постели и испуганно прислушиваетесь к ночным звукам: а вдруг это вовсе не сон, а явь?

Джеймс Добсон - Чувства можно ли им доверять

Пер. с англ. И. Белов. — К.: Кириченко, 2009. — 112 с.

ISBN 978-966-426-132-3

Джеймс Добсон - Чувства можно ли им доверять - Оглавление

Вступление. Чувства в жизни христианина

Часть первая. ЧУВСТВО ВИНЫ

Это болезненное чувство вины

Происхождение чувства вины

Жизнь в ладах с совестью

Ответственность родителей за формирование совести ребенка ·

Восемь выводов в отношении чувства вины

Учимся, отвечая на вопросы

Часть вторая. РОМАНТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ

Романтическая любовь: истина против фантазии

Что вы думаете о любви?

Я посвящен тебе

Учимся, отвечая на вопросы 5

Часть третья. ГНЕВ

Конфликт в цветочном магазине

Что такое гнев? Когда гневаться грешно?

Как поступать с гневом?

Что нужно знать о гневе

Учимся, отвечая на вопросы

Часть четвертая. ИНТУИТИВНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И ИХ ИСТОЛКОВАНИЕ