Джеймс Добсон - Когда Бог поступает нелогично

К сожалению, многие молодые верующие — и некоторые старшие тоже, — не знают, что в жизни каждого человека могут быть моменты, когда обстоятельства складываются так, что нам кажется, будто Бог поступает нелогично. Этот аспект христианской веры недостаточно хорошо освещен. Мы склонны учить новообращенных христиан тем частям нашего богословия, которые привлекательны для светского ума. Например, «Университетские крестовые походы за Христа» (евангельское служение, которое я очень уважаю) распространили миллионы буклетов под названием «Четыре духовных закона». Первый из этих духовных принципов гласит: «Бог любит вас и предлагает чудесный план вашей жизни». Это утверждение, конечно, правильно. Но оно предполагает, что верующий всегда будет жить согласно «чудесному плану», всегда одобряя его. Это может быть не так.

Для некоторых людей, таких как Джони Эрексон Тада, «чудесный план» означает жизнь в инвалидной коляске, из-за квадриплегии. Для других он значит даже смерть, бедность или насмешки общества. Для пророка Иеремии это значило быть брошенным в мрачную темницу. Для других героев Библии это значило казнь. Но даже в самых ужасных обстоятельствах Божий план чудесен, потому что все, что согласно Его воле, в конечном итоге «любящим Бога, призванным по Его изволению... содействует ко благу» (Рим. 8:28).

Моя основная забота в настоящий момент, и причина, по которой я решил написать эту книгу, касаются моих собратьев-верующих, которые борются с обстоятельствами, представляющимися им нелогичными. Работая с семьями, которые проходят через разные трудности, — от болезни и смерти до конфликтов в браке и подросткового бунта, я обнаружил, что для переживающих жизненный кризис характерно сердиться на Бога. Это в особенности случается, когда происходящее кажется нелогичным и не соответствующим тому, чему их учили или что они поняли о Боге. Если Господь не спасает их в трагических условиях, в которых они очутились, их расстройство быстро превращается в гнев и чувство покинутости. Наконец укореняется разочарование, и дух начинает увядать.

Джеймс Добсон - Когда Бог поступает нелогично

Русское издание «Библия для всех», 2019. - 205с.

ISBN 978-5-7454-1452-7

Джеймс Добсон - Когда Бог поступает нелогично - Содержание