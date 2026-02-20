Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling

Писание ясно говорит, что мы не в состоянии по­стичь ни безграничности ума Божьего, ни способов Его вмешательства в нашу жизнь. Каким невежеством является думать иначе! Наши попытки дать анализ Его всемогуществу — это все равно, что попытки аме6ы объяснить поведение человека.

В Послании к Рим­лянам 11:33 сказано, что Божьи суды «непостижимы» и Его пути «неисследимы». Похожее выражение на­ходим в Первом послании к Коринфянам 2:16: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его?» Аб­солютно ясно, что пока Господь не захочет объяснить нам, а Он часто этого не делает, причины и побужде­ния Его действий остаются вне досягаемости наших смертных умов. Практически это означает не что иное как то, что многие из волнующих нас вопросов, особен­но те, которые начинаются словом «почему», пока об­речены оставаться без ответа.

Апостол Павел, обращаясь к проблеме безответных вопросов, писал: «Теперь мы видим как бы сквозь тус­клое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как и я по­знан» (1Кор.13:12). Павел объяснял, что мы не уви­дим полной картины, пока не встретимся в вечности, с намеком на то, что нам нужно научиться принимать это частичное знание.

Джеймс Добсон - Когда не видишь смысла в Божьих действиях

СПб.: «Кайрос», 1998. - 256 с.

ISBN 5-89829-006-0

Джеймс Добсон - Когда не видишь смысла в Божьих действиях - Оглавление

Предисловие

  • 1. Когда не видишь смысла в Божьих действиях

  • 2. Барьер отверженности

  • 3. Божьи действия имеют смысл, даже если они не имеют смысла

  • 4. Принять или отчаяться

  • 5. Он избавит нас, но если и нет

  • 6. Вопросы и ответы

  • 7. Принцип несчастья

  • 8. Вера должна быть твердой

  • 9. Возмездие за грех

  • 10. Продолжение вопросов и ответов

  • 11. По ту сторону барьера отверженности

Added 20.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books