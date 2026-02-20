Писание ясно говорит, что мы не в состоянии постичь ни безграничности ума Божьего, ни способов Его вмешательства в нашу жизнь. Каким невежеством является думать иначе! Наши попытки дать анализ Его всемогуществу — это все равно, что попытки аме6ы объяснить поведение человека.
В Послании к Римлянам 11:33 сказано, что Божьи суды «непостижимы» и Его пути «неисследимы». Похожее выражение находим в Первом послании к Коринфянам 2:16: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его?» Абсолютно ясно, что пока Господь не захочет объяснить нам, а Он часто этого не делает, причины и побуждения Его действий остаются вне досягаемости наших смертных умов. Практически это означает не что иное как то, что многие из волнующих нас вопросов, особенно те, которые начинаются словом «почему», пока обречены оставаться без ответа.
Апостол Павел, обращаясь к проблеме безответных вопросов, писал: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как и я познан» (1Кор.13:12). Павел объяснял, что мы не увидим полной картины, пока не встретимся в вечности, с намеком на то, что нам нужно научиться принимать это частичное знание.
Джеймс Добсон - Когда не видишь смысла в Божьих действиях
СПб.: «Кайрос», 1998. - 256 с.
ISBN 5-89829-006-0
Джеймс Добсон - Когда не видишь смысла в Божьих действиях - Оглавление
Предисловие
1. Когда не видишь смысла в Божьих действиях
2. Барьер отверженности
3. Божьи действия имеют смысл, даже если они не имеют смысла
4. Принять или отчаяться
5. Он избавит нас, но если и нет
6. Вопросы и ответы
7. Принцип несчастья
8. Вера должна быть твердой
9. Возмездие за грех
10. Продолжение вопросов и ответов
11. По ту сторону барьера отверженности
