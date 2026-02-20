Писание ясно говорит, что мы не в состоянии по­стичь ни безграничности ума Божьего, ни способов Его вмешательства в нашу жизнь. Каким невежеством является думать иначе! Наши попытки дать анализ Его всемогуществу — это все равно, что попытки аме6ы объяснить поведение человека.

В Послании к Рим­лянам 11:33 сказано, что Божьи суды «непостижимы» и Его пути «неисследимы». Похожее выражение на­ходим в Первом послании к Коринфянам 2:16: «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его?» Аб­солютно ясно, что пока Господь не захочет объяснить нам, а Он часто этого не делает, причины и побужде­ния Его действий остаются вне досягаемости наших смертных умов. Практически это означает не что иное как то, что многие из волнующих нас вопросов, особен­но те, которые начинаются словом «почему», пока об­речены оставаться без ответа.

Апостол Павел, обращаясь к проблеме безответных вопросов, писал: «Теперь мы видим как бы сквозь тус­клое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как и я по­знан» (1Кор.13:12). Павел объяснял, что мы не уви­дим полной картины, пока не встретимся в вечности, с намеком на то, что нам нужно научиться принимать это частичное знание.

Джеймс Добсон - Когда не видишь смысла в Божьих действиях

Джеймс Добсон - Когда не видишь смысла в Божьих действиях - Оглавление

