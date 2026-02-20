Добсон - Не бойтесь быть строгими

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling

Может ли строгость быть милосердной? Доктор Добсон утверждает, что дети, растущие без четких границ, чувствуют себя небезопасно и постоянно «проверяют систему» на прочность. В этой книге автор предлагает модель воспитания, основанную на взаимном уважении и ответственности.

Основная мысль проста: любовь без дисциплины ведет к хаосу, а дисциплина без любви — к бунту. Добсон учит родителей различать преднамеренное непослушание и детскую безответственность, предлагая адекватные методы реагирования в каждой ситуации. Это книга о том, как вырастить дисциплинированного человека, который умеет уважать авторитет и, как следствие, самого себя.

Джеймс Добсон – Не бойтесь быть строгими – Советы родителям

Пер. с англ. — М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1997. — 336 с.

ISBN 5-88790-002-4

ISBN 5-87905-035-4

Джеймс Добсон – Не бойтесь быть строгими – Содержание

Предисловие

  • Глава 1. Вызов

  • Глава 2. Ваш ребенок и здравый смысл

  • Глава 3. Еще немного о здравом смысле

  • Глава 4. Воспитание дисциплины у грудных младенцев и детей в возрасте до двух лет

  • Глава.5. Некоторые соображения о роли воспитания

  • Глава 6. Как приучить ребенка к порядку и дисциплине

  • Глава 7. Физические наказания

  • Глава 8. Чудодейственные средства. Часть 1

  • Глава 9. Чудодейственные средства. Часть 2

  • Глава 10. Формирование у ребенка чувства собственного достоинства

  • Глава 11. Следует ли родителям оберегать детей от любых проблем?

  • Глава 12. Как воспитывать у детей чувство ответственности

  • Глава 13. Гиперактивность у детей

  • Глава 14. Проблемы подросткового периода

  • Глава 15. Дисциплина в учении

  • Глава 16. Что мешает учиться? Часть 1

  • Глава 17. Что мешает учиться? Часть 2

  • Глава 18. Вопросы задают подростки

  • Глава 19. Дисциплина в вопросах морали

  • Глава 20. Несколько слов для мамы

Приложение. Краткие сведения для родителей о злоупотреблениях наркотиками

Views 89
Added 20.02.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

