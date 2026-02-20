Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Добсон - Прятаться или искать

Добсон - Прятаться или искать
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling

В современном мире дети часто сталкиваются с «эпидемией неполноценности». Доктор Добсон исследует, как ложные ценности общества — акцент на внешности, интеллекте и материальном успехе — разрушают неокрепшее «Я» ребенка. Автор предлагает родителям эффективную стратегию защиты детской психики от разрушительного сравнения с окружающими.

Книга учит, как помочь ребенку развить устойчивость к неудачам и осознать свою уникальную ценность, не зависящую от школьных оценок или популярности среди сверстников. Это глубокое руководство по воспитанию личности, способной открыто смотреть в лицо миру, не прячась за масками и страхами.

Добсон Джеймс - Прятаться или искать - Как привить ребенку чувство уверенности

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 263 с.

ISBN 5-7454-0861-8

Добсон Джеймс - Прятаться или искать – Содержание

Предисловие к изданию, выпущенному через двадцать пять лет после выхода книги в свет

1· Система ценностей и человеческое достоинство

  • Глава 1. Эпидемия негативного самовосприятия

  • Глава 2. Красота: золотая монета человеческого достоинства

  • Глава 3. Интеллект: серебряная монета человеческого достоинства

2. Обретение уважения

  • Глава 4. Создание системы ценностей

  • Глава 5. Обезвреживание мины

  • Глава 6. Родительские обязанности

  • Глава 7. Как помочь подросткам преуспеть

3. Практическая сторона рекомендации

  • Глава 8. Обращение к разочаровавшимся взрослым

  • Глава 9. Почему мы делаем то, что мы делаем

  • Глава 10. Единственно верные ценности

Примечания

Views 93
Rating
Added 20.02.2026
Author brat lexmak
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books