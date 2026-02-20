Добсон - Прятаться или искать

В современном мире дети часто сталкиваются с «эпидемией неполноценности». Доктор Добсон исследует, как ложные ценности общества — акцент на внешности, интеллекте и материальном успехе — разрушают неокрепшее «Я» ребенка. Автор предлагает родителям эффективную стратегию защиты детской психики от разрушительного сравнения с окружающими.

Книга учит, как помочь ребенку развить устойчивость к неудачам и осознать свою уникальную ценность, не зависящую от школьных оценок или популярности среди сверстников. Это глубокое руководство по воспитанию личности, способной открыто смотреть в лицо миру, не прячась за масками и страхами.

Добсон Джеймс - Прятаться или искать - Как привить ребенку чувство уверенности

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 263 с.

ISBN 5-7454-0861-8

Добсон Джеймс - Прятаться или искать – Содержание

Предисловие к изданию, выпущенному через двадцать пять лет после выхода книги в свет

1· Система ценностей и человеческое достоинство

Глава 1. Эпидемия негативного самовосприятия

Глава 2. Красота: золотая монета человеческого достоинства

Глава 3. Интеллект: серебряная монета человеческого достоинства

2. Обретение уважения

Глава 4. Создание системы ценностей

Глава 5. Обезвреживание мины

Глава 6. Родительские обязанности

Глава 7. Как помочь подросткам преуспеть

3. Практическая сторона рекомендации

Глава 8. Обращение к разочаровавшимся взрослым

Глава 9. Почему мы делаем то, что мы делаем

Глава 10. Единственно верные ценности

Примечания