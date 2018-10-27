Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета
В Ветхом Завете мысль о содействии пророкам Духа Божия в их проповеди выражена достаточно ясно. Например, Господь говорил пророку Моисею: «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить» (Исх 4:12). Подобным образом и другие пророки утверждали, что они говорят от лица Бога Его слова (Ис 2:1; Иез 1:3; 6:1; 7:1; Мих 1:1). Пророк и псалмопевец Давид восклицал: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня» (2 Цар 23:2).
Сам Господь наш Иисус Христос подтвердил, что Давид пророчествовал Святым Духом (Мк 12:36). То же самое сказано о Давиде в книге Деяний (1:16; 4:25).
Добыкин Дмитрий Георгиевич - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций
Санкт-Петербургская православная духовная академия
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской православной духовной академии, 2014. — 112 с.
ISBN 978-5-906627-03-2
Дмитрий Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Содержание
Предисловие
Терминология
Науки, изучающие Священное Писание
I. История канона Священного Писания Ветхого Завета
- I.1. Значение термина «канон»
- I.2. Понятие о богодухновенности
- I.3. Этапы формирования канона Ветхого Завета
- I.4. Апокрифы Ветхого Завета
- I.5. Разделение книг в каноне
- I.6. Разделения текста книг
II. История текста Священного Писания Ветхого Завета
- II.1. Библейские языки
- II.2. Библейская письменность
- II.З. Материалы для письма
- II.4. Краткий обзор текстологии Священного Писания Ветхого Завета
III. Правила толкования Священного Писания
- III.1. Этимология термина «герменевтика»
- III.2. Общая и частная герменевтика
- III.З. Связь библейской герменевтики и экзегетики
- III.4. Особенности библейской герменевтики
- III.5. Необходимость толкования Священного Писания
- III.6. Принципы православной герменевтики
- III.7. Методы толкования Священного Писания
IV. Пособия для изучения Библии
Дмитрий Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Предисловие
Все христиане верят, что Бог открывает людям знание о Своём существовании и о Своей воле. Знание о том, что есть Бог, человек может получить через размышление или созерцание сотворенного мира: «И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землёю, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всём этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» (Иов 12:8).
Любой мыслящий человек согласится со словами пророка и псалмопевца Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс 18:2). Мироздание своей красотой, порядком и разумным устроением свидетельствует о благости, заботе и мудрости Творца. Такое Откровение о бытии Божием в христианском богословии называется Естественным.
Однако Естественное Откровение ограничено. Оно может сказать только о факте существования Бога, но не сможет рассказать человеку о том, каков Он, какова Его воля и какова цель человеческой жизни: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» (Иов 11:7). Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно особое Откровение. И Бог Сам открывает знание о Себе в Сверхъестественном Откровении.
О Сверхъестественном Откровении сказано в Послании к Евреям: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне...» (Евр 1:1-2).
Из данного отрывка можно сделать несколько выводов. Во-первых, Бог открывался людям много раз («многократно»); во-вторых, Он делал это различными способами («многообразно»), в-третьих, Господь говорил людям через избранных людей («в пророках»); и, в-четвёртых, Сверхъестественное Откровение состоит из нескольких частей («издревле <...> в последние времена»). Первая часть этого Откровения была обращена к ветхозаветной Церкви («отцам»), вторая — к новозаветной («нам»). Однако обе эти части являются Божественным Откровением, и они обе важны для христиан. Можно сделатьещё один вывод — так как Божественное откровение можно прочитать, то оно записывалось.
Записанное Сверхъестественное Откровение, т.е. что, как и кому Бог говорил, как эта информация дошла до нас и каким образом понималась, и будет предметом нашего изучения.
спасибо.
гарна книга