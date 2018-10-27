Санкт-Петербургская православная духовная академия

СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской православной духовной академии, 2014. — 112 с.

ISBN 978-5-906627-03-2

Дмитрий Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Содержание

Предисловие

Терминология

Науки, изучающие Священное Писание

I. История канона Священного Писания Ветхого Завета

I.1. Значение термина «канон»

I.2. Понятие о богодухновенности

I.3. Этапы формирования канона Ветхого Завета

I.4. Апокрифы Ветхого Завета

I.5. Разделение книг в каноне

I.6. Разделения текста книг

II. История текста Священного Писания Ветхого Завета

II.1. Библейские языки

II.2. Библейская письменность

II.З. Материалы для письма

II.4. Краткий обзор текстологии Священного Писания Ветхого Завета

III. Правила толкования Священного Писания

III.1. Этимология термина «герменевтика»

III.2. Общая и частная герменевтика

III.З. Связь библейской герменевтики и экзегетики

III.4. Особенности библейской герменевтики

III.5. Необходимость толкования Священного Писания

III.6. Принципы православной герменевтики

III.7. Методы толкования Священного Писания

IV. Пособия для изучения Библии

Дмитрий Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Предисловие

Все христиане верят, что Бог открывает людям знание о Своём существовании и о Своей воле. Знание о том, что есть Бог, человек может получить через размышление или созерцание сотворенного мира: «И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землёю, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всём этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» (Иов 12:8).

Любой мыслящий человек согласится со словами пророка и псалмопевца Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс 18:2). Мироздание своей красотой, порядком и разумным устроением свидетельствует о благости, заботе и мудрости Творца. Такое Откровение о бытии Божием в христианском богословии называется Естественным.

Однако Естественное Откровение ограничено. Оно может сказать только о факте существования Бога, но не сможет рассказать человеку о том, каков Он, какова Его воля и какова цель человеческой жизни: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» (Иов 11:7). Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно особое Откровение. И Бог Сам открывает знание о Себе в Сверхъестественном Откровении.

О Сверхъестественном Откровении сказано в Послании к Евреям: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне...» (Евр 1:1-2).

Из данного отрывка можно сделать несколько выводов. Во-первых, Бог открывался людям много раз («многократно»); во-вторых, Он делал это различными способами («многообразно»), в-третьих, Господь говорил людям через избранных людей («в пророках»); и, в-четвёртых, Сверхъестественное Откровение состоит из нескольких частей («издревле <...> в последние времена»). Первая часть этого Откровения была обращена к ветхозаветной Церкви («отцам»), вторая — к новозаветной («нам»). Однако обе эти части являются Божественным Откровением, и они обе важны для христиан. Можно сделатьещё один вывод — так как Божественное откровение можно прочитать, то оно записывалось.

Записанное Сверхъестественное Откровение, т.е. что, как и кому Бог говорил, как эта информация дошла до нас и каким образом понималась, и будет предметом нашего изучения.