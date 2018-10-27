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Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета

Дмитрий Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Educational
В Ветхом Завете мысль о содействии пророкам Духа Божия в их проповеди выражена достаточно ясно. Например, Господь говорил пророку Моисею: «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить» (Исх 4:12). Подобным образом и другие пророки утверждали, что они говорят от лица Бога Его слова (Ис 2:1; Иез 1:3; 6:1; 7:1; Мих 1:1). Пророк и псалмопевец Давид восклицал: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня» (2 Цар 23:2).
Сам Господь наш Иисус Христос подтвердил, что Давид пророчествовал Святым Духом (Мк 12:36). То же самое сказано о Давиде в книге Деяний (1:16; 4:25).

Добыкин Дмитрий Георгиевич - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций

Санкт-Петербургская православная духовная академия
СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской православной духовной академии, 2014. — 112 с.
ISBN 978-5-906627-03-2

Дмитрий Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Содержание

Предисловие
Терминология
Науки, изучающие Священное Писание
I. История канона Священного Писания Ветхого Завета
  • I.1. Значение термина «канон»
  • I.2. Понятие о богодухновенности
  • I.3. Этапы формирования канона Ветхого Завета
  • I.4. Апокрифы Ветхого Завета
  • I.5. Разделение книг в каноне
  • I.6. Разделения текста книг
II. История текста Священного Писания Ветхого Завета
  • II.1. Библейские языки
  • II.2. Библейская письменность
  • II.З. Материалы для письма
  • II.4. Краткий обзор текстологии Священного Писания Ветхого Завета
III. Правила толкования Священного Писания
  • III.1. Этимология термина «герменевтика»
  • III.2. Общая и частная герменевтика
  • III.З. Связь библейской герменевтики и экзегетики
  • III.4. Особенности библейской герменевтики
  • III.5. Необходимость толкования Священного Писания
  • III.6. Принципы православной герменевтики
  • III.7. Методы толкования Священного Писания
IV. Пособия для изучения Библии

Дмитрий Добыкин - Введение в Священное Писание Ветхого Завета - Курс лекций - Предисловие

Все христиане верят, что Бог открывает людям знание о Своём существовании и о Своей воле. Знание о том, что есть Бог, человек может получить через размышление или созерцание сотворенного мира: «И подлинно: спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе; или побеседуй с землёю, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всём этом не узнает, что рука Господа сотворила сие?» (Иов 12:8).
Любой мыслящий человек согласится со словами пророка и псалмопевца Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь» (Пс 18:2). Мироздание своей красотой, порядком и разумным устроением свидетельствует о благости, заботе и мудрости Творца. Такое Откровение о бытии Божием в христианском богословии называется Естественным.
Однако Естественное Откровение ограничено. Оно может сказать только о факте существования Бога, но не сможет рассказать человеку о том, каков Он, какова Его воля и какова цель человеческой жизни: «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» (Иов 11:7). Для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно особое Откровение. И Бог Сам открывает знание о Себе в Сверхъестественном Откровении.
О Сверхъестественном Откровении сказано в Послании к Евреям: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне...» (Евр 1:1-2).
Из данного отрывка можно сделать несколько выводов. Во-первых, Бог открывался людям много раз («многократно»); во-вторых, Он делал это различными способами («многообразно»), в-третьих, Господь говорил людям через избранных людей («в пророках»); и, в-четвёртых, Сверхъестественное Откровение состоит из нескольких частей («издревле <...> в последние времена»). Первая часть этого Откровения была обращена к ветхозаветной Церкви («отцам»), вторая — к новозаветной («нам»). Однако обе эти части являются Божественным Откровением, и они обе важны для христиан. Можно сделатьещё один вывод — так как Божественное откровение можно прочитать, то оно записывалось.
Записанное Сверхъестественное Откровение, т.е. что, как и кому Бог говорил, как эта информация дошла до нас и каким образом понималась, и будет предметом нашего изучения.
Views 2 025
Rating 3.2 / 5
Added 27.10.2018
Author ptitsyn
Rate this publication:
3.2/5 (9)

Comments (4 comments)

G
gios76 9 years ago

спасибо.
R
REWQ 10 years ago

гарна книга
P
pozemov 10 years ago
Потрясающее издание!
I
igoreck 10 years ago
Спасибо огромное за книгу.

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