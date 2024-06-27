Доэрти, Пол - Человек + машина - Новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта

На одном из участков производственного цеха BMW в Дингольфинге (Германия) человек и робот вместе собирают трансмиссию. Рабочий готовит корпус, а механическая рука, восприимчивая к происходящему вокруг и оснащенная функцией распознавания, поднимает механизм весом в 5,5 кг. Рабочий переходит к следующей операции, а робот аккуратно устанавливает коробку передач и поворачивается, чтобы взять следующую.

В другом производственном участке под негромко играющую песню Lost on You американской певицы LP еще один манипулятор приклеивает черный уплотнитель по периметру автомобильных окон. Между операциями рабочий подходит, чтобы протереть форсунку, вставить стекло и унести готовые окна, как будто робот и человек исполняют хорошо поставленный танец1.

Благодаря открытиям в области искусственного интеллекта мы вступаем в эпоху радикальной трансформации бизнеса. Это новая эра, где фундаментальные управленческие подходы, которыми мы руководствовались прежде, меняются ежедневно. Системы на основе искусственного интеллекта не только автоматизируют многие процессы, делая их более эффективными, но и позволяют человеку и машине совершенно по-новому взаимодействовать. Меняется сама природа работы, что заставляет нас искать новые методы управления бизнесом и персоналом.

Долгие годы роботы представляли собой громоздкие устройства, обычно отделенные от работников-людей и выполняющие четко прописанную задачу — к примеру, они оптимизировали загрузку деталей на штамповочный пресс. Подобная функция была частью стандартизованного производственного процесса, в рамках которого и люди выполняли одну и ту же работу изо дня в день — например, выявляли дефекты в деталях.

Сравните традиционный конвейер с заводом, где роботы намного меньше, маневреннее и способны работать бок о бок с человеком благодаря встроенным сенсорам и сложным алгоритмам искусственного интеллекта. В отличие от первых поколений промышленных роботов — громоздких, неинтеллектуальных и даже опасных механизмов — новое поколение может распознавать находящиеся рядом объекты, понимать происходящее, действовать и обучаться благодаря машинному обучению и другим технологиям искусственного интеллекта. Иными словами, рабочий процесс становится гибким и адаптивным, традиционные сборочные линии уступают место командам «человек + машина», которые можно постоянно менять без остановки производства. Теперь, чтобы выполнить кастомизированный заказ и адаптироваться к меняющемуся спросу, будут сформированы команды «человек + машина». К новым задачам они приступят сразу, без необходимости проверять и корректировать вручную процессы или производственные этапы.

Доэрти, Пол - Человек + машина - Новые принципы работы в эпоху искусственного интеллекта

Пер. с англ. Олега Сив- ченко, Натальи Яцюк ; [науч. ред. М. Григорьева, А. Кучма, А. Епишев, Е. Кученева]. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 304 с.

КВМ 978-5-00146-159-3

Доэрти, Пол - Человек + машина – Содержание

Предисловие авторов к русскому изданию

Введение. Наша роль в эпоху искусственного интеллекта

Часть I Взаимодействие человека и машины в будущем... и сегодня

Глава 1. «Умный» цех

Глава 2. Бухгалтерия для роботов

Глава 3. Современный инструмент инноваций

Глава 4. Знакомьтесь: ваши новые помощники из фронт-офиса

Часть II «Недостающая середина»

Введение

Глава 5. Правильное формирование алгоритмов

Глава 6. Сверхрезультаты обычных людей

Глава 7. Руководство по переосмыслению бизнес-процессов от лидеров

Глава 8. Расширение взаимодействия человека и машины

Заключение. Ваше будущее в эпоху взаимодействия человека и машины

Послесловие от авторов. Наша приверженность навыкам, необходимым в эпоху искусственного интеллекта

Благодарности

Об авторах

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