В этой книге Билли Джо Догерти предлагает практическое руководство для тех, кто только что совершил свой первый шаг навстречу Богу. Автор исходит из того, что принятие Христа — это не финишная черта, а начало захватывающего путешествия. Догерти подробно объясняет, что именно произошло в духовном мире в момент покаяния: как человек переходит из царства тьмы в Царство Божье, получает прощение грехов и становится новым творением. Книга призвана помочь новообращенному христианину утвердиться в своей вере и избежать первых разочарований.

Основное внимание автор уделяет «духовному питанию» и росту. Он дает конкретные советы: как читать Библию, чтобы она стала живым Словом, как развивать молитвенную жизнь и почему важно стать частью поместной церкви. Догерти подчеркивает, что «эта новая жизнь» характеризуется не только внутренним миром, но и силой Святого Духа для преодоления старых привычек. Книга написана очень доступным и вдохновляющим языком, становясь надежной картой для каждого, кто хочет, чтобы его вера была крепкой, действенной и приносила плоды в повседневной реальности.

Билли Джо Догерти – Эта новая жизнь

Victory Christian Center, 1991. – 68 с.

