Догерти, Сэм - Как помочь ребенку духовно расти

Тема последующей работы волнует (или, по крайней мере, должна волновать) сердце каждого, кто преподает детям Слово Божье. Евангелизация детей абсолютно необходима, но нужно опасаться того, что мы затратим много времени, энергии, труда и денег на евангелизацию, но недостаточно на последующую работу, которая способствовала бы духовному росту спасенных детей. Каждый детский служитель должен поставить себе цель - снабжать «духовным молоком» верующих детей, чтобы они могли возрастать во спасение. Гудзон Поп, многие годы бывший известным и весьма любимым детским евангелистом в Англии в Миссии Особого Детского Служения (C.S.S.M) однажды сказал: «что вы привели ребенка ко Христу, работа ни в коем случае не заканчивается на этом. Молодым растениям нужен полив, младенцы нуждаются в питании, а новообращенным необходима большая поддержка».

Люди, критически относящиеся к евангелизации детей, говорят, что многие дети, уверовавшие в Иисуса Христа как своего Спасителя, становясь старше, совсем не интересуются или проявляют очень мало интереса к духовным вопросам и не живут для Господа.

Там, где это случается (и нужно честно признать, что такое действительно иногда случается), на это есть, как правило, одна из двух причин.

Детям не было проповедано Евангелие так, как должно - основательно и по Библии. Если неблагоразумный детский евангелист оказывает психологическое, эмоциональное или даже физическое давление, чтобы дети приняли Иисуса Христа как своего Спасителя, результатом будет масса ложных покаяний, не дающих возможности духовному росту. Так как ребенка не трудно заставить покаяться, евангелист должен быть осторожным, чтобы не оказаться виновным в такой практике. Такое «покаяние» наносит вред детям, которые думают, что спасены, когда на самом деле это не так, и производит плохое впечатление о служении, направленном на евангелизацию детей.

Я не говорю, что в такой ситуации дети не могут быть по- настоящему спасены. Бог есть Владыка, и мужчины, женщины, мальчики и девочки получают спасение иногда самым необычным образом. Но мы всегда должны быть мудрыми и осторожными в методах евангелизации.

Догерти, Сэм - Как помочь ребенку духовно расти

Перевод: Назаренко Неля. - Общество Евангелизации Детей, 2007. – 266 с.

Догерти, Сэм - Как помочь ребенку духовно расти – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Раздел I: Принципы последующей работы

Глава 1 «Ловить и пасти» Двойная ответственность детского служителя

Глава 2 Что такое последующая работа? Пять фактов, объясняющих последующую работу

Глава З Зачем вести последующую работу? Пять библейских оснований для ведения последующей работы

Глава 4 «Помни, помни...» Шесть основных принципов последующей работы

Раздел II: Методы последующей работы

Глава 5 Каким нужно быть учителю Пять качеств жизни ведущего последующую работу

Глава 6 Служение, каким оно должно быть Десять способов развить спасенных детей

Глава 7 Кто должен помочь им возрастать? Пять групп людей с особыми последующими обязанностями

Глава 8 Ваша ответственность за спасенных детей Пять шагов в личной последующей работе

Глава 9 Как можно помочь спасенным детям возрастать? Пятнадцать частей последующей работы

Раздел III: Содержание Последующей Работы

Глава 10 Паси Моих ягнят Десять главных тем обучения спасенных детей

Глава 11. «Бог говорит со мной» Библия, Слово Божье

Глава 12. «Как я могу быть уверен?» Убежденность в спасении

Глава 13. «Говорить - хорошо» Практика молитвы

Глава 14. «Наедине с Богом» Как ежедневно проводить тихое время

Глава 15. «Здравое и истинное» Наставление в библейском учении

Глава 16. «Да светит свет ваш» Христианское поведение

Глава 17. ««V» - символ победы» Как бороться с грехом в христианской жизни

Глава 18. «Как слышать без проповедующего?» Проповедь Евангелия

Глава 19. «Через улицу ... Через океан» Миссионерская деятельность

Глава 20. «Новый Господин» Владычество Иисуса Христа

Глава 21. «Сила и безопасность во множестве» Общение и церковь

Вопросы для обсуждения по содержанию последующей работы .

Раздел IV: Душепопечительская работа с верующими детьми