Я уже давно заметил, как нужна книга с короткими, простыми, но интересными и наглядными историями, которые могли бы использовать детские работники. Эти истории должны удовлетворять следующим критериям:

основываться на Божьем Слове;

быть нацелены на духовное благополучие детей,

чтобы благовествовать детям, которые еще не получили спасение и

помогать обращенным детям возрастать духовно;

быть простыми и доходчивыми;

быть привлекательными и интересными, чтобы дети внимательно их слушали, а лучший способ добиться этого - сделать их наглядными.

Я стремился, чтобы рассказы из этой книги соответствовали всем этим требованиям. Кроме того, я постарался сделать очень простые наглядные пособия. Есть и другие книги и серии уроков, но зачастую они слишком дорого стоят и к ним нужно долго готовиться. Наглядные пособия, которые я предлагаю в этой книге, очень просто сделать, а затраты на них малы или сведены к нулю.

Часто возникают ситуации, когда с детьми можно поговорить минут 10, но воспользоваться такими наглядными пособиями, как фланелеграф или флэшкарты, не получается, поэтому уроки в этой книге были разработаны таким образом, чтобы помочь вам в подобных случаях.

У пасторов есть возможность уделить детям 10 минут во время утреннего воскресного богослужения. И я настоятельно рекомендую пасторам не забывать об этом. Я уверен, что такие короткие обращения к детям - необходимая составляющая каждого воскресного богослужения и, помимо помощи детям, они могут стать благословением и для взрослых, которые будут благодарны за простые наставления в библейских истинах.

На страницах 18-25 личным опытом об участии детей в церковном богослужении делятся два пастора. Один пастор как-то рассказал мне, что утреннее воскресное богослужение в их церкви стало слишком долгим. Тогда он поговорил со служителями и предложил отказаться от 10-минутной проповеди детям. Они тут же возразили ему: «Ты не можешь так поступить, ведь это самая приятная для нас часть богослужения!» Пастор не знал, считать ему это комплиментом или нет, но проповедовать детям продолжил.

Детские проповеди обязательно должны нести детям добрые и полезные библейские истины, и я надеюсь, что эта книга предоставит пасторам такой материал.

У детских работников часто бывает возможность коротко поговорить с детьми в обстановке, в которой наглядные пособия обычно не используются. Это может произойти на богослужении в церкви, в помещении школы или на открытом воздухе. Случается, что детского работника просят обратиться к детям без подготовки или в ситуации, когда использовать наглядные пособия просто неудобно.

Я надеюсь, что эти короткие уроки пригодятся родителям (а также дедушкам и бабушкам) в их служении собственным детям.

Детские работники и учителя найдут в книге много материалов для проведения более длинного, 20-минутного, занятия с детьми, если по какой-то причине не смогут воспользоваться более привычными для них уроками и наглядными пособиями. Например, в школе, когда учителю нужно переходить из класса в класс и у него нет времени устанавливать и собирать наглядные пособия, либо в церкви или собрании, где обычные виды наглядных пособий плохо видно, потому что они слишком малы. Возможно, что время от времени детским работникам захочется для разнообразия провести занятие несколько иначе, не так, как обычно.

Но часто бывает и так, что у детского работника просто не хватает финансов на приобретение дорогих наглядных пособий. В таких случаях вы можете совместить два и более уроков из этой книги, темы которых связаны между собой. Например, два коротких рассказа о Библии на страницах 33-57, или два урока на тему «Проходя поприще» на страницах 66 и 70, или два урока на тему «Дорожные знаки» на страницах 151-156. И таких возможностей очень много.

Еще один вариант: просто добавить в какой-то урок из этой книги дополнительный материал. К примеру, можно более подробно объяснить стих (стихи) из Библии, встречающиеся в тексте.

В этой книге три части, или серии. Первая включает уроки, которые подходят как для обращенных детей, так и для необращенных и содержат применение для тех и других. Вторая часть состоит из евангелизационных уроков, предназначенных для необращенных детей. В третьей части вам предлагаются уроки для обращенных детей, которые помогут им в духовном росте.

Вы заметите, что в книге есть похожие уроки. Выберите тот, который больше подходит для вашей ситуации и презентации. А другой урок вы можете использовать позже.

Должен отметить, что большинство этих уроков не оригинальны. Я находил их в разных источниках и в большинстве случаев адаптировал для преподавания детям. Определить авторство каждого урока просто невозможно. Но я не сомневаюсь, что те, кто их написал, не возражали бы против переиздания своих уроков в адаптированном виде. Многие уроки взяты из книг, которые уже много лет не переиздаются, а потому недоступны для детских работников.

Я надеюсь, что эти уроки станут благословением для всех, кто будет их использовать, и в особенности для детей, которые будут их слушать, и что многие люди уверуют через них в Господа Иисуса как в своего Спасителя и начнут возрастать в Нем.