Догерти — Короткие и простые разговоры с детьми о Библии
Я уже давно заметил, как нужна книга с короткими, простыми, но интересными и наглядными историями, которые могли бы использовать детские работники. Эти истории должны удовлетворять следующим критериям:
- основываться на Божьем Слове;
- быть нацелены на духовное благополучие детей,
- чтобы благовествовать детям, которые еще не получили спасение и
- помогать обращенным детям возрастать духовно;
- быть простыми и доходчивыми;
- быть привлекательными и интересными, чтобы дети внимательно их слушали, а лучший способ добиться этого - сделать их наглядными.
Я стремился, чтобы рассказы из этой книги соответствовали всем этим требованиям. Кроме того, я постарался сделать очень простые наглядные пособия. Есть и другие книги и серии уроков, но зачастую они слишком дорого стоят и к ним нужно долго готовиться. Наглядные пособия, которые я предлагаю в этой книге, очень просто сделать, а затраты на них малы или сведены к нулю.
Часто возникают ситуации, когда с детьми можно поговорить минут 10, но воспользоваться такими наглядными пособиями, как фланелеграф или флэшкарты, не получается, поэтому уроки в этой книге были разработаны таким образом, чтобы помочь вам в подобных случаях.
- У пасторов есть возможность уделить детям 10 минут во время утреннего воскресного богослужения. И я настоятельно рекомендую пасторам не забывать об этом. Я уверен, что такие короткие обращения к детям - необходимая составляющая каждого воскресного богослужения и, помимо помощи детям, они могут стать благословением и для взрослых, которые будут благодарны за простые наставления в библейских истинах.
На страницах 18-25 личным опытом об участии детей в церковном богослужении делятся два пастора. Один пастор как-то рассказал мне, что утреннее воскресное богослужение в их церкви стало слишком долгим. Тогда он поговорил со служителями и предложил отказаться от 10-минутной проповеди детям. Они тут же возразили ему: «Ты не можешь так поступить, ведь это самая приятная для нас часть богослужения!» Пастор не знал, считать ему это комплиментом или нет, но проповедовать детям продолжил.
Детские проповеди обязательно должны нести детям добрые и полезные библейские истины, и я надеюсь, что эта книга предоставит пасторам такой материал.
- У детских работников часто бывает возможность коротко поговорить с детьми в обстановке, в которой наглядные пособия обычно не используются. Это может произойти на богослужении в церкви, в помещении школы или на открытом воздухе. Случается, что детского работника просят обратиться к детям без подготовки или в ситуации, когда использовать наглядные пособия просто неудобно.
- Я надеюсь, что эти короткие уроки пригодятся родителям (а также дедушкам и бабушкам) в их служении собственным детям.
Детские работники и учителя найдут в книге много материалов для проведения более длинного, 20-минутного, занятия с детьми, если по какой-то причине не смогут воспользоваться более привычными для них уроками и наглядными пособиями. Например, в школе, когда учителю нужно переходить из класса в класс и у него нет времени устанавливать и собирать наглядные пособия, либо в церкви или собрании, где обычные виды наглядных пособий плохо видно, потому что они слишком малы. Возможно, что время от времени детским работникам захочется для разнообразия провести занятие несколько иначе, не так, как обычно.
Но часто бывает и так, что у детского работника просто не хватает финансов на приобретение дорогих наглядных пособий. В таких случаях вы можете совместить два и более уроков из этой книги, темы которых связаны между собой. Например, два коротких рассказа о Библии на страницах 33-57, или два урока на тему «Проходя поприще» на страницах 66 и 70, или два урока на тему «Дорожные знаки» на страницах 151-156. И таких возможностей очень много.
Еще один вариант: просто добавить в какой-то урок из этой книги дополнительный материал. К примеру, можно более подробно объяснить стих (стихи) из Библии, встречающиеся в тексте.
В этой книге три части, или серии. Первая включает уроки, которые подходят как для обращенных детей, так и для необращенных и содержат применение для тех и других. Вторая часть состоит из евангелизационных уроков, предназначенных для необращенных детей. В третьей части вам предлагаются уроки для обращенных детей, которые помогут им в духовном росте.
Вы заметите, что в книге есть похожие уроки. Выберите тот, который больше подходит для вашей ситуации и презентации. А другой урок вы можете использовать позже.
Должен отметить, что большинство этих уроков не оригинальны. Я находил их в разных источниках и в большинстве случаев адаптировал для преподавания детям. Определить авторство каждого урока просто невозможно. Но я не сомневаюсь, что те, кто их написал, не возражали бы против переиздания своих уроков в адаптированном виде. Многие уроки взяты из книг, которые уже много лет не переиздаются, а потому недоступны для детских работников.
Я надеюсь, что эти уроки станут благословением для всех, кто будет их использовать, и в особенности для детей, которые будут их слушать, и что многие люди уверуют через них в Господа Иисуса как в своего Спасителя и начнут возрастать в Нем.
Сэм Догерти — Короткие и простые разговоры с детьми о Библии
Общество Евангелизации Детей, 2010. — 289 с.
ISBN 978-5-903217-17-5
Сэм Догерти — Короткие и простые разговоры с детьми о Библии — Содержание
- Предисловие
- Вступление
- Методические указания по обучению детей
- Дети в церковном богослужении - Часть 1
- Дети в церковном богослужении - Часть 2
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ПЕРВАЯ СЕРИЯ: Уроки для всех детей
- Два меча
- Три часа, которые изменили мир
- Любовь отдает все без остатка
- Зеркало говорит правду!
- Не вертикальный
- Самая лучшая новость на свете
- Иди по компасу
- Наш маяк
- Сила для сражения и роста
- Самая сбалансированная диета
- Величайшая Книга в мире
- Паутина на твоей Библии
- Божий фотоальбом
- Книга № 1 в мире
- Божий учебник истории
- Вечное сокровище
- Письмо, адресованное тебе
- Твердые и мягкие сердца
- Самая ценная книга в мире
- 5 + 2 = 5000
- Стертые навсегда
- Как могучий ветер
- Урок латыни
- Что Ты сделал для меня?
- Наш неизменный Бог
- Проходя поприще - Часть 1
- Проходя поприще - Часть 2
- Что растет в твоем саду?
- Что происходит, когда мы доверяемся Христу?
- Путешествие длиною в жизнь
- Одно приводит к другому
- Взгляд в будущее
- Особые подарки для тебя
- Все для Господа Иисуса
- Так да светит свет ваш
- Дважды Мой
- Показываешь ли ты «шесть часов»?
- Альфа и Омега
- Как тебя зовут?
- Деревья умеют говорить
- Что говорят нам часы
- Битва с великанами - Часть 1
- Битва с великанами - Часть 2
- Что сказал змей
- Какие бывают младенцы - Часть 1
- Какие бывают младенцы - Часть 2
- Что выберешь ты?
- Вход ЗАКРЫТ
- Сиять для Спасителя
- Который час?
- Знак рыбы
- Библейская арифметика
- Освобожденные
- Свершилось
- Никаких спектаклей
- Три кольца
- В полной безопасности
- Смотрите - Царь!
- Твои флаги
- Снова флаги для тебя
- Проповедь в башмаках
- Божий дресс-код
- Слишком много - не сосчитать
- Он держит тебя в Своей руке
- Чудо на горе
- Начни с хорошего старта
- Стреляйте, если посмеете
- Больше, чем прощение
- Обещание, написанное в небе
- Мыльные пузыри недолговечны
- Кости, проклятые кости
- Как найти свое счастье
- Что растет на твоем дереве?
- У тебя проблемы с сердцем
- Урок о чернильной ручке
- Что мне Ему дать?
- Перепутанные ценники
- Что есть в имени?
- Исчез, исчез, исчез!
- Дорога нашей жизни - Часть 1
- Дорога нашей жизни - Часть 2
- Дорога нашей жизни - Часть 3
- Дорога нашей жизни - Часть 4
- Единственный путь
- Космонавты
- Его здесь нет
- Любовь пришла в Рождество
- Урок об угле
- Урок про ослика
- Доброта Царя
- Добрый Пастырь - Часть 1
- Добрый Пастырь - Часть 2
- Добрый Пастырь - Часть 3
- Божья корзина для покупок
- Маленькие, но мудрые - Часть 1
- Маленькие, но мудрые - Часть 2
-
ВТОРАЯ СЕРИЯ: Евангелизационные уроки для необращенных детей
- Стань чистым
- Книга без слов
- Божий дар грешному миру
- Небеса и как туда попасть
- Виновен или нет?
- Получи сейчас - заплатишь потом
- Снова в школу
- Отмечено крестиком
- Как из немногого получилось много
- Четыре важных вопроса
- Письмо от Царя
- Насколько ты чист?
- Тушите свет!
- Он умер за меня
- Пять простых шагов к спасению
- Что значит для тебя Его смерть?
- Навеки счастлив
- Ты настоящий или нет?
- Моря, которые помогают увидеть
- Пять вещей, которые хочет сообщить тебе Бог
- Помогите, я слепой
- Ты очень важная персона
- Разговор ни о чем
- Три креста
- Возмездие или дар?
- Благая весть на моей руке
- Всесильный Доктор
- Римская дорога для детей
- Я учусь по своей руке
- Сначала - самое главное
- Тьма греха
- Расплатись
- Предъявите паспорта!
- Тест на грамотность
- Тебе нужна новая одежда
- Ты зол, печален или рад?
- Не притворяйся тем, кем ты не являешься
- Под Его крылами
- Слепой, который прозрел
- Выбор за тобой
- Колокольный звон - Часть 1
- Колокольный звон - Часть 2
- Три человека
- Возмездие и дар
- Урок о шарах
- Крест гугенотов - Часть 1
-
ТРЕТЬЯ СЕРИЯ: Уроки для верующих детей
- Крест гугенотов - Часть 2
- Пусть твой свет сияет ярко
- Урок о четырех шарах
- Приближаясь к Богу
- Твоя молитвенная рука
- Урок о денежной купюре
- Христиане похожи на карандаши
- Еще один урок о карандашах
- Звоните в колокола
- Первый мученик
- Шаги в духовном росте
- Ой, проливается!
- Три мудрые мартышки
- Так да светит свет ваш
- Мало значит много
- Как избавиться от морщин
- Чудесный Божий рецепт
- Урок о капустных листьях
- Не попадись на крючок
- Лучше, чем мобильник
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