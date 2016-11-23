Докинз - Капеллан дьявола
Издания для ознакомления с первоисточниками апологетов атеизма
ВЫРАЖЕНИЕ "КАПЕЛЛАН ДЬЯВОЛА", которое придумал Дарвин в 1856 году, когда писал своему другу Гукеру, доля шутки меньше половины: «Что за книгу мог бы написать капеллан дьявола о топорных, расточительных, неуклюжих, низких и ужасно жестоких делах природы!»
От метода проб и ошибок, лишенного какого-либо плана и работающего в огромном масштабе естественного отбора, можно ожидать топорности, расточительности и неуклюжести. В расточительности уж точно сомневаться не приходится. Как я уже отмечал, изящество таких бегунов, как гепарды и газели, куплено дорогой ценой крови и страданий бессчетных предков и тех и других.
Но хотя сам процесс, несомненно, и отличается топорностью и неуклюжестью, его результат оказывается прямой противоположностью. Ласточке ничуть не свойственна топорность, а акуле — неуклюжесть. Топорностью и неуклюжестью, по меркам человеческих чертежей, отличается лишь сам дарвиновский алгоритм, обеспечивший их эволюцию.
Дарвин отчетливо понимал, что равнодушие к страданиям оказывается неотъемлемым следствием естественного отбора, хотя в других случаях он и пытался преуменьшить жестокость природы, предполагая, что убивающие укусы отличаются милосердной быстротой. Но капеллан дьявола не преминул бы с не меньшей быстротой заметить, что если в природе и есть милосердие, то лишь по воле случая. Природа не добра и не жестока: она безразлична. Любая доброта возникает из тех же условий, что и любая жестокость.
Ричард Докинз - Капеллан дьявола: размышления о надежде, лжи, науке и любви
Москва: ACT: CORPUS, 2013 г. — 416 с.
ISBN 978-5-17-078143-0
Ричард Докинз - Капеллан дьявола: размышления о надежде, лжи, науке и любви - Содержание
Предисловие к американскому изданию
Часть I. Наука и чувства
- Капеллан дьявола
- Что есть истина?
- Разрывы в мышлении
- Наука, генетика и этика
- Суд присяжных
- Истина и хрустальные шары
- Разоблачение постмодернизма
- Радость жить опасной жизнью: Сэндерсон из Аундла
ЧАСТЬ II. "Много света будет пролито..."
- "Много света будет пролито... "
- Дарвин-триумфатор
- К вопросу об информации
- Гены — это не мы
- "Сын" закона Мура
Часть III. Зараженный разум
- Китайская джонка и "китайский шепот"
- Вирусы разума
- Великое сближение
- Долли и рясоголовые
- Пора выступить
Часть IV. "Мне, Гераклит, сказали..."
- Плач по Дугласу
- Речь памяти Дугласа Адамса
- Речь памяти Уильяма Дональда Гамильтона
- Змеиное масло
ЧАСТЬ V. "Даже ряды тосканские..."
- Радоваться многообразию природы
- Искусство развиваемого
- Галлюцигения, виваксия и их друзья
- Человеческий шовинизм и эволюционный прогресс
- Неоконченная переписка с дарвинистом-тяжеловесом
Часть VI. "В нас есть вся Африка с ее чудесами..."
- Экология генов
- Из духа Африки
- "Я речь веду об Африке златой"
- Герои и предки
Часть VII. Молитва о дочери
- Хорошие и плохие основания чему-нибудь верить
Предметно-именной указатель
Ричард Докинз - Капеллан дьявола: размышления о надежде, лжи, науке и любви - Предисловие
ЭТА КНИГА — МОЕ ЛИЧНОЕ ИЗБРАННОЕ из числа статей и лекций, выступлений и размышлений, рецензий на книги и предисловий к ним, панегириков и некрологов, которые я опубликовал (или, в некоторых случаях, не опубликовал) за последние двадцать пять лет. Они посвящены многим проблемам: поднимаемым дарвинизмом и в целом наукой, связанным с моралью, религией, образованием, правосудием, памятью об умерших, Африкой, историей науки, просто личным вопросам. Покойный Карл Саган назвал бы это любовными посланиями к науке и рационализму.
Хотя я готов признать, что в моих текстах иногда встречаются вспышки (вполне оправданного) раздражения, мне приятно сознавать, что по большей части я писал в позитивном ключе, кое-где даже с юмором. Там же, где я не мог сдержать эмоции, для этого имелось достаточно причин. Когда я давал волю гневу, я надеюсь, что умел его сдерживать. Когда говорил о грустном, надеюсь, что не доходил до отчаяния. Но в основном наука служит для меня источником живой радости, и я надеюсь, что это заметно по моей книге.
Книга состоит из семи частей, содержание и порядок которых определила, в тесном сотрудничестве со мной, Лата Менон. Помимо широкой эрудиции и разносторонней образованности, которых можно было ожидать от главного редактора всемирного английского издания энциклопедии "Энкарта", Лата проявила незаурядный талант к составлению антологий. К каждому из семи разделом я написал введения, содержащие мои соображения о каждом из текстов, которые Лата сочла достойными воспроизведения, и о том, что связывает их друг с другом. Ее задача была не из легких, и я глубоко восхищен ее способностью одновременно держать в памяти намного больше моих сочинений, чем вошло в этот сборник, и ее мастерством, позволившим добиться более тонкого равновесия между ними, чем мне казалось возможным. Однако ответственность за материал, из которого ей пришлось выбирать, лежит, конечно, на мне самом.
У меня нет никакой возможности перечислить всех, помогавших мне в работе над каждым из этих текстов, написанных в течение двадцати пяти лет. В работе над сборником мне помогали: Вон Янь, Кристина Деблаз-Баллыитадт, Майкл Довер, Лаура ван Дам, Кэтрин Брэдли, Энтони Читэм и, конечно, сама Лата Менон. Моя благодарность Чарльзу Симони за поддержку, отнюдь не только финансовую, не знает границ. А моя жена, Лалла Уорд, помогала мне, как и всегда, ободрением, советами и своим чутким слухом к музыке языка.
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