Издания для ознакомления с первоисточниками апологетов атеизма

ВЫРАЖЕНИЕ "КАПЕЛЛАН ДЬЯВОЛА", которое придумал Дарвин в 1856 году, когда писал своему другу Гукеру, доля шутки меньше половины: «Что за книгу мог бы написать капеллан дьявола о топорных, расточительных, неуклюжих, низких и ужасно жестоких делах природы!»

От метода проб и ошибок, лишенного какого-либо плана и работающего в огромном масштабе естественного отбора, можно ожидать топорности, расточительности и неуклюжести. В расточительности уж точно сомневаться не приходится. Как я уже отмечал, изящество таких бегунов, как гепарды и газели, куплено дорогой ценой крови и страданий бессчетных предков и тех и других.

Но хотя сам процесс, несомненно, и отличается топорностью и неуклюжестью, его результат оказывается прямой противоположностью. Ласточке ничуть не свойственна топорность, а акуле — неуклюжесть. Топорностью и неуклюжестью, по меркам человеческих чертежей, отличается лишь сам дарвиновский алгоритм, обеспечивший их эволюцию.

Дарвин отчетливо понимал, что равнодушие к страданиям оказывается неотъемлемым следствием естественного отбора, хотя в других случаях он и пытался преуменьшить жестокость природы, предполагая, что убивающие укусы отличаются милосердной быстротой. Но капеллан дьявола не преминул бы с не меньшей быстротой заметить, что если в природе и есть милосердие, то лишь по воле случая. Природа не добра и не жестока: она безразлична. Любая доброта возникает из тех же условий, что и любая жестокость.

Ричард Докинз - Капеллан дьявола: размышления о надежде, лжи, науке и любви

Москва: ACT: CORPUS, 2013 г. — 416 с.

ISBN 978-5-17-078143-0

Ричард Докинз - Капеллан дьявола: размышления о надежде, лжи, науке и любви - Содержание

Предисловие к американскому изданию

Часть I. Наука и чувства

Капеллан дьявола

Что есть истина?

Разрывы в мышлении

Наука, генетика и этика

Суд присяжных

Истина и хрустальные шары

Разоблачение постмодернизма

Радость жить опасной жизнью: Сэндерсон из Аундла

ЧАСТЬ II. "Много света будет пролито..."

"Много света будет пролито... "

Дарвин-триумфатор

К вопросу об информации

Гены — это не мы

"Сын" закона Мура

Часть III. Зараженный разум

Китайская джонка и "китайский шепот"

Вирусы разума

Великое сближение

Долли и рясоголовые

Пора выступить

Часть IV. "Мне, Гераклит, сказали..."

Плач по Дугласу

Речь памяти Дугласа Адамса

Речь памяти Уильяма Дональда Гамильтона

Змеиное масло

ЧАСТЬ V. "Даже ряды тосканские..."

Радоваться многообразию природы

Искусство развиваемого

Галлюцигения, виваксия и их друзья

Человеческий шовинизм и эволюционный прогресс

Неоконченная переписка с дарвинистом-тяжеловесом

Часть VI. "В нас есть вся Африка с ее чудесами..."

Экология генов

Из духа Африки

"Я речь веду об Африке златой"

Герои и предки

Часть VII. Молитва о дочери

Хорошие и плохие основания чему-нибудь верить

Предметно-именной указатель

Ричард Докинз - Капеллан дьявола: размышления о надежде, лжи, науке и любви - Предисловие

ЭТА КНИГА — МОЕ ЛИЧНОЕ ИЗБРАННОЕ из числа статей и лекций, выступлений и размышлений, рецензий на книги и предисловий к ним, панегириков и некрологов, которые я опубликовал (или, в некоторых случаях, не опубликовал) за последние двадцать пять лет. Они посвящены многим проблемам: поднимаемым дарвинизмом и в целом наукой, связанным с моралью, религией, образованием, правосудием, памятью об умерших, Африкой, историей науки, просто личным вопросам. Покойный Карл Саган назвал бы это любовными посланиями к науке и рационализму.

Хотя я готов признать, что в моих текстах иногда встречаются вспышки (вполне оправданного) раздражения, мне приятно сознавать, что по большей части я писал в позитивном ключе, кое-где даже с юмором. Там же, где я не мог сдержать эмоции, для этого имелось достаточно причин. Когда я давал волю гневу, я надеюсь, что умел его сдерживать. Когда говорил о грустном, надеюсь, что не доходил до отчаяния. Но в основном наука служит для меня источником живой радости, и я надеюсь, что это заметно по моей книге.

Книга состоит из семи частей, содержание и порядок которых определила, в тесном сотрудничестве со мной, Лата Менон. Помимо широкой эрудиции и разносторонней образованности, которых можно было ожидать от главного редактора всемирного английского издания энциклопедии "Энкарта", Лата проявила незаурядный талант к составлению антологий. К каждому из семи разделом я написал введения, содержащие мои соображения о каждом из текстов, которые Лата сочла достойными воспроизведения, и о том, что связывает их друг с другом. Ее задача была не из легких, и я глубоко восхищен ее способностью одновременно держать в памяти намного больше моих сочинений, чем вошло в этот сборник, и ее мастерством, позволившим добиться более тонкого равновесия между ними, чем мне казалось возможным. Однако ответственность за материал, из которого ей пришлось выбирать, лежит, конечно, на мне самом.

У меня нет никакой возможности перечислить всех, помогавших мне в работе над каждым из этих текстов, написанных в течение двадцати пяти лет. В работе над сборником мне помогали: Вон Янь, Кристина Деблаз-Баллыитадт, Майкл Довер, Лаура ван Дам, Кэтрин Брэдли, Энтони Читэм и, конечно, сама Лата Менон. Моя благодарность Чарльзу Симони за поддержку, отнюдь не только финансовую, не знает границ. А моя жена, Лалла Уорд, помогала мне, как и всегда, ободрением, советами и своим чутким слухом к музыке языка.