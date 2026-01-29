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Доктор Джон Ди

Доктор Джон Ди
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Librarium Aureum. Opus Minus (19 books)

Вы держите в руках книгу, которая, несмотря на свой малый размер, является ценным продолжением публикуемого нами наследия доктора Джона Ди, включает ранее не изданные биографии и часть его эпистолярного наследия. Для нас было честью ранее издать впервые на русском языке «Личный дневник доктора Джона Ди» в серии «Ариадна» и значимый перевод его «Афористических начал», открывший серию «Librarium Aureum. Opus Majus». Все три книги, включая настоящий сборник, плоды трудов исследователя истории и философии западноевропейской алхимии к. ф. н. Юрия Фёдоровича Родиченкова, который в последние годы своей жизни большую часть времени уделял этим значимым для науки трактатам — их переводу и комментарию.

Джон Ди (13 июля 1527 — 26 марта 1609, Лондон, Англия) — известный британский натурфилософ, математик, астроном, географ, посол, теолог, мистик, алхимик и астролог королевского двора, которому посвящена книга. Для этого сборника к. ф. н. Юрием Фёдоровичем Родиченковым были переведены и собраны, впервые издающиеся в академическом формате, редкие биографии доктора Джона Ди — Гертруды М. Хорт, Уильяма Флетчера Младшего и Т. Ф. Дибдина. Их дополняют переводы важного для издания эпистолярного наследия Джона Ди.

Доктор Джон Ди (сборник)

Т. Ф. Дибдин, У. Флетчер Младший, Г. М. Хорт

Пер. с англ, и лат., коммент. Ю. Ф. Родиченкова; предисл. Б. К. Двинянинова; послесл. В. В. Винокурова; науч. ред. В. В. Винокурова, под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2021. — 208 с.: ил.

(Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-225-7

Доктор Джон Ди (сборник) - Содержание

Приложения

  • Джон Ди. Прошение Джона Ди к королеве Марии о спасении и сохранении письменных памятников и [книг] древних авторов

  • Уильям Сесил, 1-й барон Берли. Памятная записка лорда Берли, касающаяся мнения доктора Джона Ди о реформировании календаря

  • Джон Ди. Доктор Ди лорду Берли

  • Джон Ди. Доктор Джон Ди Чарльзу Д жекману и Артуру Пеггу

  • [Доктор Ди перед путешествием Джекмана и Петта в Катай]

  • Джон Ди. Доктор Ди — королеве Елизавете из богемского Трибау, с поздравлением Ее Величеству после поражения испанской армады и покорностью воле Ее Величества, по поводу его, мистера Келли и их семей возвращения домой. 10 ноября 1588-го

Послесловие. Он — Доктор Ди, который был... (Я В. Винокуров)

  • Алхимическая легенда творчества Ди и Келли

  • «Дневники» и «Книги тайн»: частное и публичное

  • Корпус текстов «енохианской магии»

  • «Книги тайн» Джона Ди и Гоэтия

  • «Книга Еноха» в широком и узком смыслах

  • Первообраз и культовый миф Гоэтии

  • Полемика ангела Гальвы с точкой зрения Тритемия

  • Алхимик

Библиография

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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