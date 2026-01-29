Вы держите в руках книгу, которая, несмотря на свой малый размер, является ценным продолжением публикуемого нами наследия доктора Джона Ди, включает ранее не изданные биографии и часть его эпистолярного наследия. Для нас было честью ранее издать впервые на русском языке «Личный дневник доктора Джона Ди» в серии «Ариадна» и значимый перевод его «Афористических начал», открывший серию «Librarium Aureum. Opus Majus». Все три книги, включая настоящий сборник, плоды трудов исследователя истории и философии западноевропейской алхимии к. ф. н. Юрия Фёдоровича Родиченкова, который в последние годы своей жизни большую часть времени уделял этим значимым для науки трактатам — их переводу и комментарию.

Джон Ди (13 июля 1527 — 26 марта 1609, Лондон, Англия) — известный британский натурфилософ, математик, астроном, географ, посол, теолог, мистик, алхимик и астролог королевского двора, которому посвящена книга. Для этого сборника к. ф. н. Юрием Фёдоровичем Родиченковым были переведены и собраны, впервые издающиеся в академическом формате, редкие биографии доктора Джона Ди — Гертруды М. Хорт, Уильяма Флетчера Младшего и Т. Ф. Дибдина. Их дополняют переводы важного для издания эпистолярного наследия Джона Ди.

Доктор Джон Ди (сборник)

Т. Ф. Дибдин, У. Флетчер Младший, Г. М. Хорт

Пер. с англ, и лат., коммент. Ю. Ф. Родиченкова; предисл. Б. К. Двинянинова; послесл. В. В. Винокурова; науч. ред. В. В. Винокурова, под общ. ред. Б. К. Двинянинова.

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2021. — 208 с.: ил.

(Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-225-7

Доктор Джон Ди (сборник) - Содержание

Приложения

Джон Ди. Прошение Джона Ди к королеве Марии о спасении и сохранении письменных памятников и [книг] древних авторов

Уильям Сесил, 1-й барон Берли. Памятная записка лорда Берли, касающаяся мнения доктора Джона Ди о реформировании календаря

Джон Ди. Доктор Ди лорду Берли

Джон Ди. Доктор Джон Ди Чарльзу Д жекману и Артуру Пеггу

[Доктор Ди перед путешествием Джекмана и Петта в Катай]

Джон Ди. Доктор Ди — королеве Елизавете из богемского Трибау, с поздравлением Ее Величеству после поражения испанской армады и покорностью воле Ее Величества, по поводу его, мистера Келли и их семей возвращения домой. 10 ноября 1588-го

Послесловие. Он — Доктор Ди, который был... (Я В. Винокуров)

Алхимическая легенда творчества Ди и Келли

«Дневники» и «Книги тайн»: частное и публичное

Корпус текстов «енохианской магии»

«Книги тайн» Джона Ди и Гоэтия

«Книга Еноха» в широком и узком смыслах

Первообраз и культовый миф Гоэтии

Полемика ангела Гальвы с точкой зрения Тритемия

Алхимик

Библиография