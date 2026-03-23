Этот том фиксирует попытку грандиозного «разворота» церковной жизни от государственной бюрократии к живой приходской общине. В протоколах Отдела VI отражены дискуссии о том, как превратить приход из административной единицы в духовную семью.

Основное внимание уделено разработке «Приходского устава» — документа, который должен был наделить мирян реальными правами в управлении церковным имуществом, благотворительностью и просвещением. Материалы тома показывают, как Собор пытался защитить приход от разрушительного воздействия декретов советской власти, стремясь сохранить за общиной статус юридического лица и право на владение храмом. Это важнейший источник для изучения истории гражданского общества и основ самоуправления в России.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 14 - Протоколы заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода

Отв. ред. А. Л. Беглов.

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2017. — 904 с, цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-139-9

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 14 - Протоколы заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода - Содержание

А Л. Беглов. Приходский вопрос в истории и в трудах Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.

Православный приход Российской империи в контексте социальных процессов имперского периода

Приходский вопрос от Великих реформ до революции 1917 г.

Отдел о благоустроении прихода и труды Священного Собора 1917-1918 гг. по приходскому вопросу

Православный приход в России после Собора

Документы соборного Отдела о благоустроении прихода

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА О БЛАГОУСТРОЕНИИ ПРИХОДА

1. Протокол № 1. 31 августа 1917 г -

131. Запись речей, произнесенных во 2-м соединенном заседании. 7 (20) февраля 1918 г.

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТДЕЛА О БЛАГОУСТРОЕНИИ ПРИХОДА

1.Письмо В. А. Потулова к В. П. Шеину с представлением доклада Отдела. 10 (23) февраля 1918 г.

11.Инструкция членам причта. Проект, принятый V Отделом.[22 марта (4 апреля) 1918 г.]

МАТЕРИАЛЫ ПО ПРИХОДСКОМУ ВОПРОСУ, НАХОДИВШИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ V ОТДЕЛА

О выборах духовенства

ПРИЛОЖЕНИЯ