Этот том фиксирует попытку грандиозного «разворота» церковной жизни от государственной бюрократии к живой приходской общине. В протоколах Отдела VI отражены дискуссии о том, как превратить приход из административной единицы в духовную семью.
Основное внимание уделено разработке «Приходского устава» — документа, который должен был наделить мирян реальными правами в управлении церковным имуществом, благотворительностью и просвещением. Материалы тома показывают, как Собор пытался защитить приход от разрушительного воздействия декретов советской власти, стремясь сохранить за общиной статус юридического лица и право на владение храмом. Это важнейший источник для изучения истории гражданского общества и основ самоуправления в России.
Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 14 - Протоколы заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода
Отв. ред. А. Л. Беглов.
М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2017. — 904 с, цв. вкл.
ISBN 978-5-87389-139-9
Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 14 - Протоколы заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода - Содержание
А Л. Беглов. Приходский вопрос в истории и в трудах Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.
Православный приход Российской империи в контексте социальных процессов имперского периода
Приходский вопрос от Великих реформ до революции 1917 г.
Отдел о благоустроении прихода и труды Священного Собора 1917-1918 гг. по приходскому вопросу
Православный приход в России после Собора
Документы соборного Отдела о благоустроении прихода
ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА О БЛАГОУСТРОЕНИИ ПРИХОДА
1. Протокол № 1. 31 августа 1917 г -
131. Запись речей, произнесенных во 2-м соединенном заседании. 7 (20) февраля 1918 г.
ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТДЕЛА О БЛАГОУСТРОЕНИИ ПРИХОДА
1.Письмо В. А. Потулова к В. П. Шеину с представлением доклада Отдела. 10 (23) февраля 1918 г.
11.Инструкция членам причта. Проект, принятый V Отделом.[22 марта (4 апреля) 1918 г.]
МАТЕРИАЛЫ ПО ПРИХОДСКОМУ ВОПРОСУ, НАХОДИВШИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ V ОТДЕЛА
О выборах духовенства
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Документы о формировании состава Отдела о благоустроении прихода
Приложение 2. Отчеты о работе Отдела о благоустроении прихода
Приложение 3. Введение к приходскому уставу, составленное уполномоченной Собором Комиссией
Комментарии
К разделу «Протоколы заседаний Отдела»
К разделу «Материалы по приходскому вопросу, находившиеся
в распоряжении Отдела»
К разделу «Приложение 1. Документы о формировании состава Отдела» . .
К разделу «Приложение 2. Отчеты о работе Отдела»
К разделу «Приложение 3. Введение к приходскому уставу»
Таблица 1. Ход работ в Отделе о благоустроении прихода
Таблица 2. Участие членов Отдела о благоустроении прихода в его работе
Использованные источники и литература
Именной указатель
