Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 14

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, **History of Russian Orthodoxy

Этот том фиксирует попытку грандиозного «разворота» церковной жизни от государственной бюрократии к живой приходской общине. В протоколах Отдела VI отражены дискуссии о том, как превратить приход из административной единицы в духовную семью.

Основное внимание уделено разработке «Приходского устава» — документа, который должен был наделить мирян реальными правами в управлении церковным имуществом, благотворительностью и просвещением. Материалы тома показывают, как Собор пытался защитить приход от разрушительного воздействия декретов советской власти, стремясь сохранить за общиной статус юридического лица и право на владение храмом. Это важнейший источник для изучения истории гражданского общества и основ самоуправления в России.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 14 - Протоколы заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода

Отв. ред. А. Л. Беглов.

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2017. — 904 с, цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-139-9

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 14 - Протоколы заседаний и материалы Отдела о благоустроении прихода - Содержание

  • А Л. Беглов. Приходский вопрос в истории и в трудах Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.

  • Православный приход Российской империи в контексте социальных процессов имперского периода

  • Приходский вопрос от Великих реформ до революции 1917 г.

  • Отдел о благоустроении прихода и труды Священного Собора 1917-1918 гг. по приходскому вопросу

  • Православный приход в России после Собора

  • Документы соборного Отдела о благоустроении прихода

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ОТДЕЛА О БЛАГОУСТРОЕНИИ ПРИХОДА

  • 1. Протокол № 1. 31 августа 1917 г -

  • 131. Запись речей, произнесенных во 2-м соединенном заседании. 7 (20) февраля 1918 г.

ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОТДЕЛА О БЛАГОУСТРОЕНИИ ПРИХОДА

  • 1.Письмо В. А. Потулова к В. П. Шеину с представлением доклада Отдела. 10 (23) февраля 1918 г.

  • 11.Инструкция членам причта. Проект, принятый V Отделом.[22 марта (4 апреля) 1918 г.]

МАТЕРИАЛЫ ПО ПРИХОДСКОМУ ВОПРОСУ, НАХОДИВШИЕСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ V ОТДЕЛА

  • О выборах духовенства

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Приложение 1. Документы о формировании состава Отдела о благоустроении прихода

  • Приложение 2. Отчеты о работе Отдела о благоустроении прихода

  • Приложение 3. Введение к приходскому уставу, составленное уполномоченной Собором Комиссией

  • Комментарии

  • К разделу «Протоколы заседаний Отдела»

  • К разделу «Материалы по приходскому вопросу, находившиеся

  • в распоряжении Отдела»

  • К разделу «Приложение 1. Документы о формировании состава Отдела» . .

  • К разделу «Приложение 2. Отчеты о работе Отдела»

  • К разделу «Приложение 3. Введение к приходскому уставу»

  • Таблица 1. Ход работ в Отделе о благоустроении прихода

  • Таблица 2. Участие членов Отдела о благоустроении прихода в его работе

  • Использованные источники и литература

  • Именной указатель

