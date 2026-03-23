Седьмой том фиксирует момент величайшего столкновения Церкви с новой советской властью. Начало второй сессии Собора совпало с изданием Декрета об отделении церкви от государства. В Деяниях зафиксирована реакция Собора на этот документ, который лишал Церковь прав юридического лица и имущества.

Особое место в томе занимают документы, связанные с обсуждением анафематствования «творящих беззакония» и известиями о первом мученичестве иерарха — убийстве митрополита Киевского Владимира. Протоколы заседаний передают атмосферу «осажденной крепости», где богословские дискуссии перемежаются с экстренными сообщениями о захватах храмов и репрессиях, формируя уникальное свидетельство стойкости духа перед лицом террора.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 7. Деяния Собора с 66-го по 103-е - Книга 1

Отв. ред. протоиерей Алексий Колмерин.

М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2018. — 1280 (640 + 640) с.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 7. Деяния Собора с 66-го по 103-е - Книга 1 - Содержание

Протоиерей Алексий Колчерин. Вторая сессия Священного Собора 1947-1948 гг. при открытой антицерковной деятельности государства

ДЕЯНИЯ СВЯЩЕННОГО СОБОРА

Деяние № 66. 20 января 1918 г. - Деяние № 87. 47 февраля (2 марта) 1918 г. Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 7. Деяния Собора с 66-го по 103-е - Книга 2

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 7. Деяния Собора с 66-го по 103-е - Книга 2 - Содержание

Деяние № 88. 49 февраля (4 марта) 1918 г. - Деяние № 103. 14 (27) марта 1918 г.

Комментарии