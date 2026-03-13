Книга Григорія Домашовця «Новими шляхами» — це помітне явище в українській еміграційній літературі, що поєднує в собі художню прозу та глибокий християнський етос. Автор, будучи відомим церковним і громадським діячем, ставить за мету показати через долі своїх героїв процес внутрішнього переродження людини та пошук правдивих життєвих орієнтирів у складні часи перемін. Головна ідея твору, що об’єднує обидві частини, полягає в тому, що справжнє оновлення особистості та нації можливе лише через повернення до духовних першоджерел і готовність торувати нові шляхи, вільні від старих помилок і гріхів.

Змістовна частина книги, що складається з двох частин, зібраних під однією обкладинкою, наповнена живими образами людей, які опинилися на роздоріжжі. У своїх оповіданнях Домашовець майстерно змальовує побут, психологію та духовні шукання українців як на рідних землях, так і в розсіянні. Автор фокусується на моментах морального вибору: конфлікті між матеріальним виживанням і збереженням совісті, боротьбі з апатією та зневірою. Кожна історія — це окремий шлях героя до Бога, до усвідомлення свого обов’язку перед ближнім та своїм народом, що зрештою виводить персонажів на «нові шляхи» служіння та надії.

Текст написаний щирою, доступною мовою, притаманною кращим зразкам реалістичної прози з виразним дидактичним спрямуванням. Григорій Домашовець не просто розважає читача, а веде з ним відверту розмову про найважливіше, використовуючи літературну форму як засіб проповіді та національного виховання. Робота служить цінним документом епохи, що зафіксував духовне обличчя української діаспори та її незламну віру в краще майбутнє. Це читання надихає на роздуми про власну життєву дорогу та допомагає віднайти внутрішню силу для подолання життєвих негараздів через віру та працю.

Гр. Домашовець – Новими шляхами – Оповідання – Дві частини в одній книзі

Частина I. – Гартфорд – Саскатун: Накладом автора, 1957. – 205 с.

Частина II (На вільній землі). – Гартфорд – Буенос Айрес: Накладом автора, 1963. – 175 с.

Гр. Домашовець – Новими шляхами – Зміст

Частина I

Передмова - Нова пісня - Молитва ломить залізо - Поміркована чарка - Розпач - Обливальний понеділок - Вітер віє - Свята Покрова - Віра пияка - Батьківська школа - Післанець - На торзі все буває - Заздрість - Сумне літо - Невідроджений відродженець - Земля правду каже - “Раус!“ - Прогулька - Хай знає світ - Чародійний дзбанок - Сталін судить світ - Охримів відпочинок - Псевдопартизани

Частина II