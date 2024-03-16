На цьому місці замість передмови помішуємо коротку, але зміствну статтю проф. Євгена Онацького з його "Української малої енциклопедії том ХV-тий "Теократія”.

Щодо сучасної української науково-історичної літератури, то слід зачислити таких діячів: Цроф. Трохим Пасічник, його епопея "Петро Гордієнко" у семи частинах появилось друком пару частин, решти невідомо? На другому місці Микола Шлемкевич, його "Загублена українська людина", це реально-змістовна праця, яка дійсно говорить про українську загублену людину. Відтак на третьому місці це Є. Онацький і його "Українська мала енциклопедія", але вона змістом велики! Написати й видати таку працю в ХУІ томах, то треба було мати мужність і здоров’я. Не дармо він пише в листі 20 травня 1969 Р· "Хотілобся щось писати й читати, але на жаль втративши більшу частину свого зору - така наша доля".

ТЕОКРАТІЯ — державна система, в якій влада виводить себе від Бога, це — або деспотична монархія, або аристократія, де панує духовенство. Іноді формальний представник Божества, як от Даляй-Ляма в Тібеті, не має фактично ніякої влади, а має її духовенство. В Европі теократією була Папська Держава, відновлена в 1929 р. в Ватикані.

Проф. Спекторський писав у своїй праці «Християнство і культура» (1925 р. ст. 240-47) що теократична ідея так само стара, як і Держава. І це зрозуміло. Державна влада тримається завдяки авторитетові і силі. Одної сили так само мало, як і самого авторитету. Що далі в глиб віків, більше виступає священний, сакральний характер влади. Китайські богди-хани вважалися «синами неба», особисто відповідальними за погоду, а в наслідок того і за урожай. Давні, грецькі царі вважалися «богородженими». «боговихованими». Єгипетські фараони вважали себе безпосередніми нащадками богів. Римські царі вважалися напівбогами, а імператори просто таки богами. Але клясичною землею теократії була земля Ізраїля. Давній Заповіт дає нам два типи теократії — безпосередньої і посередньої. При першій Цар Небесний сам керує своїм народом, видає закони, судить, урядує, піклується про хліборобство, про гігієну... При другій Бог, хоча й неохоче, вповноважує вибрану Ним особу бути земним царем: «І сказав Бог Самуїлові: вони відкинули Мене від царювання над ними . .. » ( САМУТЛ VHI,7). «Послухайся голосу їх і постав їм царя» (там же). Інвеститура відбувалася через мащення, що супроводилося обдарованням ріжних незвичайних прикмет — даром пророцтва і т. д. Відбува лась вона не безпосередньо, а через особливу духовну особу, і тому теократія ускладнюється ієрократією, КЛЕРИКАЛІЗМОМ. Вся історія старозавітного Ізраїля — це історія його теократії. Він не відмовився від неї й тоді, як утратив політичну незалежність: він почав чекати Месії в образі царя Іудейського.

Проте Христос радикально зліквідував думку про своє земне царство в розмові з Пилатом: «Царство моє не від світу цього ...» (Івана, XVIII, 36). Це не була невдача політичного претендента, це була принципова відмова від теократії, від земного царства, що ним марно диявол спокушав Христа. (Луки, IV, 5, 8).

Гр. Домашовець – Тернистими шляхами до волі

Ірвінґтон: Видавництво Кирило-Методіївського братства, 1976. – 172 с.

Гр. Домашовець – Тернистими шляхами до волі – Зміст

Теократія - замість передмови

Тернистими шляхами до волі

а) Номінальна релігійність і протестантизм

б) Одна година з львівським "Народом"

в) Церква Христова - одність віри, заряду і спільноти у некатоликів

г) Середні'віки - віки темряви

ґ) Релігійний догматизм і людське життя

д) Бразилії в Америку - пішки, Іван Овечко ...

Державно-релігійний автократизм

а) Іван Франко й еміграція - Куди?

б) Сучасний образок

Безкритичні людські погляди

Сліди людського життя на землі

а) Україна, її територія й народ

б) Земля сама за себе говорить

в) Звідки між людьми невпинна боротьба?

Початкові велик}, будови

РОЗДОРІЖЖЯ або безвихідь українського політично- релігійного проводу

К у д и ?

а) Зустріч гетьмана Івана Мазепи з королем Швеції Карлом XII

б) Ставлення українського народу до шведського війська

в) Духовний стан народу та його провід 1. Князь Володимир Великий 2. Король Данило, Галичини і всієї України-Русі 3. Богдан Хмельницький, гетьман України 4. Іван Мазепа, гетьман України



Григорій Сковорода

Тарас Шевченко, патріоти і еміграція

Іван Франко - Наймит

" " - Каменярі

Перші Різдвяні Свята в Америці

Звідки взялись американські індіяни? П. Боднар

Сліди первісних американців, Франц Липецький

Історичні події ЗСА, про які варто знати

а) Перший період

б) Другий період

в) Третій період

Розмова на Оливній горі

Питання яке турбує людей

Рецензії:

Політика, патріотизм і наука

"Слованска кніговна"

У світлі реальних думок

"Співець української землі"

Що людині дає наука?

Дещо до "Трибуни вдвачів"

Дещо про "Народну Волю"

Післяслово