Книга Григорія Домашовця «Вірний слуга» є біографічним дослідженням, присвяченим життю та служінню проповідника Михайла Лютого — однієї з помітних постатей у розвитку євангельського руху серед українців. Автор ставить за мету зберегти для майбутніх поколінь пам'ять про людину, чия відданість Богу та своєму народу стала зразком християнського характеру. Основна ідея твору зосереджена на понятті «вірності» як ключовій чесноті служителя, який, попри історичні виклики та особисті випробування, залишався непохитним у своєму покликанні поширювати Євангеліє.

Змістовна частина книги розгортає життєпис Михайла Лютого, починаючи з його духовного пробудження та перших кроків на ниві проповідництва. Домашовець детально описує географію та результати праці служителя, висвітлюючи його роль у розбудові громад, пастирській опіці та місіонерських подорожах. Автор акцентує увагу на вмінні Лютого поєднувати глибоке знання Біблії з практичною турботою про потреби людей, що робило його авторитетним лідером не лише в церковному середовищі, а й серед української громади в цілому. Книга наповнена свідченнями про силу молитви та Боже провидіння, які супроводжували «вірного слугу» протягом усього його земного шляху.

Текст написаний у щирому, поважному та духовно зорієнтованому стилі, характерному для української євангельської мемуаристики. Григорій Домашовець використовує спогади сучасників, архівні дані та особисті листи, щоб створити багатогранний портрет проповідника як людини великої віри, смирення та працьовитості. Праця служить не лише історичним документом, що фіксує етапи розвитку баптистського руху серед українців у діаспорі, а й потужним пастирським закликом до кожного віруючого бути гідним свого звання. Це розповідь про те, як життя однієї людини, цілковито присвячене Богу, може стати джерелом благословення для багатьох інших.

Г. Домашовець – Вірний слуга – Життя й праця проповідника М. Лютого

Гартфорд – Вінніпег: Накладом бувших співробітників Г. Домашовця і Н. Лук’янчука, The Christian Press, 1956. -–72 с.

