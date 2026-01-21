Доморацкий - Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств

В книге с современных позиций рассматриваются различные аспекты человеческой сексуальности: сексуальные дисгармонии; половые расстройства, вошедшие в пятую главу Международной классификации болезней 10-го пересмотра, а также принципы их диагностики и лечения. Приведены основные группы лекарственных препаратов, используемые в сексологической практике. Представлена авторская модель интегративной психотерапии сексуальных дисфункций у мужчин. Дано систематизированное описание целого ряда психотерапевтических методик для прицельной коррекции основных психологических механизмов мужских половых дисфункций. Изложены методы психотерапии, которые применяют в лечении наиболее распространенных сексуальных дисфункций у женщин. Освещены вопросы коррекции нарушений межличностных и сексуальных отношений в паре. В приложение вошли сексологические опросники и клинические иллюстрации (случаи из практики автора).

Доморацкий В.А. - Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств

М.: Академический проект, 2020. — 470 с. — (Психотерапевтические технологии).

ISBN 978-5-8291-2713-8

Доморацкий В.А. - Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств – Содержание

Введение

Глава 1. Сексуальность человека

Глава 2. Сексуальные дисгармонии и дисфункции

Глава 3. Нарушения психосексуального развития

Глава 4. Фармакотерапия сексуальных расстройств

Глава 5. Психотерапия сексуальных дисфункций

Заключение

Приложение 1

Приложение 2

Литература