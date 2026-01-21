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Доморацкий - Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств

Доморацкий - Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств
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Category ESXATOS BOOKS, Family, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Educational
Series Психотерапевтические технологии (5 books)

В книге с современных позиций рассматриваются различные аспекты человеческой сексуальности: сексуальные дисгармонии; половые расстройства, вошедшие в пятую главу Международной классификации болезней 10-го пересмотра, а также принципы их диагностики и лечения. Приведены основные группы лекарственных препаратов, используемые в сексологической практике. Представлена авторская модель интегративной психотерапии сексуальных дисфункций у мужчин. Дано систематизированное описание целого ряда психотерапевтических методик для прицельной коррекции основных психологических механизмов мужских половых дисфункций. Изложены методы психотерапии, которые применяют в лечении наиболее распространенных сексуальных дисфункций у женщин. Освещены вопросы коррекции нарушений межличностных и сексуальных отношений в паре. В приложение вошли сексологические опросники и клинические иллюстрации (случаи из практики автора).

Доморацкий В.А. - Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств

М.: Академический проект, 2020. — 470 с. — (Психотерапевтические технологии).

ISBN 978-5-8291-2713-8

Доморацкий В.А. - Медицинская сексология и психотерапия сексуальных расстройств – Содержание

Введение

  • Глава 1. Сексуальность человека

  • Глава 2. Сексуальные дисгармонии и дисфункции

  • Глава 3. Нарушения психосексуального развития

  • Глава 4. Фармакотерапия сексуальных расстройств

  • Глава 5. Психотерапия сексуальных дисфункций

Заключение

  • Приложение 1

  • Приложение 2

Литература

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Added 21.01.2026
Author brat lexmak
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