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Шетти - Думай как монах

Шетти - Думай как монах
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling

Будучи восемнадцатилетним первокурсником лондонской Бизнес-школы Касса, я наотрез отказался составить компанию другу, уговаривавшему меня пойти на лекцию какого-то монаха: «На кой мне этот монах сдался, чтобы его речи выслушивать?» Другое дело, когда в кампус приезжают выступать главы крупных компаний, звезды и прочие знаменитости, ибо успешных людей грех не послушать, а к монаху - ноль интереса. Мне по душе рассказы тех, кто реально что-то свершил по жизни.

Но друг настаивал - и уломал-таки меня. «Ладно, - говорю, - пошли, но при одном условии: после лекции - в бар». Как правило, глагол «влюбляться» обычно используют для описания зарождения романтических чувств. Но в тот вечер я просто влюбился в этого монаха с его рассказами об опыте своих переживаний. Вышел на сцену индус чуть за тридцать - в шафрановом балахоне, умный, убедительный, харизматичный - и завел разговор о принципе «бескорыстного самопожертвования». А когда он дошел до слов о том, что деревья нужно сажать, не планируя в будущем укрыться под их сенью, меня прошиб какой-то совершенно неведомый ранее озноб.

Шетти Джей - Думай как монах - Прокачай свою жизнь

перевод с английского Г.И. Агафонова

Москва: Издательство ACT, 2021, 416 с.

Серия "Trend Book"

ISBN 978-5-17-133457-4

Шетти Джей - Думай как монах - Прокачай свою жизнь - Содержание

Введение

Часть первая. ОТПУСТИ

  • Глава 1. САМООТОЖДЕСТВЛЕНИЕ. Я - это то, чем я себя мыслю

  • Глава 2. НЕГАТИВ. Злой царь - голодный царь

  • Глава 3. СТРАХ. Чувствуйте себя как дома, гости приюта «Земля»

  • Глава 4. НАМЕРЕНИЕ. Ослепленные золотом

  • Медитация. ДЫШИ

Часть вторая. РАСТИ

  • Глава 1. ПУТЬ. Природа скорпиона

  • Глава 2. ПОРЯДОК. Энергия места; память времени

  • Глава 3. РАЗУМ. Дилемма колесничего

  • Глава 4. ЭГО. В погоне за собой

  • Медитация. ПРЕДСТАВЛЯЙ

Часть третья. ДАВАЙ

  • Глава 1. БЛАГОДАРНОСТЬ. Мощнейшее в мире целебное средство

  • Глава 2. ОТНОШЕНИЯ. Смотри: кругом люди

  • Глава 3. СЛУЖЕНИЕ. Сажай деревья без расчета в будущем отдохнуть под их сенью

  • Медитация. ПОЙ

Заключение

Приложение. ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ВЕДИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

  • Выражение признательности

  • Примечание автора

  • Примечания

Views 40
Rating
Added 22.07.2026
Author brat Andron
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Comments (1 comment)

Z
zalservik 2 hours ago
Благодарю.

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