Шетти - Думай как монах

Будучи восемнадцатилетним первокурсником лондонской Бизнес-школы Касса, я наотрез отказался составить компанию другу, уговаривавшему меня пойти на лекцию какого-то монаха: «На кой мне этот монах сдался, чтобы его речи выслушивать?» Другое дело, когда в кампус приезжают выступать главы крупных компаний, звезды и прочие знаменитости, ибо успешных людей грех не послушать, а к монаху - ноль интереса. Мне по душе рассказы тех, кто реально что-то свершил по жизни.

Но друг настаивал - и уломал-таки меня. «Ладно, - говорю, - пошли, но при одном условии: после лекции - в бар». Как правило, глагол «влюбляться» обычно используют для описания зарождения романтических чувств. Но в тот вечер я просто влюбился в этого монаха с его рассказами об опыте своих переживаний. Вышел на сцену индус чуть за тридцать - в шафрановом балахоне, умный, убедительный, харизматичный - и завел разговор о принципе «бескорыстного самопожертвования». А когда он дошел до слов о том, что деревья нужно сажать, не планируя в будущем укрыться под их сенью, меня прошиб какой-то совершенно неведомый ранее озноб.

Шетти Джей - Думай как монах - Прокачай свою жизнь

перевод с английского Г.И. Агафонова

Москва: Издательство ACT, 2021, 416 с.

Серия "Trend Book"

ISBN 978-5-17-133457-4

Шетти Джей - Думай как монах - Прокачай свою жизнь - Содержание

Введение

Часть первая. ОТПУСТИ

Глава 1. САМООТОЖДЕСТВЛЕНИЕ. Я - это то, чем я себя мыслю

Глава 2. НЕГАТИВ. Злой царь - голодный царь

Глава 3. СТРАХ. Чувствуйте себя как дома, гости приюта «Земля»

Глава 4. НАМЕРЕНИЕ. Ослепленные золотом

Медитация. ДЫШИ

Часть вторая. РАСТИ

Глава 1. ПУТЬ. Природа скорпиона

Глава 2. ПОРЯДОК. Энергия места; память времени

Глава 3. РАЗУМ. Дилемма колесничего

Глава 4. ЭГО. В погоне за собой

Медитация. ПРЕДСТАВЛЯЙ

Часть третья. ДАВАЙ

Глава 1. БЛАГОДАРНОСТЬ. Мощнейшее в мире целебное средство

Глава 2. ОТНОШЕНИЯ. Смотри: кругом люди

Глава 3. СЛУЖЕНИЕ. Сажай деревья без расчета в будущем отдохнуть под их сенью

Медитация. ПОЙ

Заключение

Приложение. ТЕСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ВЕДИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ