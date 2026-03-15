Ричардсон - Повелители земли
Книга миссионера и писателя Дон Ричардсон рассказывает о реальных событиях, происходивших среди племён Новой Гвинеи в регионе Ириан-Джая (ныне часть Индонезии).
Автор описывает миссионерскую работу среди племени яли — народа, который ещё в середине XX века жил практически в условиях каменного века. Книга повествует о встрече двух миров: традиционной племенной культуры с её обычаями, межплеменными войнами и ритуалами — и христианской миссии, пытавшейся донести до людей новое понимание мира и человеческих отношений.
Особое внимание уделяется драматическим событиям, связанным с межплеменными конфликтами, опасностями жизни в джунглях и постепенными изменениями в жизни местных жителей. Через реальные истории автор показывает, как происходили культурные и духовные перемены в этих сообществах.
Книга сочетает элементы документального повествования, этнографического описания и миссионерских воспоминаний, раскрывая необычную историю контакта цивилизаций и духовных преобразований среди народов Новой Гвинеи.
Дон Ричардсон – Повелители земли - Потрясающая история из "каменного" века, происшедшая в джунглях Ириан Джая
Loves Park, IL: Slavic Gospel Association, 1996. – 254 с.
ISBN 0-8307-0529-5
Дон Ричардсон – Повелители земли – Содержание
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ I. МИР ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
1. День, когда небо упало
2. Набег
3. В страхе перед куламонгом
4. Решение йали
5. Предзнаменование
6. Бунт
ЧАСТЬ II. ЗА КРАЕМ СВЕТА
7. Слабак
8. Расстояние в секундах
9. Что-то скрыто
10. За цепями гор
ЧАСТЬ III. ФОРПОСТ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
11. Одинокое место для смерти
12. Еще один слушатель
13. Испытания одной семьи
14. Сражение с кембу
15. Молодая смена
16. Нападение
17. Трагедия в Бахаболе
ЧАСТЬ IV. ТРИУМФ ЗА КРАЕМ СВЕТА
18. Перестрелка в Сенге
19. Неожиданность
20. Дитя поведет
Послесловие
Библиография
Примечания
No comments yet. Be the first!