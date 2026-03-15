Ричардсон - Повелители земли

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, History, Religious Studies Atheism

Книга миссионера и писателя Дон Ричардсон рассказывает о реальных событиях, происходивших среди племён Новой Гвинеи в регионе Ириан-Джая (ныне часть Индонезии).

Автор описывает миссионерскую работу среди племени яли — народа, который ещё в середине XX века жил практически в условиях каменного века. Книга повествует о встрече двух миров: традиционной племенной культуры с её обычаями, межплеменными войнами и ритуалами — и христианской миссии, пытавшейся донести до людей новое понимание мира и человеческих отношений.

Особое внимание уделяется драматическим событиям, связанным с межплеменными конфликтами, опасностями жизни в джунглях и постепенными изменениями в жизни местных жителей. Через реальные истории автор показывает, как происходили культурные и духовные перемены в этих сообществах.

Книга сочетает элементы документального повествования, этнографического описания и миссионерских воспоминаний, раскрывая необычную историю контакта цивилизаций и духовных преобразований среди народов Новой Гвинеи.

Дон Ричардсон – Повелители земли - Потрясающая история из "каменного" века, происшедшая в джунглях Ириан Джая

Loves Park, IL: Slavic Gospel Association, 1996. – 254 с.

ISBN 0-8307-0529-5

Дон Ричардсон – Повелители земли – Содержание

Предисловие

Введение

ЧАСТЬ I. МИР ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

  • 1. День, когда небо упало

  • 2. Набег

  • 3. В страхе перед куламонгом

  • 4. Решение йали

  • 5. Предзнаменование

  • 6. Бунт

ЧАСТЬ II. ЗА КРАЕМ СВЕТА

  • 7. Слабак

  • 8. Расстояние в секундах

  • 9. Что-то скрыто

  • 10. За цепями гор

ЧАСТЬ III. ФОРПОСТ ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ

  • 11. Одинокое место для смерти

  • 12. Еще один слушатель

  • 13. Испытания одной семьи

  • 14. Сражение с кембу

  • 15. Молодая смена

  • 16. Нападение

  • 17. Трагедия в Бахаболе

ЧАСТЬ IV. ТРИУМФ ЗА КРАЕМ СВЕТА

  • 18. Перестрелка в Сенге

  • 19. Неожиданность

  • 20. Дитя поведет

Послесловие

Библиография

Примечания

Related Books

All Books