Дисциплина без определенной цели — это тяжелая и нудная работа. Представьте себе шестилетнего мальчика Марка, которого родители записали на уроки музыки. Каждый день после школы он сидит в гостиной и неохотно бренчит на гитаре песни, которые ему нужно репетировать, но которые ему не нравятся. В это время он наблюдает за тем, как его друзья играют в баскетбол в парке напротив. Это как раз и есть бесцельное, упражнение без определенной цели или безо всякого осмысления. Это тяжелая и нудная работа. А теперь представьте себе, что однажды во время репетиции Марка посетил ангел и перенес его в видении в Карнеги-холл. Там мальчик увидел, как один виртуозный гитарист давал концерт. Марк, на которого классическая музыка обычно наводила скуку, был поражен тем, что видит и слышит. Пальцы музыканта плавно и грациозно перебирают струны. Марк думает о том, как глупо и неуклюже его руки сбиваются и ошибаются в аккордах. Из-под пальцев виртуоза вылетают чистые, парящие ноты, которые сплетаются в волшебные аккорды. А Марк вспоминает свое невыразительное, нестройное и раздражающее бренчание на гитаре.

Но Марк зачарован. Он слушает, и его голова медленно склоняется в сторону. Он внимает с упоением. Он даже не мог себе представить, что на гитаре можно так играть. — Ну что скажешь, Марк? — спрашивает ангел. Шестилетка медленно и тихо отвечает: — Ух ты! Видение заканчивается, но ангел все еще стоит перед Марком в его гостиной. — Марк, — говорит ангел, — тот блестящий музыкант, которого ты видел, — это ты несколько лет спустя. Затем, указывая на гитару, ангел объявляет: — Но тебе нужно упражняться! Внезапно ангел исчезает, и Марк обнаруживает, что остался наедине со своей гитарой. Как вы думаете, изменится ли теперь его отношение к урокам игры на гитаре? Пока Марк будет помнить, кем он станет, он будет упражняться, чтобы достичь цели, которая устремляет его в будущее. Конечно же, для этого потребуются усилия, но нудной работой это уже вряд ли назовешь.

Дональд Уитни - Духовные упражнения для жизни христианина

пер. с англ.

Самара : Благая Весть, 2023, 448 с.

ISBN: 978-5-7454-1821-1

Дональд Уитни - Духовные упражнения для жизни христианина - Содержане

Благодарности

Предисловие

1. Духовные упражнения для укрепления в благочестии

2. Насыщение Словом для укрепления в благочестии (часть 1)

3. Насыщение Словом для укрепления в благочестии (часть 2)

4. Молитва для укрепления в благочестии

5. Поклонение для укрепления в благочестии

6. Благовестие для укрепления в благочестии

7. Служение для укрепления в благочестии

8. Распоряжение Божьими дарами для укрепления в благочестии

9. Пост для укрепления в благочестии

10. Безмолвие и уединение для укрепления в благочестии

11. Ведение дневника для укрепления в благочестии

12. Возрастание в учении для укрепления в благочестии

13. Постоянство в Духовных Упражнениях для укрепления в благочестии

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