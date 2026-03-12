Уитни Дональд - Семейное поклонение

Некоторое время назад я был в Англии и там в эфире радио «Би-би-си» услышал, что правительство провело исследование, которое показало, что из-за телевидения, высоких технологий и тому подобного семьи мало времени проводят вместе. В исследовании отмечалось, что разговоры между членами семьи «деградировали до невнятного бурчания из последовательности односложных слов». И каким же было рекомендуемое решение этой проблемы? Правительству нужно провести курс занятий, чтобы научить людей, как надо разговаривать и играть в семье.

Когда я услышал это сообщение, мне в голову тут же пришли две мысли. Во-первых, если даже правительство видит, что в семьях проблемы, значит, дела обстоят действительно плохо. Во-вторых, Божий план для семейного времени гораздо лучше всего, что может быть предложено на правительственных курсах.

Дональд Уитни - Семейное поклонение: В Библии, в истории и в твоем доме

Саратов: Евангелие и жизнь, 2018. — 80 с.

ISBN 978-5-6041693-0-8

Дональд Уитни Семейное поклонение: В Библии, в истории и в твоем доме Содержание

Введение

1. А я и дом мой будем служить Господу - Семейное поклонение в Библии

2. Реформация должна начинаться здесь - Семейное поклонение в истории церкви

3. Читать, молиться и петь - Элементы семейного поклонения

4. Для семейного поклонения нет уникальных ситуаций - А что если?..

5. Разве это не то, что вы действительно хотите делать? - Начните сегодня

Вопросы для обсуждения

Примечания

Указатель текстов Писания