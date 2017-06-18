Слово «Донбасс» – это аббревиатура от «Донецкий бассейн». Новый термин был введен в употребление в 1820-х гг. горным инженером Евграфом Ковалевским для обозначения мест залегания пластов каменного угля в районе бассейна реки Северский Донец.

Донецкий каменноугольный бассейн имеет значительную протяженность – более 500 км от Днепра до Дона. Общая площадь геологического Донбасса составляет примерно 60 тыс. кв. км, что в 13 раз превышает площадь Рурского бассейна. Он охватывает территории, входящие в состав современных Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей Украины, а также часть Ростовской области России.

Определяющим фактором при формировании административно-территориального устройства местности стала тяжелая промышленность Донбасса. Созданная в 1920 г. Донецкая губерния объединяла большинство промышленных городов региона. Для того чтобы улучшить снабжение рабочих продовольствием, к Донецкой губернии также были отнесены преимущественно аграрные территории Приазовья и Слобожанщины. После неоднократных реорганизаций на территориях, входивших в состав Донецкой губернии, в конце концов появились современные Донецкая и Луганская области Украины.

Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта

Львов 2017

Центр исследования безопасностной среды «Прометей»

Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта - Содержание

Введение. Когда правда – лучшее оружие

Раздел 1. Панорама Донбасса

Донбасс на карте Украины

На языке аналитики и публицистики

(Не-)известный Донбасс

Раздел 2. Была ли война неизбежной?

Наша земля

Ржавый пояс

Единство и разнообразие

Право голоса

Непрошеная опека

Раздел 3. Хроники войны

Конец февраля 2014

Март 2014

Апрель 2014

Май 2014

Июнь 2014

Июль 2014

Август 2014

Начало сентября 2014

Сентябрь 2014 – февраль 2015

Февраль 2015 и до настоящего времени

Раздел 4. Жизнь в условиях войны

Потери и угрозы

Зона АТО

Гибридное благородство

Внутренние переселенцы

Транспортное сообщение

Раздел 5. Под медиаприцелом

Шок

Отпор

Стабилизация

Отвлечение внимания

Самые частые утверждения российской пропаганды

Раздел 6. Российское присутствие

Сетевые форматы исследования оккупации

Механика агрессии

Вооружение России на Донбассе

Послесловие

Приложения

Перечень декоммунизированных названий Донецкой и Луганской областей

Лексика войны

Международно-правовая квалификация действий РФ на востоке Украины как акта агрессии

Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта - Введение. Когда правда – лучшее оружие

В 2016 г. Оксфордский словарь выбрал термин «постправда» (англ. post-truth) словом года. Объективные факты утрачивают ключевое значение в сфере политики и принятия решений, что ведет к засилью фейковых новостей и манипуляциям общественным мнением. Западное сообщество остро почувствовало это только сейчас. Однако Украина столкнулась с феноменом «постправды» весной 2014 г., когда после победы Евромайдана Кремль запустил колоссальную пропагандистскую машину. Эта работа, направленная на подрыв украинской государственности, ведется как на внутриукраинском, так и на мировом уровне, со всеми сегментами аудитории – от домохозяек до стейкхолдеров.

Впрочем, за три года войны украинское общество научилось противостоять информационной агрессии и выработало многочисленные инициативы сопротивления «политике постправды». Мы убеждены, что приобретенный опыт пригодится тем сообществам, которые только сейчас начинают осознавать новые угрозы и вызовы.

Три года украинское государство противостоит гибридной агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму. Цель нашего исследования – дать первоначальные знания журналистам, аналитикам, дипломатам и экспертам, желающим разобраться в ситуации на востоке Украины, в географических и социально-политических особенностях региона, понять внешние и внутренние причины войны и представить ее этапы. Мы хотим предостеречь от возможных шаблонов, стереотипов, упрощений, к которым часто прибегают медиа. Для нас особенно важно показать, в чем состоит гибридность военной и информационной агрессии Кремля и каким образом ей можно противостоять.

Благодарим международное волонтерское сообщество InformNapalm за предоставленные материалы, экспертов и журналистов – за важные мысли и ценные советы.