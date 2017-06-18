Донбасс в огне
Слово «Донбасс» – это аббревиатура от «Донецкий бассейн». Новый термин был введен в употребление в 1820-х гг. горным инженером Евграфом Ковалевским для обозначения мест залегания пластов каменного угля в районе бассейна реки Северский Донец.
Донецкий каменноугольный бассейн имеет значительную протяженность – более 500 км от Днепра до Дона. Общая площадь геологического Донбасса составляет примерно 60 тыс. кв. км, что в 13 раз превышает площадь Рурского бассейна. Он охватывает территории, входящие в состав современных Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей Украины, а также часть Ростовской области России.
Определяющим фактором при формировании административно-территориального устройства местности стала тяжелая промышленность Донбасса. Созданная в 1920 г. Донецкая губерния объединяла большинство промышленных городов региона. Для того чтобы улучшить снабжение рабочих продовольствием, к Донецкой губернии также были отнесены преимущественно аграрные территории Приазовья и Слобожанщины. После неоднократных реорганизаций на территориях, входивших в состав Донецкой губернии, в конце концов появились современные Донецкая и Луганская области Украины.
Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта
Львов 2017
Центр исследования безопасностной среды «Прометей»
Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта - Содержание
Введение. Когда правда – лучшее оружие
Раздел 1. Панорама Донбасса
- Донбасс на карте Украины
- На языке аналитики и публицистики
- (Не-)известный Донбасс
Раздел 2. Была ли война неизбежной?
- Наша земля
- Ржавый пояс
- Единство и разнообразие
- Право голоса
- Непрошеная опека
Раздел 3. Хроники войны
- Конец февраля 2014
- Март 2014
- Апрель 2014
- Май 2014
- Июнь 2014
- Июль 2014
- Август 2014
- Начало сентября 2014
- Сентябрь 2014 – февраль 2015
- Февраль 2015 и до настоящего времени
Раздел 4. Жизнь в условиях войны
- Потери и угрозы
- Зона АТО
- Гибридное благородство
- Внутренние переселенцы
- Транспортное сообщение
Раздел 5. Под медиаприцелом
- Шок
- Отпор
- Стабилизация
- Отвлечение внимания
- Самые частые утверждения российской пропаганды
Раздел 6. Российское присутствие
- Сетевые форматы исследования оккупации
- Механика агрессии
- Вооружение России на Донбассе
Послесловие
Приложения
- Перечень декоммунизированных названий Донецкой и Луганской областей
- Лексика войны
- Международно-правовая квалификация действий РФ на востоке Украины как акта агрессии
Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта - Введение. Когда правда – лучшее оружие
В 2016 г. Оксфордский словарь выбрал термин «постправда» (англ. post-truth) словом года. Объективные факты утрачивают ключевое значение в сфере политики и принятия решений, что ведет к засилью фейковых новостей и манипуляциям общественным мнением. Западное сообщество остро почувствовало это только сейчас. Однако Украина столкнулась с феноменом «постправды» весной 2014 г., когда после победы Евромайдана Кремль запустил колоссальную пропагандистскую машину. Эта работа, направленная на подрыв украинской государственности, ведется как на внутриукраинском, так и на мировом уровне, со всеми сегментами аудитории – от домохозяек до стейкхолдеров.
Впрочем, за три года войны украинское общество научилось противостоять информационной агрессии и выработало многочисленные инициативы сопротивления «политике постправды». Мы убеждены, что приобретенный опыт пригодится тем сообществам, которые только сейчас начинают осознавать новые угрозы и вызовы.
Три года украинское государство противостоит гибридной агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму. Цель нашего исследования – дать первоначальные знания журналистам, аналитикам, дипломатам и экспертам, желающим разобраться в ситуации на востоке Украины, в географических и социально-политических особенностях региона, понять внешние и внутренние причины войны и представить ее этапы. Мы хотим предостеречь от возможных шаблонов, стереотипов, упрощений, к которым часто прибегают медиа. Для нас особенно важно показать, в чем состоит гибридность военной и информационной агрессии Кремля и каким образом ей можно противостоять.
Благодарим международное волонтерское сообщество InformNapalm за предоставленные материалы, экспертов и журналистов – за важные мысли и ценные советы.
интересное издание
Война - наша беда.