Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Донбасс в огне

Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Sociology Political Science
Слово «Донбасс» – это аббревиатура от «Донецкий бассейн». Новый термин был введен в употребление в 1820-х гг. горным инженером Евграфом Ковалевским для обозначения мест залегания пластов каменного угля в районе бассейна реки Северский Донец.
Донецкий каменноугольный бассейн имеет значительную протяженность – более 500 км от Днепра до Дона. Общая площадь геологического Донбасса составляет примерно 60 тыс. кв. км, что в 13 раз превышает площадь Рурского бассейна. Он охватывает территории, входящие в состав современных Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей Украины, а также часть Ростовской области России.
Определяющим фактором при формировании административно-территориального устройства местности стала тяжелая промышленность Донбасса. Созданная в 1920 г. Донецкая губерния объединяла большинство промышленных городов региона. Для того чтобы улучшить снабжение рабочих продовольствием, к Донецкой губернии также были отнесены преимущественно аграрные территории Приазовья и Слобожанщины. После неоднократных реорганизаций на территориях, входивших в состав Донецкой губернии, в конце концов появились современные Донецкая и Луганская области Украины.

Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта

Львов 2017
Центр исследования безопасностной среды «Прометей»

Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта - Содержание

Введение. Когда правда – лучшее оружие
Раздел 1. Панорама Донбасса
  • Донбасс на карте Украины
  • На языке аналитики и публицистики
  • (Не-)известный Донбасс
Раздел 2. Была ли война неизбежной?
  • Наша земля
  • Ржавый пояс
  • Единство и разнообразие
  • Право голоса
  • Непрошеная опека
Раздел 3. Хроники войны
  • Конец февраля 2014
  • Март 2014
  • Апрель 2014
  • Май 2014
  • Июнь 2014
  • Июль 2014
  • Август 2014
  • Начало сентября 2014
  • Сентябрь 2014 – февраль 2015
  • Февраль 2015 и до настоящего времени
Раздел 4. Жизнь в условиях войны
  • Потери и угрозы
  • Зона АТО
  • Гибридное благородство
  • Внутренние переселенцы
  • Транспортное сообщение
Раздел 5. Под медиаприцелом
  • Шок
  • Отпор
  • Стабилизация
  • Отвлечение внимания
  • Самые частые утверждения российской пропаганды
Раздел 6. Российское присутствие
  • Сетевые форматы исследования оккупации
  • Механика агрессии
  • Вооружение России на Донбассе
Послесловие
Приложения
  • Перечень декоммунизированных названий Донецкой и Луганской областей
  • Лексика войны
  • Международно-правовая квалификация действий РФ на востоке Украины как акта агрессии

Донбасс в огне - Путеводитель по зоне конфликта - Введение. Когда правда – лучшее оружие

В 2016 г. Оксфордский словарь выбрал термин «постправда» (англ. post-truth) словом года. Объективные факты утрачивают ключевое значение в сфере политики и принятия решений, что ведет к засилью фейковых новостей и манипуляциям общественным мнением. Западное сообщество остро почувствовало это только сейчас. Однако Украина столкнулась с феноменом «постправды» весной 2014 г., когда после победы Евромайдана Кремль запустил колоссальную пропагандистскую машину. Эта работа, направленная на подрыв украинской государственности, ведется как на внутриукраинском, так и на мировом уровне, со всеми сегментами аудитории – от домохозяек до стейкхолдеров.
Впрочем, за три года войны украинское общество научилось противостоять информационной агрессии и выработало многочисленные инициативы сопротивления «политике постправды». Мы убеждены, что приобретенный опыт пригодится тем сообществам, которые только сейчас начинают осознавать новые угрозы и вызовы.
Три года украинское государство противостоит гибридной агрессии Российской Федерации на Донбассе и в Крыму. Цель нашего исследования – дать первоначальные знания журналистам, аналитикам, дипломатам и экспертам, желающим разобраться в ситуации на востоке Украины, в географических и социально-политических особенностях региона, понять внешние и внутренние причины войны и представить ее этапы. Мы хотим предостеречь от возможных шаблонов, стереотипов, упрощений, к которым часто прибегают медиа. Для нас особенно важно показать, в чем состоит гибридность военной и информационной агрессии Кремля и каким образом ей можно противостоять.
Благодарим международное волонтерское сообщество InformNapalm за предоставленные материалы, экспертов и журналистов – за важные мысли и ценные советы.
Views 324
Rating 2.8 / 5
Added 18.06.2017
Author brat Andron
Rate this publication:
2.8/5 (2)

Comments (2 comments)

B
brat hurricane 9 years ago

интересное издание
B
brat Andron 9 years ago

Война - наша беда.

Related Books

All Books