Около трети жителей планеты включается церковной статистикой в общее определение «христиане». Это определение постоянно принимается во внимание, когда речь идет о почти полном преобладании религии, которая опирается на евангелия. Еще примерно треть почти равно поделена между буддистами и мусульманами. Прочие культы — число их очень велико — заслуживают, естественно, не меньше внимания, но они составляют далеко не столь значительные группировки, за исключением индуизма и конфуцианства, которые, впрочем, никогда не выходили за пределы их четко очерченных национальных границ.

Амброджо Донини - У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана)

Пер. с итал.— М.: Политиздат, 1989.— 365 с.: ил.— (Б-ка атеист, лит.).

Под общей редакцией проф. И. С. СВЕНЦИЦКОЙ

Перевод с итальянского И. И. КРАВЧЕНКО

ISBN 5—250—00632—9

Амброджо Донини - У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана) - Содержание

ГЛАВА 1

Проблема истоков: иудаизм и христианство в свете последних открытий

Буддизм, христианство и ислам

Проблема языка

Палестинский иудаизм и иудаизм диаспоры

Страна за пределами реальности

Оппозиционная литература

Социальные ферменты и религиозный дуализм

Мессианские общнны

Подлинные истоки христианства

ГЛАВА 2

Иисус в ранней евангельской традиции

Загадка Иосифа Флавия

Канонические евангелия и евангелия апокрифические

«Евангелие Иисуса»

Назарет или Вифлеем?

Дата рождения

Семья Иисуса

«Царство божье»

Мораль Евангелия

Смерть и воскресение

ГЛАВА 3

Павел из Тарса: возникновение и богослужебная деятельность первых христианских общнн средиземноморского мира

Первые церкви в Малой Азии

Деяния святых апостолов

Христианство и библейские послания

Эпистолярный цикл Павла

Условная мораль и социальный иммобилнзм

Антитеза плоти и духа

Предназначение и причастительное богослужение

Католические послания

ГЛАВА 4

Окончательное размежевание христианства и иудаизма во II веке

Наставление о «двух путях»

Литература «апостолических отцов»

Конец национального и территориального единства иудеев

Апологеты II века

Абсолютный дуализм: гностицизм

Отказ от мира и мифологизация царства

Открытия в Хеиобоскионе

Влияние гностицизма на обрядовую и богослужебную традицию христианства

ГЛАВА 5

Первые теологические и дисциплинарные разработки и реакция на них народного пророчества

Церковь Маркиона

Новое утверждение милленариэма

Наследие пророчества: монтанизм

Христос-логос и угнетенные

Первые теоретические школы

Христианство в римской Африке

ГЛАВА 6

Христианство и Римская империя

Гонения Миф о религиозной терпимости Рима

Характер и границы преследований

Нероновы преследования христиан

Репрессии второго столетия

Христианство в Риме при Северах

Эдикт Деция и раскол Новатиана

Деяния мучеников

ГЛАВА 7

Начало константинианской эры: политический, социальный и религиозный кризис IV века

К реформе Диоклетиана

Последние гонения и победа Константина

Доиатистский раскол и бунт циркумцеллиоиов

Происхождение христианского аскетизма и монашества

Оппозиция Пелагия

ГЛАВА 8



Арианство, два первых вселенских собора и конец язычества

Неравномерное распространение христианства

Особенности арианства

I вселенский (экуменический) собор в Никее

Путь арианства от Никеи до Константинополя

Утопия императора Юлиана Закат язычества

ГЛАВА 9

Эволюция религиозной жизни и обрядности

Возникновение папства

Патристика

Два града блаженного Августина

Развитие богослужебной практики

Молитва и богослужение

К утверждению главенства Рима

Конец Западной Римской империи

ГЛАВА 10

Юстиниан и конец античной эры

«Кодекс Феодосия»

Рождение и развитие иесторианской и монофизитской церквей

Готы и византийцы в Италии

Боэций и Кассиодор

Учреждение бенедиктинского ордена

Юстиниан: реставрация или конец эпохи?

Летосчисление новой эры