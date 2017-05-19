Донини - У истоков христианства
Около трети жителей планеты включается церковной статистикой в общее определение «христиане». Это определение постоянно принимается во внимание, когда речь идет о почти полном преобладании религии, которая опирается на евангелия. Еще примерно треть почти равно поделена между буддистами и мусульманами. Прочие культы — число их очень велико — заслуживают, естественно, не меньше внимания, но они составляют далеко не столь значительные группировки, за исключением индуизма и конфуцианства, которые, впрочем, никогда не выходили за пределы их четко очерченных национальных границ.
Амброджо Донини - У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана)
Пер. с итал.— М.: Политиздат, 1989.— 365 с.: ил.— (Б-ка атеист, лит.).
Под общей редакцией проф. И. С. СВЕНЦИЦКОЙ
Перевод с итальянского И. И. КРАВЧЕНКО
ISBN 5—250—00632—9
Амброджо Донини - У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана) - Содержание
- Проблема истоков: иудаизм и христианство в свете последних открытий
- Буддизм, христианство и ислам
- Проблема языка
- Палестинский иудаизм и иудаизм диаспоры
- Страна за пределами реальности
- Оппозиционная литература
- Социальные ферменты и религиозный дуализм
- Мессианские общнны
- Подлинные истоки христианства
- Иисус в ранней евангельской традиции
- Загадка Иосифа Флавия
- Канонические евангелия и евангелия апокрифические
- «Евангелие Иисуса»
- Назарет или Вифлеем?
- Дата рождения
- Семья Иисуса
- «Царство божье»
- Мораль Евангелия
- Смерть и воскресение
- Павел из Тарса: возникновение и богослужебная деятельность первых христианских общнн средиземноморского мира
- Первые церкви в Малой Азии
- Деяния святых апостолов
- Христианство и библейские послания
- Эпистолярный цикл Павла
- Условная мораль и социальный иммобилнзм
- Антитеза плоти и духа
- Предназначение и причастительное богослужение
- Католические послания
- Окончательное размежевание христианства и иудаизма во II веке
- Наставление о «двух путях»
- Литература «апостолических отцов»
- Конец национального и территориального единства иудеев
- Апологеты II века
- Абсолютный дуализм: гностицизм
- Отказ от мира и мифологизация царства
- Открытия в Хеиобоскионе
- Влияние гностицизма на обрядовую и богослужебную традицию христианства
- Первые теологические и дисциплинарные разработки и реакция на них народного пророчества
- Церковь Маркиона
- Новое утверждение милленариэма
- Наследие пророчества: монтанизм
- Христос-логос и угнетенные
- Первые теоретические школы
- Христианство в римской Африке
- Христианство и Римская империя
- Гонения Миф о религиозной терпимости Рима
- Характер и границы преследований
- Нероновы преследования христиан
- Репрессии второго столетия
- Христианство в Риме при Северах
- Эдикт Деция и раскол Новатиана
- Деяния мучеников
- Начало константинианской эры: политический, социальный и религиозный кризис IV века
- К реформе Диоклетиана
- Последние гонения и победа Константина
- Доиатистский раскол и бунт циркумцеллиоиов
- Происхождение христианского аскетизма и монашества
- Оппозиция Пелагия
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- Арианство, два первых вселенских собора и конец язычества
- Неравномерное распространение христианства
- Особенности арианства
- I вселенский (экуменический) собор в Никее
- Путь арианства от Никеи до Константинополя
- Утопия императора Юлиана Закат язычества
- Эволюция религиозной жизни и обрядности
- Возникновение папства
- Патристика
- Два града блаженного Августина
- Развитие богослужебной практики
- Молитва и богослужение
- К утверждению главенства Рима
- Конец Западной Римской империи
- Юстиниан и конец античной эры
- «Кодекс Феодосия»
- Рождение и развитие иесторианской и монофизитской церквей
- Готы и византийцы в Италии
- Боэций и Кассиодор
- Учреждение бенедиктинского ордена
- Юстиниан: реставрация или конец эпохи?
- Летосчисление новой эры
Амброджо Донини - У истоков христианства (от зарождения до Юстиниана) - Отрывок из главы "Буддизм, христианство и ислам"
В странах распространения буддизма и ислама несомненно имеет место заметное брожение сил национального и общественного прогресса. Нет оснований отрицать, что религиозная вера в целом противодействует этим силам и тормозит их, хотя порой она может способствовать их развертыванию. Религия неизбежно связана с социальными дисфункциями, обусловлениыми в буддийских и исламских странах неравномерным развитием совремеиного общества. Хотя дисфункции эти и обречены на исчезновение, они долго еще будут давать о себе знать.
Каковы реальные факты, которые обнаруживаются в ходе развития трех крупнейших религий, неоправданно, впрочем, именуемых «историческими», словно другие религии складываются вне истории? Буддийская, христианская религии и ислам возникли в различных социальных, национальных и духовных условиях, но неизменно в рамках одного и того же процесса перехода от высшего этапа утверждения рабовладельческой системы к дифференцированным формам полусвободного положения, вассальной и крепостной зависимости в деревне на той ограниченной части земного шара, которая простирается от средиземноморских стран до Южной Индии, охватывая почти целиком пустынные районы Аравийского полуострова. Буддизм опередил при этом на пять или шесть столетий наступление христианской эры, ислам же возник шестью веками после нее.
Но буддизм, возникший в противовес жесткой и ав-торитарной классовой структуре древней ведической ре-лигии одного небольшого государства северной части Индии, где она теперь практически исчезла, нашел пути, по которым он смог распространиться по всей Восточной Азии, мало-помалу смешиваясь почти со всеми сушествовавшими здесь до него культами, опираясь при этом на экономическую и социальную организацию общества, которая в основном оставалась неизменной вплоть до последних десятилетий. Ислам, устремившийся в сильнейшем порыве в первые столетия своего сушествования в сторону средиземноморской Европы, вынужден был, оставив там глубокие и неисчислимые еледы, отступить в области, где он зародился, а также в районы Северной Африки и Западной и Центральной Азии, от Гибралтарского пролива до Индонезии, постоянно удерживаясь в пределах одной достаточно целостной идеологической и политической структуры, чем объясняется относительная компактность этой религии. Христианство же, хотя и связанное происхождением с иудаизмом и со своими первичными формами на земле Палестины, формировалось в совершенно ином окружении, возникшем в процессе политического, экономического и культурного сплочения, навязанного Римской империей всем народам грекоримского мира, жившим в бассейне Средиземноморья.
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