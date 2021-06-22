Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дополнение к Библейской истории

Дополнение к Библейской истории
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Theology, Homiletics
Пастырское призвание (к жизни в Церкви, к духовно-богословскому образованию) многогранно в личностном плане и связано с выбором, который совершил князь Владимир. Призвание не вкладывается в рамки логических объяснений. Ценность не обладает принудительной силой, но вызывает эмоциональные чувствования, которые и определяют отношения и выбор. Богословие, богопознание подготавливают человека в жизнь вечную. Центральное историческое событие произошло две тысячи лет назад в Иудее. В мир полились токи Божественной благодати и достигли через 10 веков и нашей родины. Византия в свое время была вершиной красоты, искусства и научных открытий.
И для русских послов пребывание на богослужении определило выбор всей последующей русской общественной религиозной жизни. Благо всегда с нами, оно неотъемлемо от нас, и мы сделали свой выбор, стремясь к этому благу, и предпочли истинное и совершенное благо в ущерб временному и несовершенному благу. Различают иерархические степени духовного служения - от чтеца до епископа. Господь, избирая апостолов, учителей, дал название этому обществу - Церковь. Церковь - благая весть, проповедь в переводе с греческого κυριακή, что значит дом Господень, и от лат. слова circus - круг, εκκλησία - звать, призывать. Церковь объединяет тех, кто призван к обетованию вечной жизни. Церковь святая в определенном смысле трансцендентна к этому миру - отсюда ее неотмирностъ, незрелищность. Церковь находится в мире, но по своей внутренней ноуменальной сущности она не- отмирна. Ученики называются святыми, потому что Церковь святая, они избраны от мира. Пастыри очень высокие обязательства накладывают на себя.
Благодаря им голос Господа услышан в сердцах. Есть определенные признаки, по которым можно быть призванным к пастырству. Есть препятствия канонического характера. Святость несовместима с несовершенством, ущемленностью. Призвание - это не есть что-то однажды и навсегда данное, и поэтому оно нуждается в постоянном возгревании (соответствующий греческий глагол буквально означает помешивать угли, чтобы они не были покрыты пеплом, а хотя бы находились постоянно в горении). Вечное спасение вверенного нам народа Божия - вот конечная цель пастырского призвания. Об этом нужно всегда помнить и постоянно утверждаться в этом великом и священном даре Божественной благодати. Совершение Таинств в Церкви дается только пастырям, это и есть та же Пятидесятница, подобно тому, как и Апостолы ожидали это таинственное сошествие благодати Духа Святого.

Дополнение к Библейской истории

СПб. : Общество памяти игумении Таисии, 2012. 743 с. : цв. ил.
ISBN 978-5-91041-094-1

Дополнение к Библейской истории - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ І СОВРЕМЕННАЯ ДУХОВНАЯ ШКОЛА
  • АРХИМАНДРИТ ПЛАТОН (ИГУМНОВ), ПРОФЕССОР О задачах пастырского образования
  • АРХИЕПИСКОП ИОНА (КАРПУХИН) Литургика
  • ОСИПОВ А. И., ПРОФЕССОР О Православной вере
  • СКУРАТ К. Е. ПРОФЕССОР Поместные Православные Церкви
  • ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИСЛАВ ЦЬШИН, ПРОФЕССОР Церковное право
  • О. ФЕОФИЛАКТ О Русской Православной Церкви
  • МАРТЫНОВ В. И. Вопросы богослужебного пения
  • ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН ЧАПЛИН, ДОЦЕНТ Гигиена голоса
  • ПРОТОИЕРЕЙ ВАДИМ (СМИРНОВ) О библиотечном фонде
  • ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР (САЛТЫКОВ) Об иконе
  • ОСИПОВ А. И, ПРОФЕССОР Основы христианской духовной жизни
  • Филаретовский вечер 14 декабря 1989 года
  • ВЛАДЫКА РЕКТОР АРХИЕПИСКОП АЛЕКСАНДР (ТИМОФЕЕВ) Духовная подготовка в Семинарии
  • ИГУМЕН АНДРОНИК (ТРУБАЧЕВ), ДОЦЕНТ Духовная школа и воспитание пастыря
  • ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН АСМУС, ДОЦЕНТ Богословие и деятельность митрополита Филарета
  • МИТРОПОЛИТ ПИТИРИМ (НЕЧАЕВ) Воспоминания
  • АРХИЕПИСКОП ЯРОСЛАВСКИЙ И РОСТОВСКИЙ ЛЕОНИД (ПОЛЯКОВ) Афон в истории русского монашества (духовно-нравственные связи) XI-XVIII вв
  • АЛЕКСЕЙ КРИКУНОВ (II курс МДА) О внимательном отношении к своему внутреннему состоянию
ЧАСТЬ II СВЯТЫЕ ОТЦЫ О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ. Изложение
  • СВТ. КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Чисел
  • СВТ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ Беседы
  • СВТ. КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
    • Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Пятикнижия Моисея
    • Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Левит
    • Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Чисел
  • СВ. ИОАНН ДАМАСКИН
    • Источник знания: Философские главы
    • Точное изложение Православной веры
  • МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ) Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия
  • ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АВВЫ ИОАННА, ИГУМЕНА СИНАЙСКОЙ ГОРЫ Лествица
  • ПРОПОВЕДИ СВЯТИТЕЛЯ ИЛИИ МИНЯТИЯ КЕФАЛОНИТСКОГО, ЕПИСКОПА КЕРНИКСКОГО И КАЛАВРИТСКОГО
    • ПЕРИОД I-ПЕРИОД IV
  • СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК Внутренняя жизнь
  • СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ Аскетические опыты. Т. 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Views 308
Rating
Added 22.06.2021
Author brat Andron
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books