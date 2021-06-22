Дополнение к Библейской истории

Пастырское призвание (к жизни в Церкви, к духовно-богословскому образованию) многогранно в личностном плане и связано с выбором, который совершил князь Владимир. Призвание не вкладывается в рамки логических объяснений. Ценность не обладает принудительной силой, но вызывает эмоциональные чувствования, которые и определяют отношения и выбор. Богословие, богопознание подготавливают человека в жизнь вечную. Центральное историческое событие произошло две тысячи лет назад в Иудее. В мир полились токи Божественной благодати и достигли через 10 веков и нашей родины. Византия в свое время была вершиной красоты, искусства и научных открытий.

И для русских послов пребывание на богослужении определило выбор всей последующей русской общественной религиозной жизни. Благо всегда с нами, оно неотъемлемо от нас, и мы сделали свой выбор, стремясь к этому благу, и предпочли истинное и совершенное благо в ущерб временному и несовершенному благу. Различают иерархические степени духовного служения - от чтеца до епископа. Господь, избирая апостолов, учителей, дал название этому обществу - Церковь. Церковь - благая весть, проповедь в переводе с греческого κυριακή, что значит дом Господень, и от лат. слова circus - круг, εκκλησία - звать, призывать. Церковь объединяет тех, кто призван к обетованию вечной жизни. Церковь святая в определенном смысле трансцендентна к этому миру - отсюда ее неотмирностъ, незрелищность. Церковь находится в мире, но по своей внутренней ноуменальной сущности она не- отмирна. Ученики называются святыми, потому что Церковь святая, они избраны от мира. Пастыри очень высокие обязательства накладывают на себя.

Благодаря им голос Господа услышан в сердцах. Есть определенные признаки, по которым можно быть призванным к пастырству. Есть препятствия канонического характера. Святость несовместима с несовершенством, ущемленностью. Призвание - это не есть что-то однажды и навсегда данное, и поэтому оно нуждается в постоянном возгревании (соответствующий греческий глагол буквально означает помешивать угли, чтобы они не были покрыты пеплом, а хотя бы находились постоянно в горении). Вечное спасение вверенного нам народа Божия - вот конечная цель пастырского призвания. Об этом нужно всегда помнить и постоянно утверждаться в этом великом и священном даре Божественной благодати. Совершение Таинств в Церкви дается только пастырям, это и есть та же Пятидесятница, подобно тому, как и Апостолы ожидали это таинственное сошествие благодати Духа Святого.

Дополнение к Библейской истории

СПб. : Общество памяти игумении Таисии, 2012. 743 с. : цв. ил.

ISBN 978-5-91041-094-1

Дополнение к Библейской истории - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ І СОВРЕМЕННАЯ ДУХОВНАЯ ШКОЛА

АРХИМАНДРИТ ПЛАТОН (ИГУМНОВ), ПРОФЕССОР О задачах пастырского образования

АРХИЕПИСКОП ИОНА (КАРПУХИН) Литургика

ОСИПОВ А. И., ПРОФЕССОР О Православной вере

СКУРАТ К. Е. ПРОФЕССОР Поместные Православные Церкви

ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИСЛАВ ЦЬШИН, ПРОФЕССОР Церковное право

О. ФЕОФИЛАКТ О Русской Православной Церкви

МАРТЫНОВ В. И. Вопросы богослужебного пения

ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН ЧАПЛИН, ДОЦЕНТ Гигиена голоса

ПРОТОИЕРЕЙ ВАДИМ (СМИРНОВ) О библиотечном фонде

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР (САЛТЫКОВ) Об иконе

ОСИПОВ А. И, ПРОФЕССОР Основы христианской духовной жизни

Филаретовский вечер 14 декабря 1989 года

ВЛАДЫКА РЕКТОР АРХИЕПИСКОП АЛЕКСАНДР (ТИМОФЕЕВ) Духовная подготовка в Семинарии

ИГУМЕН АНДРОНИК (ТРУБАЧЕВ), ДОЦЕНТ Духовная школа и воспитание пастыря

ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН АСМУС, ДОЦЕНТ Богословие и деятельность митрополита Филарета

МИТРОПОЛИТ ПИТИРИМ (НЕЧАЕВ) Воспоминания

АРХИЕПИСКОП ЯРОСЛАВСКИЙ И РОСТОВСКИЙ ЛЕОНИД (ПОЛЯКОВ) Афон в истории русского монашества (духовно-нравственные связи) XI-XVIII вв

АЛЕКСЕЙ КРИКУНОВ (II курс МДА) О внимательном отношении к своему внутреннему состоянию

ЧАСТЬ II СВЯТЫЕ ОТЦЫ О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ. Изложение

СВТ. КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Чисел

СВТ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ Беседы

СВТ. КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Пятикнижия Моисея Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Левит Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Чисел

СВ. ИОАНН ДАМАСКИН Источник знания: Философские главы Точное изложение Православной веры

МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ) Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия

ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АВВЫ ИОАННА, ИГУМЕНА СИНАЙСКОЙ ГОРЫ Лествица

ПРОПОВЕДИ СВЯТИТЕЛЯ ИЛИИ МИНЯТИЯ КЕФАЛОНИТСКОГО, ЕПИСКОПА КЕРНИКСКОГО И КАЛАВРИТСКОГО ПЕРИОД I-ПЕРИОД IV

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК Внутренняя жизнь

СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ Аскетические опыты. Т. 1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ