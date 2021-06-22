Дополнение к Библейской истории
Пастырское призвание (к жизни в Церкви, к духовно-богословскому образованию) многогранно в личностном плане и связано с выбором, который совершил князь Владимир. Призвание не вкладывается в рамки логических объяснений. Ценность не обладает принудительной силой, но вызывает эмоциональные чувствования, которые и определяют отношения и выбор. Богословие, богопознание подготавливают человека в жизнь вечную. Центральное историческое событие произошло две тысячи лет назад в Иудее. В мир полились токи Божественной благодати и достигли через 10 веков и нашей родины. Византия в свое время была вершиной красоты, искусства и научных открытий.
И для русских послов пребывание на богослужении определило выбор всей последующей русской общественной религиозной жизни. Благо всегда с нами, оно неотъемлемо от нас, и мы сделали свой выбор, стремясь к этому благу, и предпочли истинное и совершенное благо в ущерб временному и несовершенному благу. Различают иерархические степени духовного служения - от чтеца до епископа. Господь, избирая апостолов, учителей, дал название этому обществу - Церковь. Церковь - благая весть, проповедь в переводе с греческого κυριακή, что значит дом Господень, и от лат. слова circus - круг, εκκλησία - звать, призывать. Церковь объединяет тех, кто призван к обетованию вечной жизни. Церковь святая в определенном смысле трансцендентна к этому миру - отсюда ее неотмирностъ, незрелищность. Церковь находится в мире, но по своей внутренней ноуменальной сущности она не- отмирна. Ученики называются святыми, потому что Церковь святая, они избраны от мира. Пастыри очень высокие обязательства накладывают на себя.
Благодаря им голос Господа услышан в сердцах. Есть определенные признаки, по которым можно быть призванным к пастырству. Есть препятствия канонического характера. Святость несовместима с несовершенством, ущемленностью. Призвание - это не есть что-то однажды и навсегда данное, и поэтому оно нуждается в постоянном возгревании (соответствующий греческий глагол буквально означает помешивать угли, чтобы они не были покрыты пеплом, а хотя бы находились постоянно в горении). Вечное спасение вверенного нам народа Божия - вот конечная цель пастырского призвания. Об этом нужно всегда помнить и постоянно утверждаться в этом великом и священном даре Божественной благодати. Совершение Таинств в Церкви дается только пастырям, это и есть та же Пятидесятница, подобно тому, как и Апостолы ожидали это таинственное сошествие благодати Духа Святого.
Дополнение к Библейской истории
СПб. : Общество памяти игумении Таисии, 2012. 743 с. : цв. ил.
ISBN 978-5-91041-094-1
Дополнение к Библейской истории - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ЧАСТЬ І СОВРЕМЕННАЯ ДУХОВНАЯ ШКОЛА
- АРХИМАНДРИТ ПЛАТОН (ИГУМНОВ), ПРОФЕССОР О задачах пастырского образования
- АРХИЕПИСКОП ИОНА (КАРПУХИН) Литургика
- ОСИПОВ А. И., ПРОФЕССОР О Православной вере
- СКУРАТ К. Е. ПРОФЕССОР Поместные Православные Церкви
- ПРОТОИЕРЕЙ ВЛАДИСЛАВ ЦЬШИН, ПРОФЕССОР Церковное право
- О. ФЕОФИЛАКТ О Русской Православной Церкви
- МАРТЫНОВ В. И. Вопросы богослужебного пения
- ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН ЧАПЛИН, ДОЦЕНТ Гигиена голоса
- ПРОТОИЕРЕЙ ВАДИМ (СМИРНОВ) О библиотечном фонде
- ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР (САЛТЫКОВ) Об иконе
- ОСИПОВ А. И, ПРОФЕССОР Основы христианской духовной жизни
- Филаретовский вечер 14 декабря 1989 года
- ВЛАДЫКА РЕКТОР АРХИЕПИСКОП АЛЕКСАНДР (ТИМОФЕЕВ) Духовная подготовка в Семинарии
- ИГУМЕН АНДРОНИК (ТРУБАЧЕВ), ДОЦЕНТ Духовная школа и воспитание пастыря
- ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН АСМУС, ДОЦЕНТ Богословие и деятельность митрополита Филарета
- МИТРОПОЛИТ ПИТИРИМ (НЕЧАЕВ) Воспоминания
- АРХИЕПИСКОП ЯРОСЛАВСКИЙ И РОСТОВСКИЙ ЛЕОНИД (ПОЛЯКОВ) Афон в истории русского монашества (духовно-нравственные связи) XI-XVIII вв
- АЛЕКСЕЙ КРИКУНОВ (II курс МДА) О внимательном отношении к своему внутреннему состоянию
ЧАСТЬ II СВЯТЫЕ ОТЦЫ О БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ. Изложение
- СВТ. КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Чисел
- СВТ. ИОАНН ЗЛАТОУСТ Беседы
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СВТ. КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
- Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Пятикнижия Моисея
- Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Левит
- Глафиры, или искусные объяснения избранных мест из Книги Чисел
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СВ. ИОАНН ДАМАСКИН
- Источник знания: Философские главы
- Точное изложение Православной веры
- МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ) Записки, руководствующие к основательному разумению Книги Бытия
- ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО АВВЫ ИОАННА, ИГУМЕНА СИНАЙСКОЙ ГОРЫ Лествица
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ПРОПОВЕДИ СВЯТИТЕЛЯ ИЛИИ МИНЯТИЯ КЕФАЛОНИТСКОГО, ЕПИСКОПА КЕРНИКСКОГО И КАЛАВРИТСКОГО
- ПЕРИОД I-ПЕРИОД IV
- СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК Внутренняя жизнь
- СВЯТИТЕЛЬ ИГНАТИЙ БРЯНЧАНИНОВ Аскетические опыты. Т. 1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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