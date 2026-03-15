Книга «Вторая сотница святого Иоанна Карпафийского», входящая в корпус дополнений к «Добротолюбию», представляет собой собрание кратких, но предельно концентрированных наставлений, направленных на укрепление души в периоды тяжелых духовных испытаний. Автор, епископ Карпафа, ставит задачу поддержать тех, кто находится на грани отчаяния из-за нападок страстей или внешних скорбей. Основная идея этой сотницы заключается в том, что духовная брань неизбежна и порой крайне ожесточенна, однако именно через стойкость в «безнадежных» ситуациях человек обретает истинную опытность и познает неизреченную помощь Божью.

Содержательная часть текста сосредоточена на психологии духовной борьбы и утешении подвизающихся. Иоанн Карпафийский с поразительной точностью описывает состояния оставленности, уныния и страхования, которые могут посещать верующего. Автор подчеркивает, что временное поражение в помыслах не означает окончательной гибели, если человек сохраняет решимость восставать и продолжать путь. Он дает практические советы по хранению мира в сердце, призывая взирать не на свои немощи, а на всемогущество Христа. Значительное место уделяется теме надежды как якоря души, который позволяет переждать «бурю демонов» и дождаться возвращения благодатного света.

Текст написан в стиле высокого духовного ободрения, где строгость аскетических требований сочетается с глубоким милосердием к человеческой слабости. Святой Иоанн говорит как опытный врач, который не только диагностирует болезнь души, но и предлагает действенное лекарство — верность Богу вопреки очевидности. Работа служит незаменимым ресурсом для тех, кто чувствует истощение сил в своей внутренней жизни. Это чтение напоминает, что путь «Добротолюбия» — это не только путь побед, но и путь мужественного несения своего креста, где каждое искушение становится ступенью к более глубокому смирению и любви.

Дополнение к «Добротолюбию» - Вторая сотница св. Иоанна Карпафийского

Перевод с древнегреческого , примечания, послесловие и указатели А. Г. Дунаева. С приложением «Слова к монахам из Индии» из первой сотницы в переводе Н . А. Леонтьева. - М.: Индрик , 2001. - 112 с .

Дополнение к «Добротолюбию» - Содержание

БЛАЖЕННОГО ИОАННА КАРПАФИЙСКОГО СТО СЕМНАДЦАТЬ ГЛАВ (Вторая сотница)

ДОПОЛНЕНИЕ первой сотницы глав св . Иоанна Карпафийского. Иже во святых отца нашего Иоанна Карпафийского Слово подвижническое и очень утешительное к обратившимся к нему монахам из Индии, восполняющее число ста глав

ПРИЛОЖЕНИЕ

А. Г. Дунаев. Двести семнадцать глав св . Иоанна Карпафийского (патрологический очерк)

ЛИТЕРАТУРА

УКАЗАТЕЛИ