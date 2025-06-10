д'Орацио Константино - История искусства в шести эмоциях

Не берусь утверждать, что я по-настоящему уверен в том, что произведение искусства для того, чтобы обрести смысл, обязательно должно вызывать эмоции у зрителя. Я не думаю, что основная миссия шедевра – транслировать эмоции, заставлять публику испытывать одно и то же чувство, обольщать людей, проникая к ним в душу. Эмоция – это всего лишь один из инструментов в распоряжении художника, который, тем не менее, является неотъемлемым. Для того чтобы живописное полотно или скульптура были включены в перечень произведений искусства, их содержание должно всегда оставаться многомерным. Их задача – властно взять нас за руку и помочь переступить через порог повседневности, правильно поставить вопросы, на которые невозможно дать немедленный ответ, оставить след и заронить в нашу душу зерно беспокойства, от которого нам трудно было бы избавиться, мысль, к которой мы бы постоянно возвращались.

Воздействие на наши чувства – это одна из возможностей искусства, но не его долг. Чувства изменялись с течением времени, следуя неисповедимыми путями: почти никогда не удавалось совсем обойтись без них, однако не всегда хватало мужества или необходимости их выразить. Рассказать о роли эмоций в истории искусства – это прежде всего осознать, какими узами люди связаны со своими собственными страстями. Эмоции не всегда играют одну и ту же роль, а также не всегда имеют одно и то же значение. Было время, когда они не обладали такой властью над нами, как это происходит сегодня. В некоторые исторические периоды их было принято скрывать, в другие им, напротив, приписывались сверхъестественные качества и они считались плодом дьявольского наущения. Красота отнюдь не всегда сочеталась со страстью, точно так же как поэзия не всегда вызывала дрожь восторга. Тем не менее воссоздание истории эмоций в искусстве предоставляет возможность понять, каким образом мы изменялись с течением времени, и позволяет увидеть те соблазны, которым женщины и мужчины не всегда находили в себе силы сопротивляться. Мы прошли путь от представления о совершенном равновесии, сформулированном древними греками – позволявшем сохранять невозмутимость перед натиском эмоций, – до описаний вершин и бездн, куда человека увлекали страсти, в эпоху романтизма. Опираясь на данные естественных наук, мы пытались объяснить, в чем причины взрывов гнева или приступов отчаяния, разработав теорию четырех темпераментов, а сегодня мы стремимся контролировать каждое биение наших сердец.

Однако каждый раз находится художник, способный гораздо лучше ученых мужей показать, какую роль мы приписываем своим эмоциям. Такой мастер способен передать в формах и красках образы и чувства, которыми живет его поколение. Средневековые монахи демонстрировали свое изумление совсем не так, как французские дворяне XVIII в., древние римляне выражали свое сомнение, используя образы, которые едва ли пришлись бы по вкусу футуристам, а интенсивность любовного желания, воспеваемого Сафо, могла бы шокировать флорентийских дам, живших в XV в., и вызвать румянец стыда на лице молодой белошвейки в XIX в. С конца XIX в. под влиянием открытий Чарльза Дарвина и теории психоанализа Зигмунда Фрейда философы и психологи неоднократно предпринимали попытки реконструирования истории эмоций, используя в некоторых случаях результаты, достигнутые художниками. Они пристально всматривались в лица творений Микеланджело и Рафаэля.

А обнаруженная скульптура Лаокоона в Риме в 1506 г. – событие, благодаря которому художники начали обращать внимание на более глубокие чувства после длительного периода, когда искусство ограничивалось лишь их слабыми подобиями. Затем они обратились к развернутым высказываниям Леонардо да Винчи о «движениях души». Он посвятил часть своего «Трактата о живописи» эмоциям, превратив их в своего рода «испытательный стенд» для наиболее предприимчивых молодых художников. Они с интересом изучали классификации, разработанные Шарлем Лебреном, придворным художником Людовика XIV, короля-солнце. Лебрен говорил об особом месте, в котором сосредоточено выражение наших эмоций. Такое «место» – треугольник, расположенный между носом и бровями, изборожденный складками изумления, или разглаженный под напором непреодолимого желания, или изрытый гримасами исступления.

д'Орацио Константино - История искусства в шести эмоциях

«Эксмо», 2020

Серия "Таинственное искусство"

ISBN 978-5-04-110936-3

д'Орацио Константино - История искусства в шести эмоциях - Содержание

Благодарности

Искусство, эмоции, мы

Глава 1

Вопросы стыдливости?

От слова к изображению

Первые любовные игры

Шутки природы

Возвращение к христианскому порядку

«Поцеловал, дрожа, мои уста»

Возвращение к наготе

Театр желания

Загадка любви

Желание обретает плоть

Дай мне тысячу поцелуев

Глава 2

У изголовья Рафаэля

В себе – вне себя

Наперегонки со смертью

Те самые семь демонов

Безумие плоти

Социальный вопрос

Мгновение безумия

Это «только» болезнь

Глава 3

«Хочешь быть счастливым, будь им»

Хрупкое чувство

Светское веселье

Загадочная гримаса

Дьявольская улыбка

Коллективное веселье

Глава 4

Молчание – это лучшее оружие

Прометей: мучение разума

Человечные, слишком человечные

Публичная пытка

Как никто другой

Иногда лучше промолчать

Возврат к «темным» векам

Глава 5

Первая страсть

Верю, ибо абсурдно

Потрясенные чудом

Гармония изумления

Сосредоточенный взгляд

Простодушное изумление

Цель поэзии – чудо

Затаив дыхание

Без цвета, без слов

Глава 6

Исключение подтверждает правило

Куча вопросов

Сомнение, внезапно

Эвристическая сила искусства

Истина или заблуждение?

Обратная сторона эмоций, наше время

Что осталось от желания

Публичный психоз

Свести счеты с нашими мучениями

Убийственный смех

Удивление жить

Искусство – это иллюзия

Иллюстрации

Библиографический список