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Валиенте - Азбука ведовства прошлого и настоящего

Валиенте - Азбука ведовства прошлого и настоящего
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Многие люди, и, возможно, даже самые образованные, имеют совершенно неправильное представление о том, что такое магия. Они думают об этом как о чём-то, что чудесным образом нарушает законы природы. Поэтому, мол, это абсурд и нечто невозможное. Но магия работает вообще не таким способом.

Алистер Кроули определил магию следующим образом: «Наука и искусство вызывать Изменения в соответствии с Волей».

С.Л. МакГрегор Мазере, который был одним из основателей знаменитого магического ордена «Золотой Зари», дал своё определение магии:

«Наука управления тайными силами Природы».

Вы увидите, что оба эти определения радикально отличаются от популярных представлений о магии. Эти определения применимы как к магии ведьм, так и к другим её формам.

Третье определение магии можно найти в знаменитом гримуаре под названием «Лемегетон, или Малый ключ царя Соломона», в котором говорится:

«Магия есть Высшее, Абсолютнейшее и Божественнейшее Знание Естественной Философии, превосходное по своим трудам и чудотворным деяниям, совершаемым посредством правильного понимания внутренних и скрытых достоинств вещей, так что если истинные Агенты применяются к надлежащему Пациенту, воздействие их странно и удивительно. Маги исследуют Природу глубоко и старательно; и, благодаря своим умениям, они способны предвидеть эффекты, которые толпа считает чудом».

Опять же, нет никаких предположений, что магия действует благодаря чему-то, кроме сил природы, которые понимает и использует тот, чьё знание проникает в скрытую сторону природы и в работу тех сил, которые обычно называют оккультными.

Дорин Валиенте - Азбука ведовства прошлого и настоящего

издание Inverted Tree, г. Харьков, 2023 г. — 590 стр.

Перевод: Дарья-Мария Чайкина

Редактор: Алина Кипрей

Графика и дизайн обложки: Ольга Нойманн

Дорин Эдит Домини Валиенте — британская практикующая ведьма, которая была вовлечена в ряд различных ранних ведовских традиций, включая гарднерианскую Викку и Ремесло Роберта Кокрейна. Её книга «Азбука ведовства прошлого и настоящего» впервые была издана в 1973 году. Она была задумана автором как путеводитель по странным закоулкам обширного и увлекательного предмета - ведовства. Сегодня тема ведовства получила новое развитие и его практикует множество людей. Для своих приверженцев ведовство — это больше, чем заклинания и чары или даже тайные встречи и ритуалы; это философия и образ жизни.

В этой книге Дорин Валиенте даёт нам список нескольких концепций и идей, которые необходимы для изучения колдовства и язычества. Объяснения очень понятные и простые, расположены в алфавитном порядке для удобства поиска, они затрагивают более 125 тем, которые могут заинтересовать любого, кто хочет узнать больше об этой древней магии и языческой религии.

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Rating 3.7 / 5
Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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