Многие люди, и, возможно, даже самые образованные, имеют совершенно неправильное представление о том, что такое магия. Они думают об этом как о чём-то, что чудесным образом нарушает законы природы. Поэтому, мол, это абсурд и нечто невозможное. Но магия работает вообще не таким способом.

Алистер Кроули определил магию следующим образом: «Наука и искусство вызывать Изменения в соответствии с Волей».

С.Л. МакГрегор Мазере, который был одним из основателей знаменитого магического ордена «Золотой Зари», дал своё определение магии:

«Наука управления тайными силами Природы».

Вы увидите, что оба эти определения радикально отличаются от популярных представлений о магии. Эти определения применимы как к магии ведьм, так и к другим её формам.

Третье определение магии можно найти в знаменитом гримуаре под названием «Лемегетон, или Малый ключ царя Соломона», в котором говорится:

«Магия есть Высшее, Абсолютнейшее и Божественнейшее Знание Естественной Философии, превосходное по своим трудам и чудотворным деяниям, совершаемым посредством правильного понимания внутренних и скрытых достоинств вещей, так что если истинные Агенты применяются к надлежащему Пациенту, воздействие их странно и удивительно. Маги исследуют Природу глубоко и старательно; и, благодаря своим умениям, они способны предвидеть эффекты, которые толпа считает чудом».

Опять же, нет никаких предположений, что магия действует благодаря чему-то, кроме сил природы, которые понимает и использует тот, чьё знание проникает в скрытую сторону природы и в работу тех сил, которые обычно называют оккультными.

Дорин Валиенте - Азбука ведовства прошлого и настоящего

издание Inverted Tree, г. Харьков, 2023 г. — 590 стр.

Перевод: Дарья-Мария Чайкина

Редактор: Алина Кипрей

Графика и дизайн обложки: Ольга Нойманн

Дорин Эдит Домини Валиенте — британская практикующая ведьма, которая была вовлечена в ряд различных ранних ведовских традиций, включая гарднерианскую Викку и Ремесло Роберта Кокрейна. Её книга «Азбука ведовства прошлого и настоящего» впервые была издана в 1973 году. Она была задумана автором как путеводитель по странным закоулкам обширного и увлекательного предмета - ведовства. Сегодня тема ведовства получила новое развитие и его практикует множество людей. Для своих приверженцев ведовство — это больше, чем заклинания и чары или даже тайные встречи и ритуалы; это философия и образ жизни.

В этой книге Дорин Валиенте даёт нам список нескольких концепций и идей, которые необходимы для изучения колдовства и язычества. Объяснения очень понятные и простые, расположены в алфавитном порядке для удобства поиска, они затрагивают более 125 тем, которые могут заинтересовать любого, кто хочет узнать больше об этой древней магии и языческой религии.