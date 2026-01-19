Книга «Празники церковного року» — це духовний спадок отця доктора Діонисія Дорожинського, видатного богослова та діяча УГКЦ межі XIX–XX століть. Вперше укладена понад століття тому, ця праця не втратила своєї актуальності, слугуючи надійним дороговказом для сучасної «домашньої Церкви». Автор розглядає літургійний рік не просто як послідовність дат, а як живий шлях спасіння, де кожне свято відкриває нову грань стосунків людини з Богом.

Видання структуроване за трьома ключовими напрямками. Перша частина присвячена Господським та Богородичним празникам: від Різдва Пресвятої Богородиці до Воздвиження Чесного Хреста. Особливу увагу приділено подіям Страсного тижня та Великодня, які є осердям християнської віри. Друга частина знайомить читача з постатями найшанованіших святих — апостолів, святителів та мучеників, чиє життя стало прикладом незламної вірності Христові.

Третій розділ має особливе історичне значення для українського читача, адже він висвітлює життя святих, які безпосередньо вплинули на становлення християнства на Русі та розвиток східного богослужіння. О. Діонисій Дорожинський переконаний, що спільне читання цих текстів у родинному колі є найсильнішим засобом виховання чеснот і захисту від життєвих спокус. Це видання — це запрошення припасти до «невичерпного джерела віри» та відчути красу літургійної традиції через глибокі роздуми досвідченого душпастиря.

Діонисій Дорожинський — Празники церковного року

Львів : Свічадо, 2020. — 400 с.

ISBN 978-966-395-671-8

Діонисій Дорожинський — Празники церковного року — Зміст