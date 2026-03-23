В одной из статей о Достоевском Вл. Соловьев сформулировал принципиальный итог, который вытекает из художественных раздумий автора «Братьев Карамазовых» над неизбывными условиями и коренными особенностями пребывания человека в мире:

«Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все определить собою, – пока эта темная основа у нас налицо – не обращена – и этот первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее дело и вопрос что делать? не имеет разумного смысла.

Представьте себе толпу людей слепых, глухих, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления».

Достоевский - писатель - мыслитель - провидец

Изд‑во ПСТГУ; М.; 2013

ISBN 978‑5‑7429‑0735‑0

Достоевский - писатель - мыслитель - провидец - Содержание

Вместо введения

Неуслышанный Достоевский Б. Н. Тарасов, д-р филол. наук, профессор

«Образ мира, в Слове явленный» (К характеристике «реализма в высшем смысле») К. А. Степанян, д-р филос. наук

Загадки «Сна смешного человека» Ф. М. Достоевского В. Н. Катасонов д-р филос. наук, профессор

I. Проблема

II. Varia

О философском языке Ф. М. Достоевского Т.А. Касаткина, д-р филол. наук, профессор

Текст и интертекст – Семантические антиномии «Кроткой» Ф. М. Достоевского (Предварительные тезисы) С. Елуджич д-р филос. наук, профессор

Антропология Ф. М. Достоевского (религиозно-философский контекст) А. Гачева д-р филол. наук

Достоевский и Хайдеггер: сопоставительный анализ подпольного человека и Dasein А. А. Григорьев канд. филос. наук

Ф. М. Достоевский и топологическая антропология С. А. Азаренко д-р филос. наук, профессор