В древности большинство людей верило в существование множества богов —богов рек, богов гор, богов грозы, богов солнца и луны. Одни только евреи верили в единственного Бога. Еврейский народ знал, что Бог создал этот мир и что от Него зависит жизнь каждого человека на земле.

Бог Авраама

Прародителем еврейского народа был Авраам. Он получил от Бога повеление оставить свой дом в Месопотамии и вместе с семьей переселиться в к прекрасную землю, которую Бог обещал дать ему на западе. Этой «Землей Обетованной» были холмы и долины, которые ныне занимает страна Израиль. Там Авраам и поселился.

Авраам и его род желали [поклоняться Богу. Они строили [ каменные жертвенники, на которых Г сжигали овец и коз, желая, таким образом, угодить Богу. Они называли это «всесожжениями» или «жертвами».

Избавление

Спустя много лет после Авраама евреям пришлось покинуть свою землю, потому что в ней свирепствовал голод. Они отправились в Египет, где еда была в изобилии.

Сначала евреям было хорошо в Египте. Но затем на трон в этой стране взошел злой царь, который принуждал евреев к непосильной работе на строительстве своих дворцов и языческих храмов.

Бог увидел, как страдает Его народ, и послал человека, по имени Моисей, чтобы он вывел евреев из Египта. Они намеревались вернуться в землю, которую Бог задолго до тех событий обещал Аврааму.

Тим Доули, Питер Поли – Храм Соломона

Москва: Российское Библейское общество, 2011. – 24 с.

ISBN 978-5-85524-454-0

Тим Доули, Питер Поли – Храм Соломона – Содержание