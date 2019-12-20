Розен - Шма Исраэль
Алия (восхождение) русских евреев на Землю Израиля в наши дни, после полувековой принудительной изоляции от остальной части народа в стране жестокой и безбожной власти, образует еще одно звено в цепи чудес, свидетелем которых является наш поколение.
Огромная жажда алии в государство Израиль, унаследованная от многих поколений русских евреев, обоснование многих из них на святой земле - живое свидетельство воплощения пророчеств Торы и пророков о собирании диаспор и освобождении Израиля, пророческого откровения Иехезкииля о "сухих костях". Именно поэтому я решил вместо предисловия привести несколько из многочисленных изречений Танаха, ярко подтверждающих сказанное выше.
Дов Розен - Шма Исраэль
Напечатано в Израиле типография Дфус Академи Пресс в Иерусалиме
1973 г - 338ст
Дов Розен - Шма Исраэль - Содержание
Отдел первый : в доме и в семье
- 1. На пороге дома
- 2. На пороге родов
- 3. По образу Божию
- 4. Ангел и животные
- 5. Совесть
- 6. На пороге воспитания
- 7. Почитание родителей
- 8. Дозволенная пища
- 9. И будешь есть и насытишься; и благослови Господа
Отдел второй: в субботу и в праздники
- 10. День отдыха
- 11. Субботние свечи
- 12. Субботние явства
- 13. Глава недели
- 14. Забота о спасении жизни
- 15. Лишняя душа
- 16. Ямим Нораим
- 17. Рош-Гашана
- 18. Йом-Кипур
- 19. Три праздника
- 20. Пасха
- 21. Память бедствию и геройству
- 22. День независимости
- 23. Лаг Баомер
- 24. Шавуот
- 25. Общественный пост
- 26. Девятое Ава
- 27. Сукот
- 28. Девятнадцатый день Кислева .
- 29. Ханука
- 30. Ту Бишват
- 31. Пурим
Отдел третий: в общественной жизни
- 32. Любовь и ненависть
- 33. Обман и грабеж
- 34. Гордость и гнев
- 35. Приличие, вежливость
- 36. Гостеприимство
- 37. Подозрительность
- 38. Взаимопомощь
- 39. Благотворительность
- 40. Зависть и честолюбие
- 41. Милосердие и жестокость
- 42. Сплетни и злословие
- 43. Общественное место
- 44. Руководители общества
- 45. Дисциплина и послушание .
- 46. Судьи и судебные процессы
Отдел четвертый: в радости и печали
- 47. Нехорошо человеку быть одному
- 48. Жених и невеста .
- 49. Супружеская интимная жизнь
- 50. Чистота семейной жизни
- 51. Плодитесь и размножайтесь
- 52. Обрезание
- 53. Бар-Мицва
- 54. Гет
- 55. Посещение больных
- 56. Большой неизвестный
- 57. Агония и смерть
- 58.Кадиш и памятник
- 59. Из-за кулис
- Вторая часть
- Израиль как народ
Отдел пятый: евреи и другие народы
- 60. Исход из Египта
- 61. Враги евреев
- 62. В диаспоре христианской и мусульманской
- 63. Катастрофа
- 64. Быть или не быть
- 65. Вечный Израиль .
- 66. Сей народ отдельно живет
- 67. Прозелиты
Отдел шестой: Израиль и eгo страна
- 68. Избранная страна
- 69. Народ сокровище
- 70. Страна Израиля - народу Израиля
- 71. Возвращение в Сион
- 72. Собирание диаспор
- 73. Еврейский язык
- 74. Защитники израильтян
- 75. Дерзающие и оседающие на земле
- 76. Осужденные на смертную казнь
- 77. Война и мир
- 78. Войны государства
- 79. Библейская война
- 80. Святые города
Отдел седьмой: наследство Израиля
- 81. Сын Ноя и Ханаан .
- 82. Праотец наш Авраам
- 83. Наш учитель Моисей .
- 84. Писаные законы Библии
- 85. Шестьсот тринадцать заповедей
- 86. Устная Тора
- 87. "Галаха" (закон)
- 88. Правила
- 89. Пророчество и мудрость
- 90. Народ :книги
- 91. Синагога
- 92. Общины Израиля
- 93. Единство Израиля
- 94. Календарь
- 95. Жертвование собой во имя религии
- 96. Времена Мессии
Дов Розен - Шма Исраэль
Рабби Симлаи проповедовал: Ребенок в утробе матери подобен сложенной бухгалтерской книге: руки на висках, локти на коленях, ступни на ягодицах, голова его лежит меж коленями, его рот закрыт, а пупок открыт: питается из того же самого, что и мать его и кала не выделяет, чтобы не убить свою мать. И все то, что было закрыто открывается, и закрывается все то, что было открыто, без этого он не проживет ни одного часа. И лампада горит на его голове и он все видит от края земли до края, и обучают его всей Торе. При егo выходе из утробы матери приходит ангел и шлепает его по рту под носом (отсюда та ямочка, что на верхней губе его, под носом): от этого шлепка забывает ребенок все учение (трактат Нида, 30).
Спрашивается: если при выходе из утробы он забывает все учение, зачем тогда его обучать? На это отвечают примером: случилось, например, королю во время его гуляния по полям и по лесам услышать от пастуха удивительную мелодию, которая ему очень понравилась, но за неимением времени он не остановился и продолжал свой путь, а про мелодию совершенно забыл:. Со временем захотелось ему услышать мелодию пастуха. И собрал он всех музыкантов своей страны и предложил им изложить перед ним все известные им мелодии, но на каждую услышанную им, он ответил:: не та. И хотя ему так и не удалось услышать снова ту оригинальную мелодию пастуха, но впечатление от нее осталось в душе его таким сильным, что он смог отличить суррогат от оригинала. Поэтому и говорят, что в том, кто родился евреем, хоть он и не обучался торе, дает себя знать еврейский инстинкт с самого рождения.
спасибо