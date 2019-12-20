Алия (восхождение) русских евреев на Землю Израиля в наши дни, после полувековой принудительной изоляции от остальной части народа в стране жестокой и безбожной власти, образует еще одно звено в цепи чудес, свидетелем которых является наш поколение.

Огромная жажда алии в государство Израиль, унаследованная от многих поколений русских евреев, обоснование многих из них на святой земле - живое свидетельство воплощения пророчеств Торы и пророков о собирании диаспор и освобождении Израиля, пророческого откровения Иехезкииля о "сухих костях". Именно поэтому я решил вместо предисловия привести несколько из многочисленных изречений Танаха, ярко подтверждающих сказанное выше.

Дов Розен - Шма Исраэль

Напечатано в Израиле типография Дфус Академи Пресс в Иерусалиме

1973 г - 338ст

Дов Розен - Шма Исраэль - Содержание

Отдел первый : в доме и в семье

1. На пороге дома

2. На пороге родов

3. По образу Божию

4. Ангел и животные

5. Совесть

6. На пороге воспитания

7. Почитание родителей

8. Дозволенная пища

9. И будешь есть и насытишься; и благослови Господа

Отдел второй: в субботу и в праздники

10. День отдыха

11. Субботние свечи

12. Субботние явства

13. Глава недели

14. Забота о спасении жизни

15. Лишняя душа

16. Ямим Нораим

17. Рош-Гашана

18. Йом-Кипур

19. Три праздника

20. Пасха

21. Память бедствию и геройству

22. День независимости

23. Лаг Баомер

24. Шавуот

25. Общественный пост

26. Девятое Ава

27. Сукот

28. Девятнадцатый день Кислева .

29. Ханука

30. Ту Бишват

31. Пурим

Отдел третий: в общественной жизни

32. Любовь и ненависть

33. Обман и грабеж

34. Гордость и гнев

35. Приличие, вежливость

36. Гостеприимство

37. Подозрительность

38. Взаимопомощь

39. Благотворительность

40. Зависть и честолюбие

41. Милосердие и жестокость

42. Сплетни и злословие

43. Общественное место

44. Руководители общества

45. Дисциплина и послушание .

46. Судьи и судебные процессы

Отдел четвертый: в радости и печали

47. Нехорошо человеку быть одному

48. Жених и невеста .

49. Супружеская интимная жизнь

50. Чистота семейной жизни

51. Плодитесь и размножайтесь

52. Обрезание

53. Бар-Мицва

54. Гет

55. Посещение больных

56. Большой неизвестный

57. Агония и смерть

58.Кадиш и памятник

59. Из-за кулис

Вторая часть

Израиль как народ

Отдел пятый: евреи и другие народы

60. Исход из Египта

61. Враги евреев

62. В диаспоре христианской и мусульманской

63. Катастрофа

64. Быть или не быть

65. Вечный Израиль .

66. Сей народ отдельно живет

67. Прозелиты

Отдел шестой: Израиль и eгo страна

68. Избранная страна

69. Народ сокровище

70. Страна Израиля - народу Израиля

71. Возвращение в Сион

72. Собирание диаспор

73. Еврейский язык

74. Защитники израильтян

75. Дерзающие и оседающие на земле

76. Осужденные на смертную казнь

77. Война и мир

78. Войны государства

79. Библейская война

80. Святые города

Отдел седьмой: наследство Израиля

81. Сын Ноя и Ханаан .

82. Праотец наш Авраам

83. Наш учитель Моисей .

84. Писаные законы Библии

85. Шестьсот тринадцать заповедей

86. Устная Тора

87. "Галаха" (закон)

88. Правила

89. Пророчество и мудрость

90. Народ :книги

91. Синагога

92. Общины Израиля

93. Единство Израиля

94. Календарь

95. Жертвование собой во имя религии

96. Времена Мессии

Дов Розен - Шма Исраэль

Рабби Симлаи проповедовал: Ребенок в утробе матери подобен сложенной бухгалтерской книге: руки на висках, локти на коленях, ступни на ягодицах, голова его лежит меж коленями, его рот закрыт, а пупок открыт: питается из того же самого, что и мать его и кала не выделяет, чтобы не убить свою мать. И все то, что было закрыто открывается, и закрывается все то, что было открыто, без этого он не проживет ни одного часа. И лампада горит на его голове и он все видит от края земли до края, и обучают его всей Торе. При егo выходе из утробы матери приходит ангел и шлепает его по рту под носом (отсюда та ямочка, что на верхней губе его, под носом): от этого шлепка забывает ребенок все учение (трактат Нида, 30).

Спрашивается: если при выходе из утробы он забывает все учение, зачем тогда его обучать? На это отвечают примером: случилось, например, королю во время его гуляния по полям и по лесам услышать от пастуха удивительную мелодию, которая ему очень понравилась, но за неимением времени он не остановился и продолжал свой путь, а про мелодию совершенно забыл:. Со временем захотелось ему услышать мелодию пастуха. И собрал он всех музыкантов своей страны и предложил им изложить перед ним все известные им мелодии, но на каждую услышанную им, он ответил:: не та. И хотя ему так и не удалось услышать снова ту оригинальную мелодию пастуха, но впечатление от нее осталось в душе его таким сильным, что он смог отличить суррогат от оригинала. Поэтому и говорят, что в том, кто родился евреем, хоть он и не обучался торе, дает себя знать еврейский инстинкт с самого рождения.