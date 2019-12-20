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Розен - Шма Исраэль

Дов Розен - Шма Исраэль
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience
Алия (восхождение) русских евреев на Землю Израиля в наши дни, после полувековой принудительной изоляции от остальной части народа в стране жестокой и безбожной власти, образует еще одно звено в цепи чудес, свидетелем которых является наш поколение.
Огромная жажда алии в государство Израиль, унаследованная от многих поколений русских евреев, обоснование многих из них на святой земле - живое свидетельство воплощения пророчеств Торы и пророков о собирании диаспор и освобождении Израиля, пророческого откровения Иехезкииля о "сухих костях". Именно поэтому я решил вместо предисловия привести несколько из многочисленных изречений Танаха, ярко подтверждающих сказанное выше.

Дов Розен - Шма Исраэль

Напечатано в Израиле типография Дфус Академи Пресс в Иерусалиме
1973 г - 338ст

Дов Розен - Шма Исраэль - Содержание

Отдел первый : в доме и в семье
  • 1. На пороге дома
  • 2. На пороге родов
  • 3. По образу Божию
  • 4. Ангел и животные
  • 5. Совесть
  • 6. На пороге воспитания
  • 7. Почитание родителей
  • 8. Дозволенная пища
  • 9. И будешь есть и насытишься; и благослови Господа
Отдел второй: в субботу и в праздники
  • 10. День отдыха
  • 11. Субботние свечи
  • 12. Субботние явства
  • 13. Глава недели
  • 14. Забота о спасении жизни
  • 15. Лишняя душа
  • 16. Ямим Нораим
  • 17. Рош-Гашана
  • 18. Йом-Кипур
  • 19. Три праздника
  • 20. Пасха
  • 21. Память бедствию и геройству
  • 22. День независимости
  • 23. Лаг Баомер
  • 24. Шавуот
  • 25. Общественный пост
  • 26. Девятое Ава
  • 27. Сукот
  • 28. Девятнадцатый день Кислева .
  • 29. Ханука
  • 30. Ту Бишват
  • 31. Пурим
Отдел третий: в общественной жизни
  • 32. Любовь и ненависть
  • 33. Обман и грабеж
  • 34. Гордость и гнев
  • 35. Приличие, вежливость
  • 36. Гостеприимство
  • 37. Подозрительность
  • 38. Взаимопомощь
  • 39. Благотворительность
  • 40. Зависть и честолюбие
  • 41. Милосердие и жестокость
  • 42. Сплетни и злословие
  • 43. Общественное место
  • 44. Руководители общества
  • 45. Дисциплина и послушание .
  • 46. Судьи и судебные процессы
Отдел четвертый: в радости и печали
  • 47. Нехорошо человеку быть одному
  • 48. Жених и невеста .
  • 49. Супружеская интимная жизнь
  • 50. Чистота семейной жизни
  • 51. Плодитесь и размножайтесь
  • 52. Обрезание
  • 53. Бар-Мицва
  • 54. Гет
  • 55. Посещение больных
  • 56. Большой неизвестный
  • 57. Агония и смерть
  • 58.Кадиш и памятник
  • 59. Из-за кулис
  • Вторая часть
  • Израиль как народ
Отдел пятый: евреи и другие народы
  • 60. Исход из Египта
  • 61. Враги евреев
  • 62. В диаспоре христианской и мусульманской
  • 63. Катастрофа
  • 64. Быть или не быть
  • 65. Вечный Израиль .
  • 66. Сей народ отдельно живет
  • 67. Прозелиты
Отдел шестой: Израиль и eгo страна
  • 68. Избранная страна
  • 69. Народ сокровище
  • 70. Страна Израиля - народу Израиля
  • 71. Возвращение в Сион
  • 72. Собирание диаспор
  • 73. Еврейский язык
  • 74. Защитники израильтян
  • 75. Дерзающие и оседающие на земле
  • 76. Осужденные на смертную казнь
  • 77. Война и мир
  • 78. Войны государства
  • 79. Библейская война
  • 80. Святые города
Отдел седьмой: наследство Израиля
  • 81. Сын Ноя и Ханаан .
  • 82. Праотец наш Авраам
  • 83. Наш учитель Моисей .
  • 84. Писаные законы Библии
  • 85. Шестьсот тринадцать заповедей
  • 86. Устная Тора
  • 87. "Галаха" (закон)
  • 88. Правила
  • 89. Пророчество и мудрость
  • 90. Народ :книги
  • 91. Синагога
  • 92. Общины Израиля
  • 93. Единство Израиля
  • 94. Календарь
  • 95. Жертвование собой во имя религии
  • 96. Времена Мессии

Дов Розен - Шма Исраэль

Рабби Симлаи проповедовал: Ребенок в утробе матери подобен сложенной бухгалтерской книге: руки на висках, локти на коленях, ступни на ягодицах, голова его лежит меж коленями, его рот закрыт, а пупок открыт: питается из того же самого, что и мать его и кала не выделяет, чтобы не убить свою мать. И все то, что было закрыто открывается, и закрывается все то, что было открыто, без этого он не проживет ни одного часа. И лампада горит на его голове и он все видит от края земли до края, и обучают его всей Торе. При егo выходе из утробы матери приходит ангел и шлепает его по рту под носом (отсюда та ямочка, что на верхней губе его, под носом): от этого шлепка забывает ребенок все учение (трактат Нида, 30).
Спрашивается: если при выходе из утробы он забывает все учение, зачем тогда его обучать? На это отвечают примером: случилось, например, королю во время его гуляния по полям и по лесам услышать от пастуха удивительную мелодию, которая ему очень понравилась, но за неимением времени он не остановился и продолжал свой путь, а про мелодию совершенно забыл:. Со временем захотелось ему услышать мелодию пастуха. И собрал он всех музыкантов своей страны и предложил им изложить перед ним все известные им мелодии, но на каждую услышанную им, он ответил:: не та. И хотя ему так и не удалось услышать снова ту оригинальную мелодию пастуха, но впечатление от нее осталось в душе его таким сильным, что он смог отличить суррогат от оригинала. Поэтому и говорят, что в том, кто родился евреем, хоть он и не обучался торе, дает себя знать еврейский инстинкт с самого рождения.
Views 254
Rating 5.0 / 5
Added 20.12.2019
Author brat Vital
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5.0/5 (2)

Comments (1 comment)

G
gios76 6 years ago

спасибо

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