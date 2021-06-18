Книга «отца» белорусской историографии М.В. Довнар-Запольского вышла в свет в 1891 году. С тех пор она не переиздавалась, поэтому практически неизвестна современным читателям. Между тем, ее содержание по-прежнему представляет значительный интерес для всех, кто интересуется историей беларуского народа.

Северо-Западная часть России, известная ныне под названием Белоруссия, в древности населена была тремя различными племенами: дреговичами, радимичами и кривичами; последние делились еще на полоцких и смоленских. Племена эти составляли в начале исторической жизни русского народа значительную часть тогдашней Руси. Насколько родственны были между собою они в древности, трудно определить в настоящее время.

Однако же, всматриваясь внимательно в ход их историй и обратив внимание на то, что впоследствии они образовали одну этнографическую группу — белорусов, можно предполагать об их близком этнографическом родстве уже в то отдаленное время, когда слагалась Русь. При взгляде на исторические события этих племен мы замечаем их обособленность в общей жизни остальной Руси; происходит, очевидно, какая-то внутренняя жизнь, но ее трудно проследить за недостатком летописных данных.

Исключение как будто составляло племя радимичей, история которого почти незаметна в наших летописях; они никогда не жили самостоятельной политической жизнью, но принадлежали к Черниговскому княжеству. Однако же радимичи не ассимилировались с северянами, несмотря на долгую совместную жизнь; напротив, примкнули к северным своим соседям кривичам и вместе с дреговичами образовали отдельную этнографическую группу.

Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия

Минск: Харвест, 2015. — 240 с.: ил.

ISBN 978-985-18-3584-9

Печатается по изданию: Киев: типолитография тов-ва И.Н. Кушнеров и К. (в Москве): Киевское отделение. 1891.

Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия - Содержание

Часть I. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЗЕМЛИ КРИВИЧЕЙ И ДРЕГОВИЧЕЙ ДО XIII СТ.

Глава 1. Страна

Глава 2. Пути сообщения

Глава 3. Территория и города Смоленского княжества до начала XIII столетия

Глава 4. Территория и города Полоцкого княжества

Глава 5. Территория и города Туровского княжества

Часть II. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Глава 1. Начало истории Смоленского, Туровского и Полоцкого княжеств

Глава 2. Борьба между князьями

Глава 3. Полоцк и Смоленск

Коротко об авторе

Часть III. СТАТЬИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ

Кривичи

Полочане

Дреговичи

Дреговичи и Туровское княжество

Кривичи. А. Дермант

Кривия — наша святая земля. Интервью А. Дермант

Государства наших предков. О. Трусов

Приложение

Литература

Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия - ЗЕМЛИ КРИВИЧЕЙ И ДРЕГОВИЧЕЙ до XIII ст.