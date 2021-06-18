Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель
Книга «отца» белорусской историографии М.В. Довнар-Запольского вышла в свет в 1891 году. С тех пор она не переиздавалась, поэтому практически неизвестна современным читателям. Между тем, ее содержание по-прежнему представляет значительный интерес для всех, кто интересуется историей беларуского народа.
Северо-Западная часть России, известная ныне под названием Белоруссия, в древности населена была тремя различными племенами: дреговичами, радимичами и кривичами; последние делились еще на полоцких и смоленских. Племена эти составляли в начале исторической жизни русского народа значительную часть тогдашней Руси. Насколько родственны были между собою они в древности, трудно определить в настоящее время.
Однако же, всматриваясь внимательно в ход их историй и обратив внимание на то, что впоследствии они образовали одну этнографическую группу — белорусов, можно предполагать об их близком этнографическом родстве уже в то отдаленное время, когда слагалась Русь. При взгляде на исторические события этих племен мы замечаем их обособленность в общей жизни остальной Руси; происходит, очевидно, какая-то внутренняя жизнь, но ее трудно проследить за недостатком летописных данных.
Исключение как будто составляло племя радимичей, история которого почти незаметна в наших летописях; они никогда не жили самостоятельной политической жизнью, но принадлежали к Черниговскому княжеству. Однако же радимичи не ассимилировались с северянами, несмотря на долгую совместную жизнь; напротив, примкнули к северным своим соседям кривичам и вместе с дреговичами образовали отдельную этнографическую группу.
Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия
Минск: Харвест, 2015. — 240 с.: ил.
ISBN 978-985-18-3584-9
Печатается по изданию: Киев: типолитография тов-ва И.Н. Кушнеров и К. (в Москве): Киевское отделение. 1891.
Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия - Содержание
Часть I. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЗЕМЛИ КРИВИЧЕЙ И ДРЕГОВИЧЕЙ ДО XIII СТ.
- Глава 1. Страна
- Глава 2. Пути сообщения
- Глава 3. Территория и города Смоленского княжества до начала XIII столетия
- Глава 4. Территория и города Полоцкого княжества
- Глава 5. Территория и города Туровского княжества
Часть II. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
- Глава 1. Начало истории Смоленского, Туровского и Полоцкого княжеств
- Глава 2. Борьба между князьями
- Глава 3. Полоцк и Смоленск
- Коротко об авторе
Часть III. СТАТЬИ СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ
- Кривичи
- Полочане
- Дреговичи
- Дреговичи и Туровское княжество
- Кривичи. А. Дермант
- Кривия — наша святая земля. Интервью А. Дермант
- Государства наших предков. О. Трусов
Приложение
Литература
Митрофан Довнар-Запольский - Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия - ЗЕМЛИ КРИВИЧЕЙ И ДРЕГОВИЧЕЙ до XIII ст.
Южная граница дреговичей с полянами и волынянами начиналась почти возле устьев Припяти и продолжалась по всему ее течение узкою полосою по южному берегу, приблизительно по теперешней границе Волынской губернии с Минской. Далее к западу, от верхней Припяти по притоку ее Пине, граница переходила к Западному Бугу, который она пересекала где-то у Брест-Литовска (древнего Берестья). От Брест-Литовска граница, оставив направление с востока на запад, шла к северо-западу по Бугу, границе нынешней Гродненской губернии. На этой южной границе мы видим уже до XIII века следующие города: Мозырь, ныне уездный город Минской губернии, Туров, ныне местечко Мозырского уезда, Пинск (Пинеск), уездный город Минской губернии, Брест-Литовск (Берестье), уездный город Гродненской губернии.
Юго-западная граница, вероятно, не доходила дальше Дорогичина, местечка Гродненской губернии на реке Западный Буг, откуда она направлялась к Гродно, нынешнему губернскому городу.Затем, переходя в Виленскую губернию, отрезывала юго-восточную часть ее южнее города Вильно, захватывая все верховье Вилии, и переходила наконец к Двине, в Витебскую губернию. Рубеж, пересекающий Двину, проходил, вероятно, недалеко к северо-западу от Полоцка, приблизительно по теперешней границе Полоцкого уезда с Дриссенским и Себежским.
Граница, захвативши верховье реки Великой, меняла северное направление на восточное и на этом пути проходила по северной границе Витебской губернии до реки Ловати, ниже Великих Лук — Новгородского города. Таким образом, Полоцкая область заключала в себе всю озерную область Себежского и Невельского уездов, а далее заходила до озера Двинья.
На этой длинной западной и северной границе мы знаем в дан-ный период весьма мало городов, а именно: упомянутые Дорогичин и Гродно, Заслав, Городец, Полоцк и Невель, Усвят и Еменец (ныне уездные города Витебской губернии).
Вообще, очерченная нами граница может только указывать приблизительно этнографическую границу дреговичей и полочан. За этими пределами жили литовские поселения, история которых до XIII века почти покрыта мраком неизвестности. В русских летописях мы находим только неясные намеки на литовско-русские сношения в данный период. Такая скудность известий происходит от того, что мы не имеем собственно Полоцкой летописи, которая, может быть, дала бы нам кое-какие разъяснения. Между тем сношения полочан с Литвою отличались более мирным характером. Поэтому киевские, волынские и новгородские летописи, занятые важными событиями своих областей, вовсе не знают отношений полочан к Литве.
Между тем некоторые другие источники (как, например, латышские хроники) указывают, что политические границы Полоцкого княжества были гораздо обширнее: ему принадлежали многие литовские племена.
За Усвятом, около озера Двинья, территория полоцких кривичей встречалась со смоленскими кривичами. Область последних, захватив озера Жижец и Торопецкое с городом Торопцом, переходила к верховьям Волги, где у них был город Ржев, и оттуда сворачивала на юг к Протве, притоку реки Москвы. Восточная граница смоленских кривичей заключала в себе верховье реки Протвы, откуда направлялась на юг к среднему течению Угры; по этой реке, захватывая верховья Болвы в Калужской губернии, занимала южную часть Рос-лавльского уезда и, проходя по южной части Могилёвской губернии, севернее Чичерска, древнего радимичского города, встречалась с Днепром ниже города Рогачева.
Вот общие географические границы полочан. Впоследствии мы обратимся к более точному определению их рубежей, а теперь рассмотрим характер страны, занятой ими.
No comments yet. Be the first!