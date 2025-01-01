Дойч - Структура реальности

Я помню, как мне говорили, когда я был маленьким ребенком, что в древние времена очень образованный человек мог знать все, что было известно. Мне также сказали, что в настоящее время известно так много, что никто не может узнать больше, чем крошечная часть этого, даже за долгую жизнь. Последнее предложение удивило и разочаровало меня. На самом деле, я отказывался в это верить. Я не знал, как оправдать свое неверие. Но я знал, что не хочу, чтобы все было так, и я завидовал древним ученым.

Дело не в том, что я хотел запомнить все факты, которые были перечислены в мировых энциклопедиях: наоборот, я ненавидел запоминание фактов. Это не тот смысл, в котором я ожидал, что можно будет узнать все, что было известно. Меня бы не разочаровали, если бы мне сказали, что каждый день появляется больше публикаций, чем кто-либо мог бы прочитать за всю жизнь, или что известно 600 000 видов жуков. У меня не было желания отслеживать падение каждого воробья. Я также не предполагал, что древний ученый, который якобы знал все, что было известно, знал бы все подобное. Я имел в виду более разборчивое представление о том, что должно считаться известным. Под «известным» я подразумеваю понятый.

Идея о том, что один человек может понять все, что понимается, все еще может показаться фантастической, но она явно менее фантастична, чем идея о том, что один человек может запомнить каждый известный факт. Например, никто не мог запомнить все известные данные наблюдений даже по такому узкому предмету, как движения планет, но многие астрономы понимают эти движения в той степени, в которой они понятны. Это возможно потому, что понимание зависит не от знания большого количества фактов как таковых, а от наличия правильных концепций, объяснений и теорий. Одна сравнительно простая и понятная теория может охватывать бесконечное количество неудобоваримых фактов. Нашей лучшей теорией движения планет является общая теория относительности Эйнштейна, которая в начале двадцатого века вытесняла теории гравитации и движения Ньютона. Он правильно предсказывает, в принципе, не только все движения планет, но и все другие эффекты гравитации до пределов точности наших лучших измерений. Для теории предсказать что-то «в принципе» означает, что предсказания логически вытекают из теории, даже если на практике объем вычислений, который потребуется для генерации некоторых предсказаний, слишком велик, чтобы быть технологически осуществимым, или даже слишком велик, чтобы мы могли физически выполнить его во Вселенной, как мы ее находим.

Способность предсказывать вещи или описывать их, какими бы точными они ни были, совсем не то же самое, что понимать их. Предсказания и описания в физике часто выражаются в виде математических формул. Предположим, что я запоминаю формулу, по которой я мог бы, если бы у меня было время и желание, вычислить любое положение планеты, которое было записано в астрономических архивах. Что именно я получил по сравнению с запоминанием этих архивов напрямую? Формулу легче запомнить, но тогда поиск числа в архивах может быть даже проще, чем вычисление его по формуле. Реальное преимущество формулы заключается в том, что ее можно использовать в бесконечном числе случаев за пределами архивных данных, например для прогнозирования результатов будущих наблюдений. Это также может дать исторические положения планет более точно, потому что архивные данные содержат ошибки наблюдений. Тем не менее, несмотря на то что формула обобщает бесконечно больше фактов, чем архивы, знание этого не означает понимания движения планет. Факты не могут быть поняты только путем обобщения в формуле, так же как и путем перечисления на бумаге или запоминания. Их можно понять, только объяснив. К счастью, наши лучшие теории воплощают глубокие объяснения, а также точные предсказания. Например, общая теория относительности объясняет гравитацию в терминах новой, четырехмерной геометрии искривленных пространства и времени. Он объясняет, как именно эта геометрия влияет и зависит от материи. Это объяснение составляет все содержание теории. Предсказания о движении планет - это лишь некоторые из следствий, которые мы можем вывести из объяснения.

Дойч Д. - Структура реальности

Пер. с англ. - Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 352 с., ил.

ISBN 978-5-88373-7144

Дойч Д. - Структура реальности – Содержание

Благодарности

1.Теория всего

Терминология

Резюме

2. Тени

Терминология

Резюме

3. Решение проблем

Терминология

Резюме

4. Критерии реальности

Терминология

Резюме

5. Виртуальная реальность

Терминология

Резюме

6. Универсальность и пределы вычислений

Принцип Тьюринга (для абстрактных компьютеров, моделирующих физические объекты)

Принцип Тьюринга (для физических компьютеров, имитирующих друг друга)

Принцип Тьюринга (для генераторов виртуальной реальности, отображающих друг друга)

Принцип Тьюринга (Можно построить генератор виртуальной реальности, репертуар которого включает в себя все физически возможные среды)

Терминология

Резюме

7. Разговор об оправдании (или «Дэвид и Криптоиндуктивист»)

Терминология