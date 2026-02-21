Книга «В поисках Библии» Лео Дойеля — это захватывающее историческое расследование, посвященное истории обнаружения древнейших библейских рукописей. Автор описывает археологические приключения и кропотливый труд ученых, которые на протяжении столетий искали документальные подтверждения библейских текстов в песках Египта, монастырях Синая и пещерах Иудейской пустыни. Дойель превращает академическую дисциплину текстологии в живое повествование, рассказывая о таких знаковых находках, как Синайский кодекс, папирусы Оксиринха и, конечно, знаменитые свитки Мертвого моря.

В своем труде автор уделяет внимание не только самим текстам, но и личностям исследователей — от Тишендорфа до современных библеистов, — чья страсть к истине позволила человечеству заглянуть в глубокое прошлое. Дойель объясняет, как найденные манускрипты помогли восстановить более точный облик первоначального библейского текста и как они изменили наше понимание истории раннего христианства и иудаизма. Книга мастерски сочетает в себе научную достоверность с атмосферой приключенческого романа, подчеркивая, что каждый найденный клочок папируса — это бесценное звено, связывающее современную культуру с ее духовными истоками.

Амфора, Санкт-Петербург, 2014

Серия «Тайны истории»

ISBN 978-5-367-02799-0

Лео Дойель - В поисках Библии - Тайны древних манускриптов - Содержание

Предисловие автора

Папирус Египта

О чем рассказали саркофаги

Торговля папирусами

Жемчужины в кучах мусора

Снова в Оксиринхе

Книга без обложек

Древнейшие книги мира

Библия ханаанеян

Тишендорф в поисках подлинного нового завета

Синайский кодекс

Две ученые дамы в Леванте

Неуловимый «Дидтессарон»

Новые данные о новом завете

Каирская гениза

Пещеры в иудейской пустыне

Загадка Шапиры

Эпилог