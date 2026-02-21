Дойель - В поисках Библии
Книга «В поисках Библии» Лео Дойеля — это захватывающее историческое расследование, посвященное истории обнаружения древнейших библейских рукописей. Автор описывает археологические приключения и кропотливый труд ученых, которые на протяжении столетий искали документальные подтверждения библейских текстов в песках Египта, монастырях Синая и пещерах Иудейской пустыни. Дойель превращает академическую дисциплину текстологии в живое повествование, рассказывая о таких знаковых находках, как Синайский кодекс, папирусы Оксиринха и, конечно, знаменитые свитки Мертвого моря.
В своем труде автор уделяет внимание не только самим текстам, но и личностям исследователей — от Тишендорфа до современных библеистов, — чья страсть к истине позволила человечеству заглянуть в глубокое прошлое. Дойель объясняет, как найденные манускрипты помогли восстановить более точный облик первоначального библейского текста и как они изменили наше понимание истории раннего христианства и иудаизма. Книга мастерски сочетает в себе научную достоверность с атмосферой приключенческого романа, подчеркивая, что каждый найденный клочок папируса — это бесценное звено, связывающее современную культуру с ее духовными истоками.
Амфора, Санкт-Петербург, 2014
Серия «Тайны истории»
ISBN 978-5-367-02799-0
Лео Дойель - В поисках Библии - Тайны древних манускриптов - Содержание
Предисловие автора
Папирус Египта
О чем рассказали саркофаги
Торговля папирусами
Жемчужины в кучах мусора
Снова в Оксиринхе
Книга без обложек
Древнейшие книги мира
Библия ханаанеян
Тишендорф в поисках подлинного нового завета
Синайский кодекс
Две ученые дамы в Леванте
Неуловимый «Дидтессарон»
Новые данные о новом завете
Каирская гениза
Пещеры в иудейской пустыне
Загадка Шапиры
Эпилог
