Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Дойель - В поисках Библии

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Archaeology, History, Cultural Studies Art

Книга «В поисках Библии» Лео Дойеля — это захватывающее историческое расследование, посвященное истории обнаружения древнейших библейских рукописей. Автор описывает археологические приключения и кропотливый труд ученых, которые на протяжении столетий искали документальные подтверждения библейских текстов в песках Египта, монастырях Синая и пещерах Иудейской пустыни. Дойель превращает академическую дисциплину текстологии в живое повествование, рассказывая о таких знаковых находках, как Синайский кодекс, папирусы Оксиринха и, конечно, знаменитые свитки Мертвого моря.

В своем труде автор уделяет внимание не только самим текстам, но и личностям исследователей — от Тишендорфа до современных библеистов, — чья страсть к истине позволила человечеству заглянуть в глубокое прошлое. Дойель объясняет, как найденные манускрипты помогли восстановить более точный облик первоначального библейского текста и как они изменили наше понимание истории раннего христианства и иудаизма. Книга мастерски сочетает в себе научную достоверность с атмосферой приключенческого романа, подчеркивая, что каждый найденный клочок папируса — это бесценное звено, связывающее современную культуру с ее духовными истоками.

Лео Дойель - В поисках Библии - Тайны древних манускриптов

Амфора, Санкт-Петербург, 2014

Серия «Тайны истории»

ISBN 978-5-367-02799-0

Лео Дойель - В поисках Библии - Тайны древних манускриптов - Содержание

Предисловие автора

  • Папирус Египта

  • О чем рассказали саркофаги

  • Торговля папирусами

  • Жемчужины в кучах мусора

  • Снова в Оксиринхе

  • Книга без обложек

  • Древнейшие книги мира

  • Библия ханаанеян

  • Тишендорф в поисках подлинного нового завета

  • Синайский кодекс

  • Две ученые дамы в Леванте

  • Неуловимый «Дидтессарон»

  • Новые данные о новом завете

  • Каирская гениза

  • Пещеры в иудейской пустыне

  • Загадка Шапиры

Эпилог

Views 71
Rating
Added 21.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books